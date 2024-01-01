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7/24 Dinle Altın Düetler

Altın Düetler Şarkı Sözleri

Hande Yener Altın Düetler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Altın Düetler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Düetler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Altın Düetler

  • Sevdan Olmasa Ft Erol Evgin

  • Söyle Canım Ft Erol Evgin

  • İşte Öyle Bir Şey Ft Erol Evgin

  • Rüya Ft Erol Evgin

  • Bir de Bana Sor Ft Erol Evgin

  • Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım Ft Erol Evgin

  • Ateşle Oynama Ft Erol Evgin

  • Hep Böyle Kal Ft Erol Evgin

  • Neydi O Yıllar Ft Erol Evgin

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