Hande Yener

Bende bu cehennem gibi yürek olmasa Bende deli rüzgar gibi hasret olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa *** Ahh bu hayat çekilmez Sen olmasan canım ah bu çile çekilmez *** Bende bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat’ın dağları delen sabrı olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa *** Ahh bu hayat çekilmez Sen olmasan canım ah bu çile çekilmez *** Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa Gözlerimde gözlerinin izi olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa *** Ahh bu hayat çekilmez Sen olmasan canım ah bu çile çekilmez

Nerden aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Herkes evinde kendi halinde Her yerde huzur her yerde neşe *** Bir ben uykusuz bir ben huzursuz Bir ben çaresiz bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Nerde nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Nerden aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Eski sokaklar yerli yerinde Dostlar oturmuş kır kahvesinde Her yerde huzur her yerde neşe Bir ben uykusuz bir ben huzursuz Bir ben çaresiz bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarımı bir bir sayarken Bunca yıl nasıl geçmiş bir de bana sor.