Hande Yener

Sokak Kedisi Her şey masum bir gülüşle başladı... Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bana göre ruhu sokak kedisi Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi Kapılar kapandı sana Dışarda miyavlamasana Senin hakkın anca bu Kapıya bi kap su Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemezsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle *** Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle, senle Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bana göre ruhu sokak kedisi Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi Kapılar kapandı sana Dışarda miyavlamasana Senin hakkın anca bu Kapıya bi kap su *** Kaybeden kim mi? tabi ki sensin *** Kolay kolay kendine gelemezsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle (Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle) Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle

Ya Ya Ya Ya Mantık ve kalp bi' savaşta Kaldık dik bi' yokuşta Yaşanmadan bilinmiyor Ama akıl verenler çok *** Durdum bir dinledim beni En masum derin hisleri Hepsi aynı fikirde İçimde git diyenler çok *** Sabaha kadar dinledim kalbimi Sil dedi, ardında bırakma izini (izini) Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?) Bu ne uyumsuz bir çift seçimi *** Ya ya ya ya, ben en özel Ya ya ya ya, ben en güzel Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya *** Ya ya ya ya, sen çok bilen Ya ya ya ya, yalnız gezen Ya ya ya ya, sen terk edildin ya *** Mantık ve kalp bi' savaşta Kaldık dik bi' yokuşta Yaşanmadan bilinmiyor Ama akıl verenler çok *** Durdum bir dinledim beni En masum derin hisleri Hepsi aynı fikirde İçimde git diyenler çok *** Sabaha kadar dinledim kalbimi Sil dedi, ardında bırakma izini (izini) Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?) Bu ne uyumsuz bir çift seçimi *** Ya ya ya ya, ben en özel Ya ya ya ya, ben en güzel Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya *** Ya ya ya ya, sen çok bilen Ya ya ya ya, yalnız gezen Ya ya ya ya, sen terk edildin ya *** Ya ya ya ya, ben en özel Ya ya ya ya, ben en güzel Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya *** Ya ya ya ya, sen çok bilen Ya ya ya ya, yalnız gezen Ya ya ya ya; sen terk edildin ya Ya ya ya ya

Bileti Kes Gidiyorsan iyi günler Sanki senden başkası yok Havalanma söndürürler Aşkın şakası yok *** Tarih oldun bari fark et Vazgeçilmez tarafın yok Ya bir rüya ya felaket Aşkın arası yok *** İçinden gelen o ses dinle ne diyorsa Bence bileti kes umudun yoksa *** Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan Bu işte bir terslik var Aşk bu, adamı çıkarır yoldan Boşuna geçer yıllar *** Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan Bu işte bir terslik var (kaç, kaç) Aşk bu, adamı çıkarır yoldan Boşuna geçer yıllar (kaç, kaç) *** Gidiyorsan iyi günler Sanki senden başkası yok Havalanma söndürürler Aşkın şakası yok *** Tarih oldun bari fark et Vazgeçilmez tarafın yok Ya bir rüya ya felaket Aşkın arası yok *** İçinden gelen o ses dinle ne diyorsa Bence bileti kes umudun yoksa *** Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan Bu işte bir terslik var Aşk bu, adamı çıkarır yoldan Boşuna geçer yıllar *** Kalbim hadi kaç gidelim burdan Bu işte bir terslik var (kaç, kaç) Aşk bu, adamı çıkarır yoldan Boşuna geçer yıllar (kaç, kaç) *** Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan Bu işte bir terslik var Aşk bu, adamı çıkarır yoldan Boşuna geçer yıllar (kaç, kaç) *** Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan Bu işte bir terslik var (kaç, kaç) Aşk bu, adamı çıkarır yoldan Boşuna geçer yıllar (kaç, kaç)

Karar Ver Bugün ayrılırsak ve biz aşksak koparsak ölürüz senle Bugün içinde bir devin kalbinde bir devrin aşka mahşerin elindeyiz senle *** Karar ver Gitmeye kalmaya olmaya ölmeye sormaya Karar ver Yalana yoluna sonunu bulmaya Karar ver *** Erkek olup ağlamaya yüreğinle yaşamaya Korkak gibi dik durmaya her şeyimsin hiç olmaya Söylüyorum anlamaya sustuğumda sarılmaya Bir kapıyı kapatmaya varlığımsın yok olmaya Karar ver *** Şu saniye küs huyuna hâline İçindeki ayine aşk olmaya karar ver Ya da şu saniye sus sadece gözlerinle Bir ayrılığın harbine karar ver

Kaybol Madem gidiyorsun Her şey senin olsun Hala anlamadın mı? E kal n'olursun diyen yok *** Senden geçtim artık Yeni bi' yol seçtim artık Dünyanın merkezinde oturmuşsun Kalk diyen yok *** Koş yenisini bul Senden delisini bul İster aşk perisini bul Sen hiç kimseyle yapamazsın *** Aşk üstüne hiç yakışmıyor Bak öfken hiç yatışmıyor Kaybol, kaybol Kaybol, kaybol, kaybol *** Kaç git hemen fazla bekleme Masum bebek gibi emekleme Kaybol, kaybol Kaybol, kaybol, kaybol *** Madem gidiyorsun Her şey senin olsun Hala anlamadın mı? E kal n'olursun diyen yok *** Senden geçtim artık Yeni bi' yol seçtim artık Dünyanın merkezinde oturmuşsun Kalk diyen yok *** Koş yenisini bul Senden delisini bul İster aşk perisini bul Sen hiç kimseyle yapamazsın *** Aşk üstüne hiç yakışmıyor Bak öfken hiç yatışmıyor Kaybol, kaybol Kaybol, kaybol, kaybol *** Kaç git hemen fazla bekleme Masum bebek gibi emekleme Kaybol, kaybol Kaybol, kaybol, kaybol *** Aşk üstüne hiç yakışmıyor Bak öfken hiç yatışmıyor Kaybol, kaybol Kaybol, kaybol, kaybol *** Kaç git hemen fazla bekleme Masum bebek gibi emekleme Kaybol, kaybol Kaybol, kaybol, kaybol

O Kadın Gitti Yalandan sevmelerin vardı senin Bir de göreceğimiz rüyaları bölmelerin Zamanı bolmuş ya bu sevginin Ayrılığın bir günü daha geçti *** Şimdi benim tövbelerim var, aşka Sende başladı ama bende bitti Şimdi benim yarınlarım var, başka Sendeki telaşlar, bende bitti *** Ooo kadın gitti O ateş söndü Ne kül kaldı ne de duman hatırandan *** Ooo kadın gitti Sildim o kara günü Haziran'dan ve hafızamdan *** Ooo Kadın Gitti O ateş söndü Ne kül kaldı ne de duman hatırandan *** Ooo kadın gitti Sildim o kara günü Haziran'dan ve hafızamdan (Ooo, Ooo, Oooo) *** Yalandan sevmelerin vardı senin Bir de göreceğimiz rüyaları bölmelerin Zamanı bolmuş ya bu sevginin Ayrılığın bir günü daha geçti *** Şimdi benim tövbelerim var, aşka Sende başladı ama bende bitti Şimdi benim yarınlarım var, başka Sendeki telaşlar, bende bitti *** Ooo kadın gitti O ateş söndü Ne kül kaldı ne de duman hatırandan *** Ooo kadın gitti Sildim o kara günü Haziran'dan ve hafızamdan *** Ooo kadın gitti O ateş söndü Ne kül kaldı ne de duman hatırandan *** Ooo kadın gitti Sildim o kara günü Haziran'dan ve hafızamdan *** Ooo kadın gitti O ateş söndü Ne kül kaldı ne de duman hatırandan *** O kadın gitti Sildim o kara günü Haziran'dan ve hafızamdan

Tebdil-i Aşk Tebdil-i Aşka çok ihtiyaç var Zaman seni eskitirken Duran kaybeder *** Herkes bi başka Duyguyu saklar Akıllılar sevişirken *** Cahil harbeder İnsan ömrünü ziyan eder mi? Kendi kendine acı diler mi? Aşk, aşk diye yananlar dururken Gidip de bir hain sever mi? *** Yaptım evet yaptım, o bendim Bi' halt edip sevgi dilendim İşte zamanı geldi hazırlan Söz senin hadi kullan kalbi *** Söyle, bana heyecan lazım de Canıma can lazım de Duyduğunda kahrolsun *** Söyle, yüzüne baksaydım de Seni ben yaksaydım de Uzak olsun, kaybolsun *** Tebdil-i Aşka çok ihtiyaç var Zaman seni eskitirken Duran kaybeder *** Herkes bi başka Duyguyu saklar Akıllılar sevişirken *** Cahil harbeder İnsan ömrünü ziyan eder mi? Kendi kendine acı diler mi? Aşk, aşk diye yananlar dururken Gidip de bir hain sever mi? *** Yaptım evet yaptım, o bendim Bi' halt edip sevgi dilendim İşte zamanı geldi hazırlan Söz senin hadi kullan kalbi *** Söyle, bana heyecan lazım de Canıma can lazım de Duyduğunda kahrolsun *** Söyle, yüzüne baksaydım de Seni ben yaksaydım de Uzak olsun, kaybolsun *** Söyle, bana heyecan lazım de Canıma can lazım de Duyduğunda kahrolsun (Kahrolsun) *** Söyle, yüzüne baksaydım de Seni ben yaksaydım de Uzak olsun, kaybolsun

Yangın Herkes alışmak, hayata karışmak Kendiyle buluşmak zorunda Sen de bir yer seç uyandığında Benden uzakta olmak zorunda *** Sen uyandığında Büyük bir boşluk olacak koynunda Başka her şey aynı kalacak *** Sen uyandığında Büyük bir yangın çıkacak koynunda Seni kimse duymayacak *** Yolunda şimdi, yolunda her şey Değişti geç kalan her şey *** Herkes alışmak, hayata karışmak Kendiyle buluşmak zorunda Sen de bir yer seç uyandığında Benden uzakta olmak zorunda *** Herkes alışmak, hayata karışmak Kendiyle buluşmak zorunda Sen de bir yer seç uyandığında Benden uzakta olmak zorunda *** Benden uzakta *** Sen uyandığında Büyük bir boşluk olacak koynunda Başka her şey aynı kalacak *** Sen uyandığında Büyük bir yangın çıkacak koynunda Seni kimse duymayacak *** Yolunda şimdi, yolunda her şey Değişti geç kalan her şey *** Herkes alışmak, hayata karışmak Kendiyle buluşmak zorunda Sen de bir yer seç uyandığında Benden uzakta olmak zorunda *** Herkes alışmak, hayata karışmak Kendiyle buluşmak zorunda Sen de bir yer seç uyandığında Benden uzakta olmak zorunda

Sebastian ft Volga Tamöz Beni terk ediyormuş Ne kadar da üzüldüm Yakıyormuş gemileri birileri Duyduğumda ne güldüm ha ha ha *** Kaçıyormuşum ondan Çok uzaklaşmışım Değişmişim olabilirmiş Ben de haklıymışım ha ha ha *** Söyle ona Sebastian Ağzımı açtırmasın Kalbini kırdırmasın akşam akşam Eğer bi' derdi varsa gelsin burda konuşsun Öyle atıp tutmasın arkamdan *** Söyle ona Sebastian Ağzımı açtırmasın Kalbini kırdırmasın akşam akşam Eğer bi' derdi varsa gelsin burda konuşsun Öyle atıp tutmasın arkamdan *** Beni terk ediyormuş Ne kadar da üzüldüm Yakıyormuş gemileri birileri Duyduğumda ne güldüm ha ha ha *** Kaçıyormuşum ondan Çok uzaklaşmışım Değişmişim olabilirmiş Ben de haklıymışım falan filan *** Söyle ona Sebastian Ağzımı açtırmasın Kalbini kırdırmasın akşam akşam Eğer bi' derdi varsa gelsin burda konuşsun Öyle atıp tutmasın arkamdan *** Söyle ona Sebastian Ağzımı açtırmasın Kalbini kırdırmasın akşam akşam Eğer bi' derdi varsa gelsin burda konuşsun Öyle atıp tutmasın arkamdan

Kış Kışş Bana karşı aklı düğümlü Ben bile unuturken dünümü Ne işin var senin oralarda? Bulamadın bi' dengini, yönünü *** Bana karşı aklı düğümlü Belli ki kronik bu durumu Biriktirdi beni, beni biriktirdi Kutlarım koleksiyonunu *** Boş o işler Yaş o işler Seni kurtarmaz, mutlu etmez eskiler Benle dolu eskiler Senin için dualar edice'm *** Cin çık, cin çık, cin çık Yallah, cinler, yallah Kışkış, cinler, kışkış *** Cin çık, cin çık, cin çık Yallah, cinler, yallah Kışkış, cinler, kışkış Cin çık, cin çık, cin çık Kışkış, cinler, kışkış *** Yallah, cinler, yallah Bana karşı aklı düğümlü Ben bile unuturken dünümü Ne işin var senin oralarda? Bulamadın bi' dengini, yönünü *** Bana karşı aklı düğümlü Belli ki kronik bu durumu Biriktirdi beni, beni biriktirdi Kutlarım koleksiyonunu *** Boş o işler Yaş o işler Seni kurtarmaz, mutlu etmez eskiler Benle dolu eskiler Senin için dualar edice'm *** Cin çık, cin çık, cin çık Yallah, cinler, yallah Kışkış, cinler, kışkış *** Cin çık, cin çık, cin çık Yallah, cinler, yallah Kışkış, cinler, kışkış *** Cin çık, cin çık, cin çık Kışkış, cinler, kışkış Yallah, cinler, yallah *** Senin için dualar edice'm