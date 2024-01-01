Hande Yener

-
Her şey masum bir gülüşle başladı...
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bana göre ruhu sokak kedisi
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi
Kapılar kapandı sana
Dışarda miyavlamasana
Senin hakkın anca bu
Kapıya bi kap su
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemezsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
***
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle, senle
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bana göre ruhu sokak kedisi
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi
Kapılar kapandı sana
Dışarda miyavlamasana
Senin hakkın anca bu
Kapıya bi kap su
***
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
***
Kolay kolay kendine gelemezsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
(Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle)
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
-
Mantık ve kalp bi' savaşta
Kaldık dik bi' yokuşta
Yaşanmadan bilinmiyor
Ama akıl verenler çok
***
Durdum bir dinledim beni
En masum derin hisleri
Hepsi aynı fikirde
İçimde git diyenler çok
***
Sabaha kadar dinledim kalbimi
Sil dedi, ardında bırakma izini (izini)
Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?)
Bu ne uyumsuz bir çift seçimi
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya, sen terk edildin ya
***
Mantık ve kalp bi' savaşta
Kaldık dik bi' yokuşta
Yaşanmadan bilinmiyor
Ama akıl verenler çok
***
Durdum bir dinledim beni
En masum derin hisleri
Hepsi aynı fikirde
İçimde git diyenler çok
***
Sabaha kadar dinledim kalbimi
Sil dedi, ardında bırakma izini (izini)
Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?)
Bu ne uyumsuz bir çift seçimi
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya, sen terk edildin ya
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya; sen terk edildin ya
Ya ya ya ya
-
Gidiyorsan iyi günler
Sanki senden başkası yok
Havalanma söndürürler
Aşkın şakası yok
***
Tarih oldun bari fark et
Vazgeçilmez tarafın yok
Ya bir rüya ya felaket
Aşkın arası yok
***
İçinden gelen o ses dinle ne diyorsa
Bence bileti kes umudun yoksa
***
Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan
Bu işte bir terslik var
Aşk bu, adamı çıkarır yoldan
Boşuna geçer yıllar
***
Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan
Bu işte bir terslik var (kaç, kaç)
Aşk bu, adamı çıkarır yoldan
Boşuna geçer yıllar (kaç, kaç)
***
Gidiyorsan iyi günler
Sanki senden başkası yok
Havalanma söndürürler
Aşkın şakası yok
***
Tarih oldun bari fark et
Vazgeçilmez tarafın yok
Ya bir rüya ya felaket
Aşkın arası yok
***
İçinden gelen o ses dinle ne diyorsa
Bence bileti kes umudun yoksa
***
Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan
Bu işte bir terslik var
Aşk bu, adamı çıkarır yoldan
Boşuna geçer yıllar
***
Kalbim hadi kaç gidelim burdan
Bu işte bir terslik var (kaç, kaç)
Aşk bu, adamı çıkarır yoldan
Boşuna geçer yıllar (kaç, kaç)
***
Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan
Bu işte bir terslik var
Aşk bu, adamı çıkarır yoldan
Boşuna geçer yıllar (kaç, kaç)
***
Kalbim hadi kaç gidelim bur'dan
Bu işte bir terslik var (kaç, kaç)
Aşk bu, adamı çıkarır yoldan
Boşuna geçer yıllar (kaç, kaç)
-
Bugün ayrılırsak ve biz aşksak koparsak ölürüz senle
Bugün içinde bir devin kalbinde bir devrin aşka mahşerin elindeyiz senle
***
Karar ver
Gitmeye kalmaya olmaya ölmeye sormaya
Karar ver
Yalana yoluna sonunu bulmaya
Karar ver
***
Erkek olup ağlamaya yüreğinle yaşamaya
Korkak gibi dik durmaya her şeyimsin hiç olmaya
Söylüyorum anlamaya sustuğumda sarılmaya
Bir kapıyı kapatmaya varlığımsın yok olmaya
Karar ver
***
Şu saniye küs huyuna hâline
İçindeki ayine aşk olmaya karar ver
Ya da şu saniye sus sadece gözlerinle
Bir ayrılığın harbine karar ver
-
Madem gidiyorsun
Her şey senin olsun
Hala anlamadın mı?
E kal n'olursun diyen yok
***
Senden geçtim artık
Yeni bi' yol seçtim artık
Dünyanın merkezinde oturmuşsun
Kalk diyen yok
***
Koş yenisini bul
Senden delisini bul
İster aşk perisini bul
Sen hiç kimseyle yapamazsın
***
Aşk üstüne hiç yakışmıyor
Bak öfken hiç yatışmıyor
Kaybol, kaybol
Kaybol, kaybol, kaybol
***
Kaç git hemen fazla bekleme
Masum bebek gibi emekleme
Kaybol, kaybol
Kaybol, kaybol, kaybol
***
Madem gidiyorsun
Her şey senin olsun
Hala anlamadın mı?
E kal n'olursun diyen yok
***
Senden geçtim artık
Yeni bi' yol seçtim artık
Dünyanın merkezinde oturmuşsun
Kalk diyen yok
***
Koş yenisini bul
Senden delisini bul
İster aşk perisini bul
Sen hiç kimseyle yapamazsın
***
Aşk üstüne hiç yakışmıyor
Bak öfken hiç yatışmıyor
Kaybol, kaybol
Kaybol, kaybol, kaybol
***
Kaç git hemen fazla bekleme
Masum bebek gibi emekleme
Kaybol, kaybol
Kaybol, kaybol, kaybol
***
Aşk üstüne hiç yakışmıyor
Bak öfken hiç yatışmıyor
Kaybol, kaybol
Kaybol, kaybol, kaybol
***
Kaç git hemen fazla bekleme
Masum bebek gibi emekleme
Kaybol, kaybol
Kaybol, kaybol, kaybol
-
Her şey masum bir gülüşle başladı...
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bana göre ruhu sokak kedisi
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi
Kapılar kapandı sana
Dışarda miyavlamasana
Senin hakkın anca bu
Kapıya bi kap su
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemezsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
***
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle, senle
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bana göre ruhu sokak kedisi
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi
Kapılar kapandı sana
Dışarda miyavlamasana
Senin hakkın anca bu
Kapıya bi kap su
***
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
***
Kolay kolay kendine gelemezsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
(Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle)
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
-
Yalandan sevmelerin vardı senin
Bir de göreceğimiz rüyaları bölmelerin
Zamanı bolmuş ya bu sevginin
Ayrılığın bir günü daha geçti
***
Şimdi benim tövbelerim var, aşka
Sende başladı ama bende bitti
Şimdi benim yarınlarım var, başka
Sendeki telaşlar, bende bitti
***
Ooo kadın gitti
O ateş söndü
Ne kül kaldı ne de duman hatırandan
***
Ooo kadın gitti
Sildim o kara günü
Haziran'dan ve hafızamdan
***
Ooo Kadın Gitti
O ateş söndü
Ne kül kaldı ne de duman hatırandan
***
Ooo kadın gitti
Sildim o kara günü
Haziran'dan ve hafızamdan
(Ooo, Ooo, Oooo)
***
Yalandan sevmelerin vardı senin
Bir de göreceğimiz rüyaları bölmelerin
Zamanı bolmuş ya bu sevginin
Ayrılığın bir günü daha geçti
***
Şimdi benim tövbelerim var, aşka
Sende başladı ama bende bitti
Şimdi benim yarınlarım var, başka
Sendeki telaşlar, bende bitti
***
Ooo kadın gitti
O ateş söndü
Ne kül kaldı ne de duman hatırandan
***
Ooo kadın gitti
Sildim o kara günü
Haziran'dan ve hafızamdan
***
Ooo kadın gitti
O ateş söndü
Ne kül kaldı ne de duman hatırandan
***
Ooo kadın gitti
Sildim o kara günü
Haziran'dan ve hafızamdan
***
Ooo kadın gitti
O ateş söndü
Ne kül kaldı ne de duman hatırandan
***
O kadın gitti
Sildim o kara günü
Haziran'dan ve hafızamdan
-
Tebdil-i Aşka çok ihtiyaç var
Zaman seni eskitirken
Duran kaybeder
***
Herkes bi başka
Duyguyu saklar
Akıllılar sevişirken
***
Cahil harbeder
İnsan ömrünü ziyan eder mi?
Kendi kendine acı diler mi?
Aşk, aşk diye yananlar dururken
Gidip de bir hain sever mi?
***
Yaptım evet yaptım, o bendim
Bi' halt edip sevgi dilendim
İşte zamanı geldi hazırlan
Söz senin hadi kullan kalbi
***
Söyle, bana heyecan lazım de
Canıma can lazım de
Duyduğunda kahrolsun
***
Söyle, yüzüne baksaydım de
Seni ben yaksaydım de
Uzak olsun, kaybolsun
***
Tebdil-i Aşka çok ihtiyaç var
Zaman seni eskitirken
Duran kaybeder
***
Herkes bi başka
Duyguyu saklar
Akıllılar sevişirken
***
Cahil harbeder
İnsan ömrünü ziyan eder mi?
Kendi kendine acı diler mi?
Aşk, aşk diye yananlar dururken
Gidip de bir hain sever mi?
***
Yaptım evet yaptım, o bendim
Bi' halt edip sevgi dilendim
İşte zamanı geldi hazırlan
Söz senin hadi kullan kalbi
***
Söyle, bana heyecan lazım de
Canıma can lazım de
Duyduğunda kahrolsun
***
Söyle, yüzüne baksaydım de
Seni ben yaksaydım de
Uzak olsun, kaybolsun
***
Söyle, bana heyecan lazım de
Canıma can lazım de
Duyduğunda kahrolsun
(Kahrolsun)
***
Söyle, yüzüne baksaydım de
Seni ben yaksaydım de
Uzak olsun, kaybolsun
-
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
***
Sen uyandığında
Büyük bir boşluk olacak koynunda
Başka her şey aynı kalacak
***
Sen uyandığında
Büyük bir yangın çıkacak koynunda
Seni kimse duymayacak
***
Yolunda şimdi, yolunda her şey
Değişti geç kalan her şey
***
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
***
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
***
Benden uzakta
***
Sen uyandığında
Büyük bir boşluk olacak koynunda
Başka her şey aynı kalacak
***
Sen uyandığında
Büyük bir yangın çıkacak koynunda
Seni kimse duymayacak
***
Yolunda şimdi, yolunda her şey
Değişti geç kalan her şey
***
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
***
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
-
Beni terk ediyormuş
Ne kadar da üzüldüm
Yakıyormuş gemileri birileri
Duyduğumda ne güldüm ha ha ha
***
Kaçıyormuşum ondan
Çok uzaklaşmışım
Değişmişim olabilirmiş
Ben de haklıymışım ha ha ha
***
Söyle ona Sebastian
Ağzımı açtırmasın
Kalbini kırdırmasın akşam akşam
Eğer bi' derdi varsa gelsin burda konuşsun
Öyle atıp tutmasın arkamdan
***
Söyle ona Sebastian
Ağzımı açtırmasın
Kalbini kırdırmasın akşam akşam
Eğer bi' derdi varsa gelsin burda konuşsun
Öyle atıp tutmasın arkamdan
***
Beni terk ediyormuş
Ne kadar da üzüldüm
Yakıyormuş gemileri birileri
Duyduğumda ne güldüm ha ha ha
***
Kaçıyormuşum ondan
Çok uzaklaşmışım
Değişmişim olabilirmiş
Ben de haklıymışım falan filan
***
Söyle ona Sebastian
Ağzımı açtırmasın
Kalbini kırdırmasın akşam akşam
Eğer bi' derdi varsa gelsin burda konuşsun
Öyle atıp tutmasın arkamdan
***
Söyle ona Sebastian
Ağzımı açtırmasın
Kalbini kırdırmasın akşam akşam
Eğer bi' derdi varsa gelsin burda konuşsun
Öyle atıp tutmasın arkamdan
-
Bana karşı aklı düğümlü
Ben bile unuturken dünümü
Ne işin var senin oralarda?
Bulamadın bi' dengini, yönünü
***
Bana karşı aklı düğümlü
Belli ki kronik bu durumu
Biriktirdi beni, beni biriktirdi
Kutlarım koleksiyonunu
***
Boş o işler
Yaş o işler
Seni kurtarmaz, mutlu etmez eskiler
Benle dolu eskiler
Senin için dualar edice'm
***
Cin çık, cin çık, cin çık
Yallah, cinler, yallah
Kışkış, cinler, kışkış
***
Cin çık, cin çık, cin çık
Yallah, cinler, yallah
Kışkış, cinler, kışkış
Cin çık, cin çık, cin çık
Kışkış, cinler, kışkış
***
Yallah, cinler, yallah
Bana karşı aklı düğümlü
Ben bile unuturken dünümü
Ne işin var senin oralarda?
Bulamadın bi' dengini, yönünü
***
Bana karşı aklı düğümlü
Belli ki kronik bu durumu
Biriktirdi beni, beni biriktirdi
Kutlarım koleksiyonunu
***
Boş o işler
Yaş o işler
Seni kurtarmaz, mutlu etmez eskiler
Benle dolu eskiler
Senin için dualar edice'm
***
Cin çık, cin çık, cin çık
Yallah, cinler, yallah
Kışkış, cinler, kışkış
***
Cin çık, cin çık, cin çık
Yallah, cinler, yallah
Kışkış, cinler, kışkış
***
Cin çık, cin çık, cin çık
Kışkış, cinler, kışkış
Yallah, cinler, yallah
***
Senin için dualar edice'm
-
İşte bu yüzyılın en büyük buluşması
Daha yeni başladı bu aşkın duruşması
Bu gidişle zor biraz kavuşulması
Yine de kesme umut
***
İkimizden birisine suçu yıkacak kader
Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter
Elalemin durumu bizden de beter
Diye diye kendini uyut
***
Daldığın rüyadan artık uyanır mısın?
Bana müsade artık desem darılır mısın?
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu dinlemeliydik
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu dinlemeliydik
***
İşte bu yüzyılın en büyük buluşması
Daha yeni başliyor bu aşkın duruşması
Bu gidişle zor biraz kavuşulması
Yine de kesme umut
***
İkimizden birisine suçu yıkacak kader
Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter
Elalemin durumu bizden de beter
Diye diye kendini uyut
***
O daldığın rüyadan artık uyanır mısın?
Bana müsade artık desem darılır mısın?
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik
***
Vücuda yetiyordu, vücuda
Kalp işi biliyordu, başında
***
Vücuda yetiyordu, vücuda
Kalp işi biliyordu, başında
***
Vücuda yetiyordu, vücuda
Kalp işi biliyordu, başında
***
Vücuda yetiyordu, vücuda
Kalp işi biliyordu, başında
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik