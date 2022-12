Hande Yener

Her günahın bedeli var Bunu zaten ödedim Her delinin bir sebebi var Bunu zaten söyledim *** İçindeki yanlışın zinciri Kopa kopa durur Ama aşk böyledir Önce sevdirir Sonra sopa sopa vurur Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Her günahın bedeli var Bunu zaten ödedim Her delinin bir sebebi var Bunu zaten söyledim *** İçindeki yanlışın zinciri Kopa kopa durur Ama aşk böyledir Önce sevdirir Sonra sopa sopa vurur Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** İlacın etkisi yok Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok Günaydın