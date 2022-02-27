Hande Yener

Sopa Her günahın bedeli var Bunu zaten ödedim Her delinin bir sebebi var Bunu zaten söyledim *** İçindeki yanlışın zinciri Kopa kopa durur Ama aşk böyledir Önce sevdirir Sonra sopa sopa vurur Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Her günahın bedeli var Bunu zaten ödedim Her delinin bir sebebi var Bunu zaten söyledim *** İçindeki yanlışın zinciri Kopa kopa durur Ama aşk böyledir Önce sevdirir Sonra sopa sopa vurur Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** İlacın etkisi yok Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok Günaydın

Bodrum Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok *** Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Senle ben en yoktan zamandık (Senle ben en …tan zamandık!) *** Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok *** Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Senle ben en yoktan zamandık (Senle ben en …tan zamandık!)

Yasak Aşk Sana da bana da çok zor *** Sana da bana da çok zor *** Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek Ayıptan kurtulur o zaman Zarardan dönersen çok kârlısın demek Zayıftan güçlüsün o zaman *** Haklı olan haklı kalsın Bırakalım aklı kalsın Üzülemem onun yerine *** Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime Ben dönüyorum kendi bedenime Sen vasat birine *** Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime Ben dönüyorum kendi bedenime Sen vasat birine *** Sana da bana da çok zor Bana da sana da çok zor Sana da bana da çok zor Bana da sana da çok zor *** Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek Ayıptan kurtulur o zaman Zarardan dönersen çok kârlısın demek Zayıftan güçlüsün o zaman *** Haklı olan haklı kalsın Bırakalım aklı kalsın Üzülemem onun yerine *** Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime Ben dönüyorum kendi bedenime Sen vasat birine *** Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime Ben dönüyorum kendi bedenime Sen vasat birine *** Sana da bana da çok zor Bana da sana da çok zor Sana da bana da çok zor Bana da sana da çok zor *** Sana da bana da çok zor (Bana mı yasak aşkın?) *** Bana mı yasak aşkın? *** Sana da bana da çok zor