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7/24 Dinle Nasıl Delirdim?

Nasıl Delirdim? Şarkı Sözleri

Hande Yener Nasıl Delirdim? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Nasıl Delirdim? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nasıl Delirdim? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Nasıl Delirdim?

  • Şu An Erken

  • Kibir (Yanmam Lazım)

  • Ne Yaparsın

  • Yalan Olmasın

  • Romeo

  • Fırtına

  • Paranoya

  • Nasıl Delirdim

  • Kurtar Beni

  • Kötülük

  • Sen Anla

  • Aşkın Gücü

  • Naciye

  • Seni Sevi...Yorumlar Yok

  • Kibir Remix

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