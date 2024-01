Hande Yener

Seninle yürümek beni bana getiriyor Bir tüy alıp eline okşuyor zaaflarımı Kalbimin buzları, kırıyorum onları Seni bulana kadar korudular kalbimi *** Sadece bi' belki, sadece bi' belki Sadece bi' belki, sadece bi' belki *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Seninle yürümek beni bana getiriyor Bir tüy alıp eline okşuyor zaaflarımı Kalbimin buzları, kırıyorum onları Seni bulana kadar korudular kalbimi *** Sadece bi' belki, sadece bi' belki Sadece bi' belki, sadece bi' belki *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken)