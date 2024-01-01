Hande Yener

Sürünüyorum Döndürsene beni senin yoluna Kahreden dünyamda sürünüyorum Huzursuz geceler korkulu düşler Bakta gör halimi sürünüyorum *** Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim Ellerim bağrımda perişan kaldım Birgün değil sana hergün yalvardım Duymadın sesimi sürünüyorum *** Avutma her güne bin ümit verip Ağlatıyor sonra hüsranlar gelir Baştan yarat beni dertten eleyip Acı bu halime sürünüyorum *** Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim Ellerim bağrımda perişan kaldım Birgün değil sana hergün yalvardım Duymadın sesimi sürünüyorum

Güvenemiyorum Ne zor gelir anlatmak kâbusları Ne zor gelir mecbur olmak gecelere Işıldamaz gözlerinde güneşin rengi *** Unutursun gülmeyi, eğlenmeyi Tüketirsin günleri bir bir Aşk böyledir *** Destanlar yazdırır taşların üstüne Yağmurlar yağdırır çöllere ama ne fayda? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere? *** Ne zor gelir anlatmak kâbusları Ne zor gelir mecbur olmak gecelere Işıldamaz gözlerinde güneşin rengi *** Unutursun gülmeyi, eğlenmeyi Tüketirsin günleri bir bir Aşk böyledir *** Destanlar yazdırır taşların üstüne Yağmurlar yağdırır çöllere ama ne fayda? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere?

Senden İbaret Biliyor Ona nasıl tutkun, yangın yeri gönlüm, biliyor Bazı gün seni sorardım geceden Rüzgârla fısıldaşırdım inceden *** Biliyor Ona nasıl tutkun, yangın yeri gönlüm, biliyor Bazı gün seni sorardım geceden Rüzgârla fısıldaşırdım inceden *** Senden ibaret benim aşkım Dizlerinde ölmek arzum Sıcaklığın var yastığımda Öyle saf, öyle derin *** Senden ibaret benim aşkım Dizlerinde ölmek arzum Sıcaklığın var yastığımda Öyle saf, öyle derin *** Biliyor Ona nasıl tutkun, yangın yeri gönlüm, biliyor Bazı gün seni sorardım geceden Rüzgârla fısıldaşırdım inceden *** Biliyor Ona nasıl tutkun, yangın yeri gönlüm, biliyor Bazı gün seni sorardım geceden Rüzgârla fısıldaşırdım inceden *** Senden ibaret benim aşkım Dizlerinde ölmek arzum Sıcaklığın var yastığımda Öyle saf, öyle derin *** Senden ibaret benim aşkım Dizlerinde ölmek arzum Sıcaklığın var yastığımda Öyle saf, öyle derin *** Senden ibaret benim aşkım Dizlerinde ölmek arzum Sıcaklığın var yastığımda Öyle saf, öyle derin *** Senden ibaret benim aşkım Dizlerinde ölmek arzum Sıcaklığın var yastığımda Öyle saf, öyle derin

Bitmesin Bu Rüya Bir gün yatsam, sonra rüyaya dalsam Hiç uyanmasam Sonra birden bire sevgilim gelse Bana sarılsa *** Yürüsek sahilde dolaşsak kırlarda Sonra birden bana o lafı fısıldasa Yürüsek sahilde dolaşsak kırlarda Sonra birden bana aa *** Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun N'olur uyandırma Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun *** Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun N'olur uyandırma Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun *** Bir gün yatsam, sonra rüyaya dalsam Hiç uyanmasam Sonra birden bire sevgilim gelse Bana sarılsa *** Yürüsek sahilde dolaşsak kırlarda Sonra birden bana o lafı fısıldasa Yürüsek sahilde dolaşsak kırlarda Sonra birden bana aa *** Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun N'olur uyandırma Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun *** Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun N'olur uyandırma Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun *** Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun N'olur uyandırma Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun *** Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun N'olur uyandırma Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun

Yalanın Batsın (Techno) Sorsam bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın Yalanın batsın, yalancısın *** Sorsam bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın Yalanın batsın, yalancısın *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Sorsam bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın Yalanın batsın, yalancısın *** Sorsam bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın Yalanın batsın, yalancısın *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok güler