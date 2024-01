Hande Yener

Her şey masum bir gülüşle başladı... Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bana göre ruhu sokak kedisi Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi Kapılar kapandı sana Dışarda miyavlamasana Senin hakkın anca bu Kapıya bi kap su Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemezsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle *** Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle, senle Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bana göre ruhu sokak kedisi Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi Kapılar kapandı sana Dışarda miyavlamasana Senin hakkın anca bu Kapıya bi kap su *** Kaybeden kim mi? tabi ki sensin *** Kolay kolay kendine gelemezsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle (Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle) Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle