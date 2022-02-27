Hande Yener

Unutulmuyor Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Sonunu mutlu Görmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Kaldığı yerden Sürmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor Bende unutulmuyor Bende unutulmuyor

Bana Anlat Her şeyin farkındayım Adın yok sanın yok Çekinme bana anlat *** Bir insan seviyorsa Bu aşkla doyuyorsa durmalı Yanımda durmalı *** Ziyaret etmeden hep Sürekli geliyorsa durmalı Sözünde durmalı *** Adın yok sanın yok Unuttun aslında Yalan çok dolan çok Ben asla inanmam *** Sağın yok solun yok Ve sen tam karşımda Lafın çok sonuç yok Biraz daha rahat *** Söylesene haydi şimdi Çok sevmiştin di mi? Nasıl olsa ölmeyeceğiz mi? Gizleme derdini Bana anlat, bana Bana anlat, bana