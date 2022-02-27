Hande Yener

Kalacaksın ya da gideceksin
Ve de bi' şekilde yetişeceksin
***
Çabuk ol aşkım, zaman kalmıyor artık
Sözüm geçmiyor artık kalbime
Bırak aşkım, masal sökmüyor artık
Lüzum görmüyor artık kendine
***
Ben, ben, ben, ben
Elimden geleni yapacaktım, yaptım
Sen, sen, sen, sen
Ateşe kalbimi atacakken tam, suyla ne yaptın?
***
Kalacaksın ya da gideceksin
Bana bi' şekilde yetişeceksin
Sana bu dünya aynıysa hâlâ
Bana uzaylı diyeceksin
***
Bana kalacaksın ya da gideceksin
Ve de bi' şekilde yetişeceksin
Sana bu dünya aynıysa hâlâ
İlk kez uzaylı göreceksin
(Ben, ben, ben, ben)
***
Sökül aşkım, elinde ne var ne yok
Duygusu bi' var bi' yok
Öylece bırak aşkım, masal sökmüyor artık
Düne yetmiyor artık böylece
***
Ben, ben, ben, ben
Elimden geleni yapacaktım, yaptım
Sen, sen, sen, sen
Ateşe kalbimi atacakken tam, suyla ne yaptın?
***
Kalacaksın ya da gideceksin
Bana bi' şekilde yetişeceksin
Sana bu dünya aynıysa hâlâ
Bana uzaylı diyeceksin
***
Bana kalacaksın ya da gideceksin
Ve de bi' şekilde yetişeceksin
Sana bu dünya aynıysa hâlâ
İlk kez uzaylı göreceksin
(Ben, ben, ben, ben)
(Ben, ben, ben, ben)
(Sen, sen, sen, sen)
(Ben, ben, ben, ben)
(Sen, sen, sen, sen, sen)