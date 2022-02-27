Hande Yener

Kalacaksın ya da gideceksin Ve de bi' şekilde yetişeceksin *** Çabuk ol aşkım, zaman kalmıyor artık Sözüm geçmiyor artık kalbime Bırak aşkım, masal sökmüyor artık Lüzum görmüyor artık kendine *** Ben, ben, ben, ben Elimden geleni yapacaktım, yaptım Sen, sen, sen, sen Ateşe kalbimi atacakken tam, suyla ne yaptın? *** Kalacaksın ya da gideceksin Bana bi' şekilde yetişeceksin Sana bu dünya aynıysa hâlâ Bana uzaylı diyeceksin *** Bana kalacaksın ya da gideceksin Ve de bi' şekilde yetişeceksin Sana bu dünya aynıysa hâlâ İlk kez uzaylı göreceksin (Ben, ben, ben, ben) *** Sökül aşkım, elinde ne var ne yok Duygusu bi' var bi' yok Öylece bırak aşkım, masal sökmüyor artık Düne yetmiyor artık böylece *** Ben, ben, ben, ben Elimden geleni yapacaktım, yaptım Sen, sen, sen, sen Ateşe kalbimi atacakken tam, suyla ne yaptın? *** Kalacaksın ya da gideceksin Bana bi' şekilde yetişeceksin Sana bu dünya aynıysa hâlâ Bana uzaylı diyeceksin *** Bana kalacaksın ya da gideceksin Ve de bi' şekilde yetişeceksin Sana bu dünya aynıysa hâlâ İlk kez uzaylı göreceksin (Ben, ben, ben, ben) (Ben, ben, ben, ben) (Sen, sen, sen, sen) (Ben, ben, ben, ben) (Sen, sen, sen, sen, sen)