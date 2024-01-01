Hande Yener

Taş gibi olsam da Sabrın bile bir sınırı var Çok büyük konuşma Her günahın tövbesi var *** Bir gülüşün yeter Yüzündeki düğümün, bir çözümü yok mu? Acır, olsun geçer Sanki her gidişinin, bir dönüşü yok mu? *** Dönüp dönüp aynı hatayı bana yaptıramazsın canım Isıtıp ısıtıp bu numarayı bana yutturamazsın canım Aynı hatayı bana yaptıramazsın canım Bu numarayı bana yutturamazsın canım *** Her şeyi göze alıp seviyorlar Üzgünüm, o kadın ben değilim Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim *** Her şeyi göze alıp seviyorlar Üzgünüm, o kadın ben değilim Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim *** Dönüp dönüp aynı hatayı bana yaptıramazsın canım Isıtıp ısıtıp bu numarayı bana yutturamazsın canım Aynı hatayı bana yaptıramazsın canım Bu numarayı bana yutturamazsın canım *** Her şeyi göze alıp seviyorlar Üzgünüm, o kadın ben değilim Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim *** Her şeyi göze alıp seviyorlar Üzgünüm, o kadın ben değilim Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim *** Belki gururdan olur, diyemedim ama Ah, inan aşkından ölebilirim