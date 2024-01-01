Gece Yolcuları 2 Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Gece Yolcuları 2
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Taş gibi olsam da
Sabrın bile bir sınırı var
Çok büyük konuşma
Her günahın tövbesi var
***
Bir gülüşün yeter
Yüzündeki düğümün, bir çözümü yok mu?
Acır, olsun geçer
Sanki her gidişinin, bir dönüşü yok mu?
***
Dönüp dönüp aynı hatayı bana yaptıramazsın canım
Isıtıp ısıtıp bu numarayı bana yutturamazsın canım
Aynı hatayı bana yaptıramazsın canım
Bu numarayı bana yutturamazsın canım
***
Her şeyi göze alıp seviyorlar
Üzgünüm, o kadın ben değilim
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
***
Her şeyi göze alıp seviyorlar
Üzgünüm, o kadın ben değilim
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
***
Dönüp dönüp aynı hatayı bana yaptıramazsın canım
Isıtıp ısıtıp bu numarayı bana yutturamazsın canım
Aynı hatayı bana yaptıramazsın canım
Bu numarayı bana yutturamazsın canım
***
Her şeyi göze alıp seviyorlar
Üzgünüm, o kadın ben değilim
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
***
Her şeyi göze alıp seviyorlar
Üzgünüm, o kadın ben değilim
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
***
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
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Yine gidiyorsun hiçbir şey bırakmadan
Ve ben son kez bakıyorum ardından
***
Eğer aşk buysa sevgi buysa
İstemiyorum
Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu.
Dayanamıyorum.
***
Hoş geldin hüzün gülmüyor yüzüm
Hoş geldin hüzün gülmez bu yüzün
***
Eğer aşk buysa sevgi buysa
İstemiyorum
Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu.
Dayanamıyorum.
***
Eğer aşk buysa sevgi buysa
İstemiyorum
***
Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu.
Dayanamıyorum.
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