Hande Yener

Vah vah Vah vah Vah vah *** Vah vah Vah vah Vah vah *** Bak yanlış anlama Sana bir tavsiyem var Severim seni yoksa Etmez beni alakadar Kalbinle yüzleşip Bir an önce toparlan Tart iyice kendini Ne fazla ne noksan O hayat var ya çok sevdiğin Benimki değil değil senin Ve artık bitti maalesef Ama sen hakettin Vah vah Üzdüler mi kıyamam Gördün işte kaç bucak Herkesi ben zannettin Hah hah Hadi ara dur bakalım Gez şimdi kucak kucak Daha bir çok özlersin *** Vah vah Üzdüler mi kıyamam Gördün işte kaç bucak Herkesi ben zannettin Hah hah Hadi ara dur bakalım Gez şimdi kucak kucak Daha bir çok özlersin *** Vah vah Vah vah Vah vah *** Vah vah Vah vah Vah vah *** Bak yanlış anlama Sana bir tavsiyem var Severim seni yoksa Etmez beni alakadar Kalbinle yüzleşip Bir an önce toparlan Tart iyice kendini Ne fazla ne noksan O hayat var ya çok sevdiğin Benimki değil değil senin Ve artık bitti maalesef Ama sen hakettin Vah vah Üzdüler mi kıyamam Gördün işte kaç bucak Herkesi ben zannettin Hah hah Hadi ara dur bakalım Gez şimdi kucak kucak Daha bir çok özlersin *** Vah vah Üzdüler mi kıyamam Gördün işte kaç bucak Herkesi ben zannettin Hah hah Hadi ara dur bakalım Gez şimdi kucak kucak Daha bir çok özlersin *** Vah vah

İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma