Hande Yener

-
Vah vah
Vah vah
Vah vah
***
Vah vah
Vah vah
Vah vah
***
Bak yanlış anlama
Sana bir tavsiyem var
Severim seni yoksa
Etmez beni alakadar
Kalbinle yüzleşip
Bir an önce toparlan
Tart iyice kendini
Ne fazla ne noksan
O hayat var ya çok sevdiğin
Benimki değil değil senin
Ve artık bitti maalesef
Ama sen hakettin
Vah vah
Üzdüler mi kıyamam
Gördün işte kaç bucak
Herkesi ben zannettin
Hah hah
Hadi ara dur bakalım
Gez şimdi kucak kucak
Daha bir çok özlersin
***
Vah vah
Üzdüler mi kıyamam
Gördün işte kaç bucak
Herkesi ben zannettin
Hah hah
Hadi ara dur bakalım
Gez şimdi kucak kucak
Daha bir çok özlersin
***
Vah vah
Vah vah
Vah vah
***
Vah vah
Vah vah
Vah vah
***
Bak yanlış anlama
Sana bir tavsiyem var
Severim seni yoksa
Etmez beni alakadar
Kalbinle yüzleşip
Bir an önce toparlan
Tart iyice kendini
Ne fazla ne noksan
O hayat var ya çok sevdiğin
Benimki değil değil senin
Ve artık bitti maalesef
Ama sen hakettin
Vah vah
Üzdüler mi kıyamam
Gördün işte kaç bucak
Herkesi ben zannettin
Hah hah
Hadi ara dur bakalım
Gez şimdi kucak kucak
Daha bir çok özlersin
***
Vah vah
Üzdüler mi kıyamam
Gördün işte kaç bucak
Herkesi ben zannettin
Hah hah
Hadi ara dur bakalım
Gez şimdi kucak kucak
Daha bir çok özlersin
***
Vah vah
-
Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş
Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş
Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın
Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın
***
Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine?
Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş
Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş
Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın
Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın
***
Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine?
Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
-
Hemen hemen her gün, buradan geçiyor
Yüzünde nur var ışık saçıyor
Bu nasıl iştir içim eriyor
Ağlatıyor beni, ağlatıyor
***
Yola çıkıyorum bazen arada
Belki geçerken der bi' "Merhaba"
Aslında pekte şansım yok ama
Gönül bu ferman dinlemiyor
***
Bak, gözlere bak o ne endam
"Adam" lafı hafif kalır yanında
Kurşun gibi, deler geçer
İz bırakmaz bıraksa da değer
***
Alsın beni, silsin yeri
Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü
Günahıyla, sevabıyla
Hayatıma girsin kilitlesin bizi
***
Ne dilersen dile benden
Kalmasın ah nefsimde
Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük
Kalbim emrine amade
***
Aklımı çalsan sesimi çıkarmam
Sokmam başını derde
Yok mu bu işin ederi oluru?
Görecek miyim acaba mutlu sonu?
***
Ne dilersen dile benden
Kalmasın ah nefsimde
Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük
Kalbim emrine amade
***
Aklımı çalsan sesimi çıkarmam
Sokmam başını derde
Yok mu bu işin ederi oluru?
Görecek miyim acaba mutlu sonu?
***
Bak, gözlere bak o ne endam
"Adam" lafı hafif kalır yanında
Kurşun gibi, deler geçer
İz bırakmaz bıraksa da değer
***
Alsın beni, silsin yeri
Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü
Günahıyla, sevabıyla
Hayatıma girsin kilitlesin bizi
***
Ne dilersen dile benden
Kalmasın ah nefsimde
Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük
Kalbim emrine amade
***
Aklımı çalsan sesimi çıkarmam
Sokmam başını derde
Yok mu bu işin ederi oluru?
Görecek miyim acaba mutlu sonu?
***
Ne dilersen dile benden
Kalmasın ah nefsimde
Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük
Kalbim emrine amade
***
Aklımı çalsan sesimi çıkarmam
Sokmam başını derde
Yok mu bu işin ederi oluru?
Görecek miyim acaba mutlu sonu?
-
Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını
Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını
Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi
Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli
***
Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok
Mütevazi olmak lazım diyorsan yok
Bitti taze kusura bakma
Kafaya takma sende
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını
Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını
Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi
Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli
***
Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok
Mütevazi olmak lazım diyorsan yok
Bitti taze kusura bakma
Kafaya takma sende
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok
Mütevazi olmak lazım diyorsan yok
Bitti taze kusura bakma
Kafaya takma sende
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
-
İnsan bir kez kaybolunca
Her şey karmaşık gelir ya
Gözünün önünde dursa
Onu bile zor görür ya
***
Bir an önce vazgeçelim
Küs kalan huzur bulamaz
Yol yakınken dönmeyenler
İflah olmaz
Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize
Artık yazık bize
***
Seviyorsun sen de hala
Saklama gözlerin ele veriyor seni
Seviyorsun
Hem de hala ilk günden bile
Belki daha çok seviyorsun
Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da
Seviyorsun kendini kandırma
***
Seviyorsun sen de hala
Saklama gözlerin ele veriyor seni
Seviyorsun
Hem de hala ilk günden bile
Belki daha çok seviyorsun
Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da
Seviyorsun kendini kandırma
***
İnsan bir kez kaybolunca
Her şey karmaşık gelir ya
Gözünün önünde dursa
Onu bile zor görür ya
***
Bir an önce vazgeçelim
Küs kalan huzur bulamaz
Yol yakınken dönmeyenler
İflah olmaz
Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize
Artık yazık bize
***
Seviyorsun sen de hala
Saklama gözlerin ele veriyor seni
Seviyorsun
Hem de hala ilk günden bile
Belki daha çok seviyorsun
Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da
Seviyorsun kendini kandırma
***
Seviyorsun sen de hala
Saklama gözlerin ele veriyor seni
Seviyorsun
Hem de hala ilk günden bile
Belki daha çok seviyorsun
Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da
Seviyorsun kendini kandırma
-
Yalan yok gözümde tüter durursun
İzlerin silinmiyor
İçimde boş yere atan bir kalp var
Sahibi bilinmiyor
***
Bir yanım hasret
Bir yanım nefret
Çaresiz kaldım
Tanrım ne olur yardım et
***
Boşluğu dolmaz
Unut demek olmaz
Yokluğu sanki esaret
***
Bilmiyor, bilmiyor
Nasıl hala içimde
Yaşıyor bilmiyor
***
Bilmiyor, bilmiyor
Öyle bitti demekle
Bitmiyor
***
Bilmiyor, bilmiyor
Nasıl hala içimde
Yaşıyor bilmiyor
***
Bilmiyor, bilmiyor
Öyle bitti demekle
Bitmiyor
***
Bir yanım hasret
Bir yanım nefret
Çaresiz kaldım
Tanrım ne olur yardım et
***
Boşluğu dolmaz
Unut demek olmaz
Yokluğu sanki esaret
***
Bilmiyor, bilmiyor
Nasıl hala içimde
Yaşıyor bilmiyor
***
Bilmiyor, bilmiyor
Öyle bitti demekle
Bitmiyor
Bilmiyor, bilmiyor
Nasıl hala içimde
Yaşıyor bilmiyor
***
Bilmiyor, bilmiyor
Öyle bitti demekle
Bitmiyor
-
Nasıl koyduk adını
Bilmiyorduk tadını daha
Arıyordum yarımı
Hatalar oluyor hala
***
Nasıl koyduk adını
Bilmiyorduk tadını daha
Arıyordum yarımı
Yalanlar okuyor hala
***
Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız?
Hep yarım mı kalacağız?
Başa mı saracağız hep, başa mı saracağız?
Hep başa mı saracağız?
Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız?
Hep yarım
***
Biri vazgeçiyor
Biri kaybediyor
Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor
Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın
Ben hakkını teslim ettim aşkın
Üstü sende kalsın
***
Biri vazgeçiyor
Biri kaybediyor
Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor
Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın
Ben hakkını teslim ettim aşkın
Üstü sende kalsın
***
Biri vazgeçiyor
Biri kaybediyor
Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor
Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın
Ben hakkını teslim ettim aşkın
Üstü sende kalsın
***
Nasıl koyduk adını
Bilmiyorduk tadını daha
Arıyordum yarımı
Hatalar oluyor hala
***
Nasıl koyduk adını
Bilmiyorduk tadını daha
Arıyordum yarımı
Yalanlar okuyor hala
Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız?
***
Hep yarım mı kalacağız?
Başa mı saracağız hep, başa mı saracağız?
Hep başa mı saracağız?
Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız?
Hep yarım
***
Biri vazgeçiyor
Biri kaybediyor
Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor
Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın
Ben hakkını teslim ettim aşkın
***
Üstü sende kalsın
Kalsın
Kalsın
Kalsın
***
Biri vazgeçiyor
Biri kaybediyor
Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor
Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın
Ben hakkını teslim ettim aşkın
Üstü sende kalsın
***
Biri vazgeçiyor
Biri kaybediyor
Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor
Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın
Ben hakkını teslim ettim aşkın
Üstü sende kalsın
-
Yerime koy hadi
Doldursun asaletimi
Ve ona da yaşat
Aşkın esaretini
***
Yerime koy hadi
Doldursun asaletimi
Ve ona da yaşat
Aşkın esaretini
***
Uzak dur, karışma
Hayat mı tek anlam?
Korkmam, savaşmam
Seninle vakit harcayamam
***
Kötü konuşmak bana yakışmaz
Ama seninki beni şaşırtmaz
Son bi' cümle, o da içimde
Bu kafayla senden hiçbir şey olmaz
***
Kötü konuşmak bana yakışmaz
Ama seninki beni şaşırtmaz
Son bi' cümle, o da içimde
Bu kafayla senden hiçbir şey olmaz
***
Yerime koy hadi
Doldursun asaletimi
Ve ona da yaşat
Aşkın esaretini
***
Yerime koy hadi
Doldursun asaletimi
Ve ona da yaşat
Aşkın esaretini
***
Uzak dur, karışma
Hayat mı tek anlam?
Korkmam, savaşmam
Seninle vakit harcayamam
***
Kötü konuşmak bana yakışmaz
Ama seninki beni şaşırtmaz
Son bi' cümle, o da içimde
Bu kafayla senden hiçbir şey olmaz
***
Kötü konuşmak bana yakışmaz
Ama seninki beni şaşırtmaz
Son bi' cümle, o da içimde
Bu kafayla senden hiçbir şey olmaz
-
Tarif edemedim biliyor musun?
Başka bir şeydi bu
Baş edebilirdim
Hatırı sayılır bir sabır var bende
Ne beni yok ederdi aşk ne seni ihya ederdi
***
İyiydim aslında idare ediyordum
Kavgalar olurdu zaten biliyoruz artık tuzu biberi
Çocuk değiliz biz ya
Eskiler hep bana kol kırılır yen içinde kalır dedi
***
Bundan başka ihtiyaçlarımız vardı sanki
Dokundukça bir hata vardı hep zorladığım
Biraz ağır olmazsa söyleyeyim kalbimdekini
Görev gibiydi hep biz sırılsıklam olmadık
***
Bundan başka ihtiyaçlarımız vardı sanki
Dokundukça bir hata vardı hep zorladığım
Biraz ağır olmazsa söyleyeyim kalbimdekini
Görev gibiydi hep biz sırılsıklam olmadık
***
İyiydim aslında idare ediyordum
Kavgalar olurdu zaten biliyoruz artık tuzu biberi
Çocuk değiliz biz ya
Eskiler hep bana kol kırılır yen içinde kalır dedi
***
Bundan başka ihtiyaçlarımız vardı sanki
Dokundukça bir hata vardı hep zorladığım
Biraz ağır olmazsa söyleyeyim kalbimdekini
Görev gibiydi hep biz sırılsıklam olmadık
***
Bundan başka ihtiyaçlarımız vardı sanki
Dokundukça bir hata vardı hep zorladığım
Biraz ağır olmazsa söyleyeyim kalbimdekini
Görev gibiydi hep biz sırılsıklam olmadık
-
Bazen küstük, bazen barışık
Yeterdi bize, en ufak bir ışık
Değişen ne şimdi, bana da söyle
Belli ki kararlısın, o zaman iyi dinle
***
Dolmuyor yerin dolmasında
Varsın aşka tövbe etsin
Bu kalbim ta ki sen
Dönene kadar
***
Yeter inatlaştık, herkes çok yara aldı
Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz?
Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı
Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz?
***
Bazen küstük, bazen barışık
Yeterdi bize, en ufak bir ışık
Değişen ne şimdi, bana da söyle
Belli ki kararlısın, o zaman iyi dinle
***
Dolmuyor yerin dolmasında
Varsın aşka tövbe etsin
Bu kalbim ta ki sen
Dönene kadar
***
Yeter inatlaştık, herkes çok yara aldı
Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz?
Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı
Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz?
***
Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı
Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz?
Tamam inatlaştık, herkes hırsını aldı
Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz?