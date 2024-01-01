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7/24 Dinle Teşekkürler

Teşekkürler Şarkı Sözleri

Hande Yener Teşekkürler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Teşekkürler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Teşekkürler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Teşekkürler

  • Vakti Yok

  • Bana Anlat

  • Havaalanı

  • Unutulmuyor

  • Aşk Müziği

  • Aşkın Dili ( Nona Zayi )

  • Ben Yokum

  • Böyle Biriyim

  • Dön Bana

  • Kalbine Bulutluyum

  • Keşke

  • Teşekkürler ft. Sinan Akçıl

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