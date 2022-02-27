Hande Yener

Bi' kalp, bu kadar mı taş, olabilir ki? Anlattım oysa hepsini sana Aşk emek ister önce Zoru görünce, kaçmak olmaz *** Ama, bi' kulaktan girdi Öbüründen çıktı (Öbüründen çıktı) Yazık oldu Bu ikili tarih yazardı *** Vay! Başa sardı filmi Vay! Konusu da belli Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek *** Vay! Başıma gelenler Vay! Bilir çekenler Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek *** Vay! Başa sardı filmi Vay! Konusu da belli Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek *** Vay! Başıma gelenler Vay! Bilir çekenler Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek *** Bi' kalp, bu kadar mı taş, olabilir ki? Anlattım oysa hepsini sana Aşk emek ister önce Zoru görünce, kaçmak olmaz *** Ama, bi' kulaktan girdi Öbüründen çıktı (Öbüründen çıktı) Yazık oldu Bu ikili tarih yazardı *** Vay! Başa sardı filmi Vay! Konusu da belli Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek *** Vay! Başıma gelenler Vay! Bilir çekenler Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek *** Vay! Başa sardı filmi Vay! Konusu da belli Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek *** Vay! Başıma gelenler Vay! Bilir çekenler Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek *** Vay! Başa sardı filmi Vay! Konusu da belli Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek *** Vay! Başıma gelenler Vay! Bilir çekenler Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek *** Vay! Başa sardı filmi Vay! Konusu da belli Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek *** Vay! Başıma gelenler Vay! Bilir çekenler Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek