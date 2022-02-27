Vay Şarkı Sözleri
Hande Yener Vay şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Vay şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vay sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bi' kalp, bu kadar mı taş, olabilir ki?
Anlattım oysa hepsini sana
Aşk emek ister önce
Zoru görünce, kaçmak olmaz
***
Ama, bi' kulaktan girdi
Öbüründen çıktı (Öbüründen çıktı)
Yazık oldu
Bu ikili tarih yazardı
***
Vay! Başa sardı filmi
Vay! Konusu da belli
Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek
***
Vay! Başıma gelenler
Vay! Bilir çekenler
Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek
***
Vay! Başa sardı filmi
Vay! Konusu da belli
Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek
***
Vay! Başıma gelenler
Vay! Bilir çekenler
Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek
***
Bi' kalp, bu kadar mı taş, olabilir ki?
Anlattım oysa hepsini sana
Aşk emek ister önce
Zoru görünce, kaçmak olmaz
***
Ama, bi' kulaktan girdi
Öbüründen çıktı (Öbüründen çıktı)
Yazık oldu
Bu ikili tarih yazardı
***
Vay! Başa sardı filmi
Vay! Konusu da belli
Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek
***
Vay! Başıma gelenler
Vay! Bilir çekenler
Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek
***
Vay! Başa sardı filmi
Vay! Konusu da belli
Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek
***
Vay! Başıma gelenler
Vay! Bilir çekenler
Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek
***
Vay! Başa sardı filmi
Vay! Konusu da belli
Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek
***
Vay! Başıma gelenler
Vay! Bilir çekenler
Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek
***
Vay! Başa sardı filmi
Vay! Konusu da belli
Vay! Yine ayrılıktan bahsedecek
***
Vay! Başıma gelenler
Vay! Bilir çekenler
Vay! Bana dostu düşmanı güldürecek