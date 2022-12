Hande Yener

Mantık ve kalp bi' savaşta Kaldık dik bi' yokuşta Yaşanmadan bilinmiyor Ama akıl verenler çok *** Durdum bir dinledim beni En masum derin hisleri Hepsi aynı fikirde İçimde git diyenler çok *** Sabaha kadar dinledim kalbimi Sil dedi, ardında bırakma izini (izini) Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?) Bu ne uyumsuz bir çift seçimi *** Ya ya ya ya, ben en özel Ya ya ya ya, ben en güzel Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya *** Ya ya ya ya, sen çok bilen Ya ya ya ya, yalnız gezen Ya ya ya ya, sen terk edildin ya *** Mantık ve kalp bi' savaşta Kaldık dik bi' yokuşta Yaşanmadan bilinmiyor Ama akıl verenler çok *** Durdum bir dinledim beni En masum derin hisleri Hepsi aynı fikirde İçimde git diyenler çok *** Sabaha kadar dinledim kalbimi Sil dedi, ardında bırakma izini (izini) Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?) Bu ne uyumsuz bir çift seçimi *** Ya ya ya ya, ben en özel Ya ya ya ya, ben en güzel Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya *** Ya ya ya ya, sen çok bilen Ya ya ya ya, yalnız gezen Ya ya ya ya, sen terk edildin ya *** Ya ya ya ya, ben en özel Ya ya ya ya, ben en güzel Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya *** Ya ya ya ya, sen çok bilen Ya ya ya ya, yalnız gezen Ya ya ya ya; sen terk edildin ya Ya ya ya ya