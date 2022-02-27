İki Deli Şarkı Sözleri
Hande Yener İki Deli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener İki Deli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki Deli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Mantık ve kalp bi' savaşta
Kaldık dik bi' yokuşta
Yaşanmadan bilinmiyor
Ama akıl verenler çok
***
Durdum bir dinledim beni
En masum derin hisleri
Hepsi aynı fikirde
İçimde git diyenler çok
***
Sabaha kadar dinledim kalbimi
Sil dedi, ardında bırakma izini (izini)
Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?)
Bu ne uyumsuz bir çift seçimi
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya, sen terk edildin ya
***
Mantık ve kalp bi' savaşta
Kaldık dik bi' yokuşta
Yaşanmadan bilinmiyor
Ama akıl verenler çok
***
Durdum bir dinledim beni
En masum derin hisleri
Hepsi aynı fikirde
İçimde git diyenler çok
***
Sabaha kadar dinledim kalbimi
Sil dedi, ardında bırakma izini (izini)
Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?)
Bu ne uyumsuz bir çift seçimi
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya, sen terk edildin ya
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya; sen terk edildin ya
Ya ya ya ya
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