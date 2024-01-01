Hande Yener

-
Dur artık yeter, kızgınım
Problemlerden bozgunum
Yok deme yeter özgürüm
Kurallardan kamburum
***
Hediyeyse hayat nerde sürprizleri
Of doydum bayat
Eziyet mi hayat, vardır güzellikleri
Of sıvazlama sırtımı, ben hırçınım, asiyim asiyim
***
Oyuncu muyum ben, yoksa bi' yolcu muyum?
Of güldürme beni, sanki ben çocuk muyum?
Oyuncu muyum ben, yoksa bi' yolcu muyum?
Of güldürme beni, sanki ben çocuk muyum?
***
Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım
Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın
Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben
Açmadım anladım, daha beni anlamadın
***
Gör işte zaman batmadım
Dikenlerden suçsuzum
El değmek yasak saklıyım
Özelliğim bu uçtayım
***
Seviyeyse hayat nerde dengeleri
Ne yazıyor kitap
Bizlerin hayat, vardır güzellikleri
Of frenleme hızımı, bak geçiyor gençliğim gençliğim
Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım
Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın
Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben
Açmadım anladım, daha beni anlamadın
***
Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım
Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın
Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben
Açmadım anladım, daha beni anlamadın
-
Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu
Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını
Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken
Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten
***
Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu
Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını
Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken
Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten
---
Sırtım dönük, kapım orda
Sakın bir söz etme bana
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın
Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın
Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın
***
Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu
Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını
Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken
Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten
***
Sırtım dönük, kapım orda
Sakın bir söz etme bana
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın
Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın
Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın
***
Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın
Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın
Bu aşk sende bitti ise...
-
aradım taradım her yerde
haber saldım dört yana
umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda
***
aradım taradım her yerde
haber saldım dört yana
umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda
***
şükürler olsun bu güne gördüm
yakışır bu aşka şu kalbimi
ben aşık oldum darısı başınıza
dualarım aşkını bulamayana
***
haberiniz olsun a dostlar
biri yüreğimden vurmuştur.
aşk dilinden anlayanlar aranan kan bulunmuş
***
haberiniz olsun a dostlar
biri yüreğimden vurmuştur.
aşk dilinden anlayanlar
aranan kan bulunmuş
***
aradım taradım her yerde
haber saldım dört yana
umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda
***
şükürler olsun bu güne gördüm
yakışır bu aşka şu kalbimi
ben aşık oldum darısı başınıza
dualarım aşkını bulamayana
***
haberiniz olsun a dostlar
biri yüreğimden vurmuştur
aşk dilinden anlayanlar
aranan kan bulunmuş..
***
haberiniz olsun a dostlar
biri yüreğimden vurmuştur
aşk dilinden anlayanlar
aranan kan bulunmuş
-
Bendeki izlerini silmeye geleceksin
Bittiğini sandığın an tılsımını kaybedeceksin
Sadece anılar mı uykularımı getiren?
Kalpteki acılar mı hasreti dize getiren?
***
Aşkın acısı birkaç kelime
Sev ya da biri çıksın yerine
Bendeki yürek hasarı bile
Geçmeye alışık
***
Hep iyisini arar bu yürek
Kendisi gibi sanar bu yürek
Sonra da aza kanar bu yürek
Talihi karışık
***
Seni kaybetmekti en acıklı düşüm
Gözümde seni çok büyütmüşüm
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
***
Bendeki izlerini silmeye geleceksin
Bittiğini sandığın an tılsımını kaybedeceksin
Sadece anılar mı uykularımı getiren?
Kalpteki acılar mı hasreti dize getiren?
***
Aşkın acısı birkaç kelime
Sev ya da biri çıksın yerine
Bendeki yürek hasarı bile
Geçmeye alışık
***
Hep iyisini arar bu yürek
Kendisi gibi sanar bu yürek
Sonra da aza kanar bu yürek
Talihi karışık
***
Seni kaybetmekti en acıklı düşüm
Gözümde seni çok büyütmüşüm
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
***
Arıyorum beni herkesten farklı seven
Kaç senedir bu gönül yaralı
Kaderi insana bir sürü aşk veriyor
Sadece bendeki arızalı
-
Bir an olsun seni unuturum diye
Bir an olsun gözümden yaş akmasın diye
Şu yalan dünyada sahte sevgilere
Ben içmiyim de kimler içsin
***
usandım sevmeden sevmelerden
Anlamsız bu hayat yalandan öte
anlamsız bu hayat yalandan öte
Sensiz hayat bana cezadan öte
***
Burda olsaydın ağlamasaydım
Burda olsaydın sızlamasaydım
yine meyhanedeyim senin yüzünden
İçiyorum maalesef bu aşk yüzünden
-
Kolay değil bir anda beni silmek
Kolay değil bu aşktan vaz geçebilmek
Az buz değil yaşananlar biliyorsun
Unutmak mümkün mü sanıyorsun
***
Farz et ki sen benim kadar sevebilseydin
Bu kadar çabuk çekip gidemezdin
Benim kadar seni seven biri olursa
Sözüm söz seni o gün affederim
***
Diyelim ki resimlerimi yaktın
Diyelim ki aşk mesajlarımı sildin
Adımı da kara kaplıya yazdın
Ama anıları nasıl unutacaksın?
***
Diyelim ki resimlerimi yaktın
Diyelim ki aşk mesajlarımı sildin
Adımı da kara kaplıya yazdın
Ama anıları nasıl unutacaksın?
-
Ne diyelim kendime geldim
Son ilişkimin ardından
Bakmamıştım bugüne kadar
Kimseye göz ucuyla
***
Şartlar değişti farkındayım
Bir aşkın ortasındayım
Yalnız geçmez bir ömür boyu
Seni görünce anladım
***
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
***
Şu gönlümün muradı olsun
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
Şu gönlümün muradı olsun
***
Ne diyelim kendime geldim
Son ilişkimin ardından
Bakmamıştım bugüne kadar
Kimseye göz ucuyla
***
Şartlar değişti farkındayım
Bir aşkın ortasındayım
Yalnız geçmez bir ömür boyu
Seni görünce anladım
***
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
Şu gönlümün muradı olsun
***
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
Şu gönlümün muradı olsun
***
Bu aşkın sonu evlilik olsun
Üç tane de bebeğim olsun
İkisi erkek bir de kız olsun
Şu gönlümün muradı olsun
-
İmza olmaz Aşka fesat girmişse eğer
Çek git artık hayatımdan Bu oyun biter
***
Söyledim ben sana dikkat et diye
Göz yummam gecelik ihanetlere
Sadakat en mühim kuraldır diye
Hatayı affetmem dönmem geriye
***
Aldatan kendini aldatır
Böyledir tarih boyunca
Sende bir gün çok çekersin
Yapayalnız kalınca
***
Bir kere affederse insan bin defa dert çeker
Tövbesi tutmaz aldatanların tutsa ne fark eder
iflah olmaz aşka fesat girmişse eğer
Çek git artık hayatımdan bu oyun biter
-
Belki şimdi bir yerlerde benim için kötü söyler
Şunu bilsin ben de onun gibi devrik bir çınarım
***
Ölmek var dönmek yok, gurur var görmek yok
Aşk yolunda mahkumum
Ölmek var dönmek yok, gurur var görmek yok
Mutluluktan mahrumum
***
Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim
Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım
Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim
***
Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim
Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım
Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim
***
Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona
Yanında olmasam da canında olacağımı
Ölene kadar yalnız onu seveceğimi bilsin yeter
Ve ben nerede olursam olayım
Yine onu yine onu seveceğim
***
Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim
Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım
Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim
-
Kendim için değil bu göz yaşlarım,
Ayrılık vaktinde, aşka ağlarım,
Yeni doğan bir aşk ölür mü söyle?
Öldürdün bir tanem ona yanarım
***
Olmaz diye başladıysan, affetmem seni,
Ama sen de seviyorsan,
Usanmadan bekleyeceğim,
Tanırsın beni
***
Elimde gül demetiyle,
Her gün kapının önünde,
Bekliyorum gündüz gece,
Görürsün diye
***
Gül ayrılmaz dikeniyle,
Ben yanarım Sen Sen diye,
Mutluluğun hayaliyle,
Beklerim Yine
-
Aşığın dilinden anlar dediler
Sevenin halini bilir dediler
Aşığa İstanbul cennet dediler
Bunlara inanmasaydım keşke
***
Aşığın dilinden anlar dediler
Sevenin halinden bilir dediler
Aşığa İstanbul cennet dediler
Bunlara inanmasaydım keşke
***
Yalan olmuş her ne varsa
Bu şehirde sevmek hata
Doğrusuyla, duygusuyla
Yaşanmıyor aşklar burda
***
Hep sahteyse aşklar
Bitmeyen yalanlar
Gönlümden uzak olsun
***
Öldüren bir zehir
Böyle ise bu şehir
İstanbul olmaz olsun
***
Hep sahteyse aşklar
Bitmeyen yalanlar
Gönlümden uzak olsun
***
Öldüren bir zehir
Böyle ise bu şehir
İstanbul olmaz olsun
***
Aşığın dilinden anlar dediler
Sevenin halini bilir dediler
Aşığa İstanbul cennet dediler
Bunlara inanmasaydım keşke
***
Aşığın dilinden anlar dediler
Sevenin halinden bilir dediler
Aşığa İstanbul cennet dediler
Bunlara inanmasaydım keşke
***
Yalan olmuş her ne varsa
Bu şehirde sevmek hata
Doğrusuyla, duygusuyla
Yaşanmıyor aşklar burda
***
Hep sahteyse aşklar
Bitmeyen yalanlar
Gönlümden uzak olsun
***
Öldüren bir zehir
Böyle ise bu şehir
İstanbul olmaz olsun
***
Hep sahteyse aşklar
Bitmeyen yalanlar
Gönlümden uzak olsun
***
Öldüren bir zehir
Böyle ise bu şehir
İstanbul olmaz olsun
-
Gönülden sevdim sevdim ama hiç sevilmedim
Yalancı aşklara hiçbir zaman boyun eğmedim
***
Aşklar bile 5 paralık olmuş bu şehirde
Dertlerimin hepsi üst üste
Kime güvensem yalancı
Gönül yerim hepsi paslı
Tek tesellim şişelerde
***
içelim gönlüm unutalım gönlüm
Günü gün edip yaşayalım
Vazgeç be gönlüm
Bize göre değil
Aşklara hiç bulaşmayalım!
-
Bitmiyor aşkın derdi
Gülmez yüzüme şehir
Her yer karanlık gibi
Gittin gideli
***
Anlamı yok kalmamın
Ne bu evde, sokakta
Cehennemden beterdir
Her saat, her dakika
***
Hiç düşünmemiştim ki
Senle aynı şehirde
Yaşayıp ayrı yerde
Gözlerimi açmayı
***
Hiç düşünmemiştim ki
Senle aynı şehirde
Yaşayıp ayrı yerde
Sensizken uyanmayı
***
Çok üzgünüm, hem de çok utanıyorum
Sensiz yaşamayı hiç hak etmiyorum
Dayanmaz bu yüreğim, dayanmaz tenim
Senin yüzünden şehri terk ediyorum
***
Olmadığın bu evde kalamıyorum
Her nefes alışımda daralıyorum
Yorgun düştü bu gönlüm, inan, yorgunum
Senin yüzünden şehri terk ediyorum
***
Hiç düşünmemiştim ki
Senle aynı şehirde
Yaşayıp ayrı yerde
Gözlerimi açmayı
***
Hiç düşünmemiştim ki
Senle aynı şehirde
Yaşayıp ayrı yerde
Sensizken uyanmayı of, of
***
Çok üzgünüm, hem de çok utanıyorum
Sensiz yaşamayı hiç hak etmiyorum
Dayanmaz bu yüreğim, dayanmaz tenim
Senin yüzünden şehri terk ediyorum
***
Olmadığın bu evde kalamıyorum
Her nefes alışımda daralıyorum
Yorgun düştü bu gönlüm, inan, yorgunum
Senin yüzünden şehri terk ediyorum
***
Yalnızlık değildi benim derdim, sensizlikti
Güzel bir şehirdi, ama artık bitti
Elimde valizim, cebimde biletim
Bunu sen istedin
***
Senin yüzünden
Senin yüzünden bu şehri terk ediyorum
Bu şehri terk ediyorum
-
Yine sabah oluyor
Gönül ister akşamı
Yine sabah oluyor
Gönül ister akşamı
***
Bana meyler dost
Evim meyhane
Bir zalimin aşkı yüzünden
Düştüm o hallere
***
Bana meyler dost
Evim meyhane
Bir zalimin aşkı yüzünden
Düştüm bu hallere
***
Kader gülmez gönlüm bir çara
Yürek ağlar yalnız her gece
Kader gülmez gönlüm bi çare
Yürek ağlar yalnız her gece
***
Bana meyler dost
Evim meyhane
Bir zalimin aşkı yüzünden
Düştüm o hallere
***
Bana meyler dost
Evim meyhane
Bir zalimin aşkı yüzünden
Düştüm bu hallere
Düştüm bu hallere