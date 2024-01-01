Hande Yener

Yalan Olmasın Gerçek bir tanedir aslında Ve herkes bilir aslında gerçeği Ama senden yana olmayınca denersin Değiştirmeyi *** Biraz geç, biraz erken Bir an her insan aynı yolun bir yerinde Bu kadar tanıdık çıkar mıydı yoksa? Ahlaksız sayanlar sevişmeyi *** Sevdim, gidiyorum de Olmasın yalan Sevdim, gidiyorum de Olmasın yalan *** Benim de işime gelmez bakarsan Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten Yanarken yaktığını anlarsın Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden *** Benim de işime gelmez bakarsan Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten Yanarken yaktığını anlarsın Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden *** Başkasının acısına rağmen Sever yürek ama doğal cezadan Korkup saklamak, bana gelince acının Esası gerek *** Sevdim, gidiyorum de Olmasın yalan Sevdim, gidiyorum de Olmasın yalan *** Benim de işime gelmez bakarsan Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten Yanarken yaktığını anlarsın Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden *** Kederimden ölsem de Bir şey gelmez elimden Kaybetti aidiyetten Benim aşkım değerinden *** İnsan karar verince Öldürmeye birini Gerekçe bulur önce İkna eder kendini *** Kederimden ölsem de Bir şey gelmez elimden Kaybetti aidiyetten Benim aşkım değerinden

Kibir (Yanmam Lazım) Veriyor *** Biliyor *** Harcadım Hırpaladım çok Çok zarar verdim Beni affet (Affet) *** İnsan Tuhaf, ne hoyrat Ne şaheser ve Nasıl ilkel, hayret *** Veriyor *** Biliyor

Ne Yaparsın Olanlar yağmurundan sonra Ölümden yeniden doğumdan sonra İsmini hatırla ve sevebildiğini Çok mu zor çok mu zaman alır Çok mu uzak *** Şimdi geri mi duracaksın Saklanacak mısın şimdi Başa mı döneceksin Ne yaparsın Şimdi geri mi duracaksın *** Saklanacak mısın şimdi Başa mı döneceksin Ne yaparsın Kimi sevmiyorsan dön etrafında *** Görmüyorsa seni göster parmağınla Kimi seviyorsan dön etrafında Gökyüzüne uzan del parmağınla *** Olanlar yağmurundan sonra Ölümden yeniden doğumdan sonra İsmini hatırla ve sevebildiğini Çok mu zor çok mu zaman alır Çok mu uzak *** Şimdi geri mi duracaksın Saklanacak mısın şimdi Başa mı döneceksin Ne yaparsın *** Şimdi geri mi duracaksın Saklanacak mısın şimdi Başa mı döneceksin Ne yaparsın *** Kimi sevmiyorsan dön etrafında Görmüyorsa seni göster parmağınla Kimi seviyorsan dön etrafında Gökyüzüne uzan del parmağınla

Romeo Dün hiç yok gibi, uzak kasımdan soğuk gibi Kar yağıyordu yalnızdım, savaşlar, cepheler Sonra sen geldin, arasından sislerin Büyük yakaların vardı gösterişliydin Dedin ki ben, romeo gerçek aşkın savaşçısı (savaşçısı) Yalnızlık bitti sil gözyaşlarını *** Kavga etmez sever beni Romeo romeo romeo romeo Sabaha kadar kucaklar beni Romeo romeo romeo romeo *** Kavga etmez sever beni Romeo romeo romeo romeo Sabaha kadar kucaklar beni Romeo romeo romeo romeo *** Hassas tüy gibi, umut giyindim zırh gibi Ağlıyordum yalnızdım, seyirciler, sahneler Sonra sen geldin, arasından sislerin Büyük yakaların vardı gösterişliydin Dedin ki ben, romeo gerçek aşkın savaşçısı Yalnızlık bitti sil gözyaşlarını *** Kavga etmez sever beni Romeo romeo romeo romeo Sabaha kadar kucaklar beni Romeo romeo romeo romeo *** Kavga etmez sever beni Romeo romeo romeo romeo Sabaha kadar kucaklar beni Romeo romeo romeo romeo

Fırtına Otur yanıma Boz suskunluğu Yaşadığın ne fırtınaysa Dinlemem lazım Sonlar sadece Var yazılınca Yazdığın kanunumuzsa Yazmaman lâzım *** Yıkar fırtına Yok zamanımız Bilmem ki rolüm neyse Oynamam lâzım Nedense ben hep hazırım Zorsa, imkânsızsa Yıkar fırtına *** Düşman değiliz Sen kaçsan da Benim korkmamam lâzım Nedense ben hep hazırım Zorsa, imkânsızsa *** Sonlar sadece Var yazılınca Yazdığın kanunumuzsa Yazmaman lâzım Yıkar fırtına Yok zamanımız Bilmem ki rolüm neyse Oynamam lâzım *** Nedense ben hep hazırım Zorsa, imkânsızsa Yıkar fırtına Düşman değiliz Sen kaçsan da Benim korkmamam lâzım Nedense ben hep hazırım Zorsa, imkânsızsa *** Çocuk ruhluyum Ruhluyum harcayamam Senle doluyum Doluyum harcayamam Çocuk ruhluyum Ruhluyum harcayamam *** Korkmam hayat doluyum Doluyum harcayamam Korkmam senle doluyum Sensiz yaşayamam

Şu An Erken Seninle yürümek beni bana getiriyor Bir tüy alıp eline okşuyor zaaflarımı Kalbimin buzları, kırıyorum onları Seni bulana kadar korudular kalbimi *** Sadece bi' belki, sadece bi' belki Sadece bi' belki, sadece bi' belki *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Seninle yürümek beni bana getiriyor Bir tüy alıp eline okşuyor zaaflarımı Kalbimin buzları, kırıyorum onları Seni bulana kadar korudular kalbimi *** Sadece bi' belki, sadece bi' belki Sadece bi' belki, sadece bi' belki *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken)

Paranoya Kusura bakma ben seni sevemedim Yalnız kalınca sevgini göremedim Dilindekiyle kalbindeki uymuyor İçimde bir ses aşkına inanmıyor *** Masum yalanların Artık senin olsun Beni bana bırak ne olursun *** Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya *** Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya Sevdirmediki doya doya Aşkın kimyası paranoya *** Kusura bakma ben seni sevemedim Yalnız kalınca sevgini göremedim Dilindekiyle kalbindeki uymuyor İçimde bir ses aşkına inanmıyor *** Masum yalanların Artık senin olsun Beni bana bırak ne olursun *** Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya *** Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya *** Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya *** Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya Sevdirmediki doya, doya Aşkın kimyası paranoya

Nasıl Delirdim Yanımdan geçiyorsun Gayet net görüyorsun Sen uzak duruyorsun Ya da biraz çok mu cool? *** Ne olmak üzere olduğumu bir görsen Hecele bir kere anlarsın daha iyi Ne olmak üzere olduğumu bir görsen Delirdim bir kere, bi' tanısan bu halimi *** Yoksun ama sokakta Yanımdan geçiyorsun Nasıl delirdim gayet açık Ve gayet net görüyorsun *** Okey, aşk bir hastalık Sen uzak duruyorsun Sorun ne utangaç mısın? Ya da biraz çok mu cool? *** Ne olmak üzere olduğumu bir görsen Hecele bir kere anlarsın daha iyi Ne olmak üzere olduğumu bir görsen Delirdim bir kere, bi' tanısan bu halimi *** Herkes zekana hayran Ben sana biliyorsun Nasıl aklın var ve kalbin yok Yoksa lütfen bir yol bul Okey hoşta birşeysin Çok iyi görünüyorsun Ben aklımı kaybettim Deli kafam kalbe kul *** Ne olmak üzere olduğumu bir görsen Hecele bir kere anlarsın daha iyi Ne olmak üzere olduğumu bir görsen Delirdim bir kere, bi' tanısan bu halimi *** Başım ağrıyor of, ağrıyor Ağrı kesiciler kesmiyor Bedenim özgür, sefil ruhumda Kalbim demir kafeste *** Okey, ben bir şizo'ysam Bütün bu akıllılar İşi gücü bırakır Neden konuşurlar bizi *** Anlarsın daha iyi Bi' tanısan bu halimi Anlarsın daha iyi Bi' tanısan bu halimi

Kurtar Beni İçimdeki acı açılıyor Sen anlıyorsun Bazen çok da güçlü değilim Sen görüyorsun Günler var Kendimle mutlu değilim Günler var Kendimle mutlu değilim Güzelliğe inancımı sarsan Zamanlar var Güzelliğe inancımı sarsan Zamanlar var Biliyorum sen yabancı değilsin Duramazsam suyun yüzünde bir gün Biliyorum sen yabancı değilsin Duramazsam suyun yüzünde bir gün Uzat ellerini içine çek beni Nefes gibi kurtar beni Kalbimdeki kapı kapanıyor Affediyorsun Dünya birbirini kırıyor Sen seviyorsun Günler var Kendimle mutlu değilim Günler var Kendimle mutlu değilim Güzelliğe inancımı sarsan Zamanlar var Güzelliğe inancımı sarsan Zamanlar var Biliyorum sen yabancı değilsin Duramazsam suyun yüzünde bir gün Biliyorum sen yabancı değilsin Duramazsam suyun yüzünde bir gün Uzat ellerini kurtar beni Uzat ellerini kurtar beni

Sen Anla Sen anla Yolu yokuşa sürmek değil Sen anla Kaderi başına yıkmak değil *** Sen anla Yolu yokuşa sürmek değil Sen anla Kaderi başına yıkmak değil *** Söz başka Oyalan başka kollarda Aşk başka, başka, başka bu *** Üzgünüm, değilim Yorgunum, değilim Aşığım, deliyim Deliyim, ben deliyim *** Üzgünüm, değilim Yorgunum, değilim Aşığım, deliyim Deliyim, ben deliyim *** Sen başka, başka birinin kollarında Ben başka, başka aşkın yollarında Ah başka, başka, başka bu *** Üzgünüm, değilim Yorgunum, değilim Aşığım, deliyim Deliyim, ben deliyim *** Üzgünüm, değilim Yorgunum, değilim Aşığım, deliyim Deliyim, ben deliyim *** Sen anla Yolu yokuşa sürmek değil Sen anla Kaderi başına yıkmak değil *** Sen anla Yolu yokuşa sürmek değil Sen anla Kaderi başına yıkmak değil *** Söz başka Oyalan başka kollarda Aşk başka, başka, başka bu *** Üzgünüm, değilim Yorgunum, değilim Aşığım, deliyim Deliyim, ben deliyim *** Üzgünüm, değilim Yorgunum, değilim Aşığım, deliyim Deliyim, ben deliyim *** Sen başka, başka birinin kollarında Ben başka, başka aşkın yollarında Ah başka, başka, başka bu *** Üzgünüm, değilim Yorgunum, değilim Aşığım, deliyim Deliyim, ben deliyim *** Üzgünüm, değilim Yorgunum, değilim Aşığım, deliyim Deliyim, ben deliyim

Aşkın Gücü Ben âşık olunca bitti denen sonsuz aşk yeniden başlar *** Ben âşık olunca ay hiç dinlenmez, gökteki ışıklar açılır *** İyiler kazanır, mutlu son başlar Kollarım açılır, sokağa fırlar Kör bir ruh kaybolur, iki göz bulur Gözleri açılır, Tanrı'yı anlar *** Bitince bitti, gidince gelmeyecek san Aşkın gücü bu, istersen sahteye kuşan Bitince bitti, gidince gelmeyecek san Aşkın gücü bu, istersen sahteye kuşan Bitince bitti, gidince gelmeyecek san Yeniden başlar *** Ben âşık olunca bitti denen sonsuz aşk yeniden başlar *** Ben âşık olunca ay hiç dinlenmez, gökteki ışıklar açılır *** İyiler kazanır, mutlu son başlar Kollarım açılır, sokağa fırlar Kör bir ruh kaybolur, iki göz bulur Gözleri açılır, Tanrı'yı anlar *** Bitince bitti, gidince gelmeyecek san Aşkın gücü bu, istersen sahteye kuşan Bitince bitti, gidince gelmeyecek san Aşkın gücü bu, istersen sahteye kuşan Bitince bitti, gidince gelmeyecek san Yeniden başlar

Naciye Fakir bir ananın öksüz kızı Dinmedi yıllarca kalbindeki sızı Gün oldu ağladı Gün oldu yalvardı Tek düşü hayatta bir yıldız olmaktı *** Düşünün bir kere (Naciye, Naciye) Naciye sahnede (Naciye, Naciye) Alkışlar içinde (Naciye, Naciye) Hayranlar peşinde Naciye, Naciye *** Bir gün gazetede bir köşede Küçük bir ilan gördü, döndü deliye Yıldız olacaktı Paraya doyacaktı Kaçtı evden gitti verilen adrese *** Çık dediler sahneye (Naciye, Naciye) Başla dans etmeye (Naciye, Naciye) Şöhret kolay değil (Naciye, Naciye) Dönüşü yok geriye Naciye, Naciye *** Birden gerçek göründü gözüne Artık çok geç Naciye dönemez geriye, geriye, geriye *** Hâlâ çıkar sahneye (Naciye, Naciye) Her gece dans etmeye (Naciye, Naciye) Mutlu gülümsüyor (Naciye, Naciye) Baktıkça geriye *** Hâlâ çıkar sahneye (Naciye, Naciye) Her gece dans etmeye (Naciye, Naciye) Mutlu gülümsüyor (Naciye, Naciye) Baktıkça geriye Naciye, Naciye

Seni Sevi...Yorumlar Yok Eskiden mutluluktan uzakta gecelerin yorgun kadınıydım Kalbim hep kanardı sen gör diye Oh şimdi değiştim, sanki baştan bi' daha seyrettim Bulutluydu yüzüm hep, alnıma bir güneş çizdim *** Seni seviyorumlar yok O dil beni terk etti Seni seviyorumlar yok Bulutlar gitti *** Seni seviyorumlar yok O dil beni terk etti Seni seviyorumlar yok Bulutlar gitti *** Eskiden deliydim, bağlıydı kollarım, senindim Ağlayan biriydim, bilmezdim gücümü, gülmezdim Oh şimdi değiştim, sanki baştan bi' daha seyrettim Bulutluydu yüzüm hep, alnıma bir güneş çizdim *** Seni seviyorumlar yok O dil beni terk etti Seni seviyorumlar yok Bulutlar gitti *** Seni seviyorumlar yok O dil beni terk etti Seni seviyorumlar yok Bulutlar gitti *** Seni seviyorumlar yok O dil beni terk etti Seni seviyorumlar yok Bulutlar gitti *** Seni seviyorumlar yok O dil beni terk etti Seni seviyorumlar yok