Hande Yener

Gerçek bir tanedir aslında Ve herkes bilir aslında gerçeği Ama senden yana olmayınca denersin Değiştirmeyi *** Biraz geç, biraz erken Bir an her insan aynı yolun bir yerinde Bu kadar tanıdık çıkar mıydı yoksa? Ahlaksız sayanlar sevişmeyi *** Sevdim, gidiyorum de Olmasın yalan Sevdim, gidiyorum de Olmasın yalan *** Benim de işime gelmez bakarsan Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten Yanarken yaktığını anlarsın Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden *** Benim de işime gelmez bakarsan Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten Yanarken yaktığını anlarsın Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden *** Başkasının acısına rağmen Sever yürek ama doğal cezadan Korkup saklamak, bana gelince acının Esası gerek *** Sevdim, gidiyorum de Olmasın yalan Sevdim, gidiyorum de Olmasın yalan *** Benim de işime gelmez bakarsan Seni anlıyorsam bil ki mecburiyetten Yanarken yaktığını anlarsın Çünkü o zaman bilebilirsin biraz hâlden *** Kederimden ölsem de Bir şey gelmez elimden Kaybetti aidiyetten Benim aşkım değerinden *** İnsan karar verince Öldürmeye birini Gerekçe bulur önce İkna eder kendini *** Kederimden ölsem de Bir şey gelmez elimden Kaybetti aidiyetten Benim aşkım değerinden

Seninle yürümek beni bana getiriyor Bir tüy alıp eline okşuyor zaaflarımı Kalbimin buzları, kırıyorum onları Seni bulana kadar korudular kalbimi *** Sadece bi' belki, sadece bi' belki Sadece bi' belki, sadece bi' belki *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Seninle yürümek beni bana getiriyor Bir tüy alıp eline okşuyor zaaflarımı Kalbimin buzları, kırıyorum onları Seni bulana kadar korudular kalbimi *** Sadece bi' belki, sadece bi' belki Sadece bi' belki, sadece bi' belki *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken) *** Yokluğun yalnızlık duygusu varken Varlığın kaybetme korkusu derken Zamanla kalmıyor tortusu Şu an erken (Erken, erken)