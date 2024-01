Hande Yener

Döndürsene beni senin yoluna Kahreden dünyamda sürünüyorum Huzursuz geceler korkulu düşler Bakta gör halimi sürünüyorum *** Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim Ellerim bağrımda perişan kaldım Birgün değil sana hergün yalvardım Duymadın sesimi sürünüyorum *** Avutma her güne bin ümit verip Ağlatıyor sonra hüsranlar gelir Baştan yarat beni dertten eleyip Acı bu halime sürünüyorum *** Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim Ellerim bağrımda perişan kaldım Birgün değil sana hergün yalvardım Duymadın sesimi sürünüyorum