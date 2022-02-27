Hande Yener

Sorsam bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın Yalanın batsın, yalancısın *** Sorsam bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın Yalanın batsın, yalancısın *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Sorsam bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın Yalanın batsın, yalancısın *** Sorsam bana benden yakındın Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın Yalanın batsın, yalancısın *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok gülerim *** Kapına köleyim desen inanır mıyım? Yalvarırken seni görsem inanır mıyım? Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim Dönme sakın geri, çok güler