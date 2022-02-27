Yalanın Batsın Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Yalanın Batsın
Tüm Şarkıları
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Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Sorsam bana benden yakındın
Şimdi neden uzaktasın?
Hayal kurup hep inandırdın
Yalanın batsın, yalancısın
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok gülerim
***
Kapına köleyim desen inanır mıyım?
Yalvarırken seni görsem inanır mıyım?
Yeni aşk hayatında mutluluk dilerim
Dönme sakın geri, çok güler