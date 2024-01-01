Hande Yener

-
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
***
Sen uyandığında
Büyük bir boşluk olacak koynunda
Başka her şey aynı kalacak
***
Sen uyandığında
Büyük bir yangın çıkacak koynunda
Seni kimse duymayacak
***
Yolunda şimdi, yolunda her şey
Değişti geç kalan her şey
***
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
***
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
***
Benden uzakta
***
Sen uyandığında
Büyük bir boşluk olacak koynunda
Başka her şey aynı kalacak
***
Sen uyandığında
Büyük bir yangın çıkacak koynunda
Seni kimse duymayacak
***
Yolunda şimdi, yolunda her şey
Değişti geç kalan her şey
***
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
***
Herkes alışmak, hayata karışmak
Kendiyle buluşmak zorunda
Sen de bir yer seç uyandığında
Benden uzakta olmak zorunda
-
Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde?
Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu? (Gerçek mi bu?)
Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur
Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu? (Rüya mı bu?)
***
Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde
Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne?
Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse
Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende
***
N'aber?
Gelmedi senden bi' haber merak ettik
Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik
Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan
Düşünecektin onu başında
***
N'aber?
Gelmedi senden bi' haber merak ettik
Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik
Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan
Düşünecektin onu başında
N'aber?
***
Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde?
Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu?
Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur
Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu?
***
Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde
Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne?
Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse
Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende
***
N'aber?
Gelmedi senden bi' haber merak ettik
Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik
Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan
Düşünecektin onu başında
***
N'aber?
Gelmedi senden bi' haber merak ettik
Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik
Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan
Düşünecektin onu başında
***
N'aber?
-
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Aşk başımıza bela
(Hasta la vista baby)
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Hani inatlaşmasak hala diyorum
Uzatmasak mesela
Zaman makinesine iki biletim var
Eminim senin de niyetin var (var, var)
***
O günlere dönsek ne kaybederiz
En fazla yine çok severiz
Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz
Bir delilik yapsak mı ne dersin?
-
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Aşk başımıza bela
(Hasta la vista baby)
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Hani inatlaşmasak hala diyorum
Uzatmasak mesela
Zaman makinesine iki biletim var
Eminim senin de niyetin var (var, var)
***
O günlere dönsek ne kaybederiz
En fazla yine çok severiz
Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz
Bir delilik yapsak mı ne dersin?
-
Bir su damlası ürperir tenimde
Bir temas hatırlarım ta eskiden
Gözlerimi unuttum masallarda
Ağlayamam ki ben
***
Su gibi çırılçıplak ve aydınlık
Saz gibi durdum şiddetin önünde
Sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar
Söyleyemem ki ben
***
Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim
Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim
Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan
Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben
***
Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim
Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim
Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan
Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben
***
Her sözüm mühürlenmiş, kilitlenmiş
Bin öpücükten, bin dokunuştan
Duysam da canımın çığlığını
Susturamam ki ben
***
Su gibi çırılçıplak ve aydınlık
Saz gibi durdum şiddetin önünde
Sevgiyi bilmiyorlar bilmiyorlar
Söyleyemem ki ben
***
Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim
Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim
Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan
Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben
***
Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim
Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim
Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan
Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben
***
Yabanım, sevgilim
Şimdi artık korkudan...
***
Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim
Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim
Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan
Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben
***
Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim
Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim
Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan
Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben
-
Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri?
Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli
Oldum olası sevmişimdir sorunu
Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu
***
Kıracak bir kalp mi, arıyordun yoksa?
Hani avlanır ya kurt, puslu havalarda
Maalesef bozdum oyununu
Benden olmaz kuzu
***
Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri?
Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli
Oldum olası sevmişimdir sorunu
Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu?
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu?
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu? (Hani bana)
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu? (Hadi bana)
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
***
Kıracak bir kalp mi, arıyordun yoksa?
Hani avlanır ya kurt, puslu havalarda
Maalesef bozdum oyununu
Benden olmaz kuzu
***
Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri?
Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli
Oldum olası sevmişimdir sorunu
Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu?
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu?
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu? (Hani bana)
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu? (Hadi bana)
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu? (Hani bana)
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu? (Hadi bana)
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu? (Hani bana)
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu? (Hadi bana)
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
-
Nasıl ayrı iki dünyanın, bir akşam bir sabahın
Kalp atışı, nefes alışıydık
Nasıl olduysa sevdanın, aşkın tabiatının
İki üstün yanlışıydık
***
Ben dünya dönünce, yeni heyecanlar içinde
Sebep aramam, gülünce yaşıyorum (yaşıyorum)
Sen dünya durunca, acılar elinden tutunca
Beni yalnız kalınca arıyorsun (arıyorsun)
***
Yoluna, herkes yoluna
Kalbine göre bir oyuna
Boyuna, bak şu boyuna
Denk değiliz aşkta
Unutmaya başla
***
Yoluna, herkes yoluna
Kalbine göre bir oyuna
Boyuna, bak şu boyuna
Denk değiliz aşkta
Unutmaya başla
***
Ben dünya dönünce, yeni heyecanlar içinde
Sebep aramam, gülünce yaşıyorum (yaşıyorum)
Sen dünya durunca, acılar elinden tutunca
Beni yalnız kalınca arıyorsun (arıyorsun)
***
Yoluna, herkes yoluna
Kalbine göre bir oyuna
Boyuna, bak şu boyuna
Denk değiliz aşkta
Unutmaya başla
***
Yoluna, herkes yoluna
Kalbine göre bir oyuna
Boyuna, bak şu boyuna
Denk değiliz aşkta
Unutmaya başla
***
Yoluna, herkes yoluna
Kalbine göre bir oyuna
Boyuna, bak şu boyuna
Denk değiliz aşkta
Unutmaya başla
-
Her şey masum bir gülüşle başladı...
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bana göre ruhu sokak kedisi
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi
Kapılar kapandı sana
Dışarda miyavlamasana
Senin hakkın anca bu
Kapıya bi kap su
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemezsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
***
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle, senle
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bana göre ruhu sokak kedisi
Yolun başında kibar birisi
Biraz tanıyınca köyün delisi
Kendini prens sanıyor ama
Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi
Kapılar kapandı sana
Dışarda miyavlamasana
Senin hakkın anca bu
Kapıya bi kap su
***
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
***
Kolay kolay kendine gelemezsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
(Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle)
Kaybeden kim mi? tabi ki sensin
Kolay kolay kendine gelemzsin
Ben yolumu çizdim sana sormam ki
Durmam ki bir an bile senle
-
İnsan seçemiyor di mi kendini?
Kendini seçeni?
İnsan kaçamıyor di mi:
Ateş olunca biri yanıyor yanıyor di mi?
***
Bende öyleyim ben de öyle
Gölgesindeyim yalnızlığın
Bende öyleyim ben de öyle
Gölgesindeyim kalabalığın
***
Bu gece son bu gece
Sana yıldızlar gibi
Uzaklar gibi öyleyim
Bu gece son bu gece
Beni bulmuşlar gibi unutanlar gibi öyleyim
-
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Aşk başımıza bela
(Hasta la vista baby)
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Hani inatlaşmasak hala diyorum
Uzatmasak mesela
Zaman makinesine iki biletim var
Eminim senin de niyetin var (var, var)
***
O günlere dönsek ne kaybederiz
En fazla yine çok severiz
Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz
Bir delilik yapsak mı ne dersin?
-
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Aşk başımıza bela
(Hasta la vista baby)
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Hani inatlaşmasak hala diyorum
Uzatmasak mesela
Zaman makinesine iki biletim var
Eminim senin de niyetin var (var, var)
***
O günlere dönsek ne kaybederiz
En fazla yine çok severiz
Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz
Bir delilik yapsak mı ne dersin?
-
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Aşk başımıza bela
(Hasta la vista baby)
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Hani inatlaşmasak hala diyorum
Uzatmasak mesela
Zaman makinesine iki biletim var
Eminim senin de niyetin var (var, var)
***
O günlere dönsek ne kaybederiz
En fazla yine çok severiz
Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz
Bir delilik yapsak mı ne dersin?
-
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Aşk başımıza bela
(Hasta la vista baby)
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Biz değil miydik, aşk ile yanan?
Eğer ayrılırsak ölürdük falan
Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz
Sensiz yapamam lafı külliyen yalan
***
Bu dünyada çılgın ararsan
Biri sensin biri ben
Ama artık delilik yok
Beni sen tut seni ben
***
Ne dünyaymış bırak dönsün dursun
Sabredince hiç öyle ermiyorsun
Ele geçmez bir daha böyle fırsat
Sevelim, sevişelim
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözünü gözüme, değdir o zaman
Kalbime dokun, aşk konuşalım
***
Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım
Eskiyi unut, gel barışalım
Gözlerin gözüme, değdiği zaman
Hatırı kalır alt dudağın
***
Hani inatlaşmasak hala diyorum
Uzatmasak mesela
Zaman makinesine iki biletim var
Eminim senin de niyetin var (var, var)
***
O günlere dönsek ne kaybederiz
En fazla yine çok severiz
Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz
Bir delilik yapsak mı ne dersin?
-
Aklımı aldın, aldın gitti
Aşkımı verdim, attın gitti
Tut, tut, tut, tut kalbimi
Tut, tut, tut, tut kalbimi
İsterim geri
***
Bekletirsin hep, gelen olmaz
Kapını çalsam açan olmaz
Tut, tut, tut, tut sözünü
Tut, tut, tut, tut sözünü
Tut sözünü
***
Anahtarsız kilit miyim?
Kurulmayan saat miyim?
Ben sahipsiz bir ev miyim?
Ben neyim? (Söyle ben neyim?)
***
Rüyasız uykular gibi
Gündüzlerim gece sanki
Kimsesizim sensizken inan ki
***
Bir köşede yalnız kaldım
Bir köşede yalnız kaldım
***
Aklımı aldın, aldın gitti
Aşkımı verdim, attın gitti
Tut, tut, tut, tut kalbimi
Tut, tut, tut, tut kalbimi
İsterim geri
***
Bekletirsin hep, gelen olmaz
Kapını çalsam açan olmaz
Tut, tut, tut, tut sözünü
Tut, tut, tut, tut sözünü
Tut sözünü
***
Anahtarsız kilit miyim?
Kurulmayan saat miyim?
Ben sahipsiz bir ev miyim?
Ben neyim? (Söyle ben neyim?)
***
Rüyasız uykular gibi
Gündüzlerim gece sanki
Kimsesizim sensizken inan ki
***
Bir köşede yalnız kaldım
Bir köşede yalnız kaldım
Bir köşede yalnız kaldım
Mmh, köşede yalnız kaldım
-
Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri?
Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli
Oldum olası sevmişimdir sorunu
Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu
***
Kıracak bir kalp mi, arıyordun yoksa?
Hani avlanır ya kurt, puslu havalarda
Maalesef bozdum oyununu
Benden olmaz kuzu
***
Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri?
Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli
Oldum olası sevmişimdir sorunu
Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu?
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu?
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu? (Hani bana)
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu? (Hadi bana)
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
***
Kıracak bir kalp mi, arıyordun yoksa?
Hani avlanır ya kurt, puslu havalarda
Maalesef bozdum oyununu
Benden olmaz kuzu
***
Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri?
Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli
Oldum olası sevmişimdir sorunu
Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu?
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu?
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu? (Hani bana)
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu? (Hadi bana)
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu? (Hani bana)
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu? (Hadi bana)
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
***
Hani bana, hani bana, hani bana
Nerde yok mu? (Hani bana)
Hadi bana, hadi bana, hadi bana
Gelsene suç mu? (Hadi bana)
Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta
Ah olacaktın şimdi sen burda
-
Sıradan bir gün, hayat kadar yıpranmış bölük bir yol ışığımda, yakınımda
Bir hayal gerçek gibi benim kadar yaşadım sanıyor kendini
***
Sıradan bir gün, hayat kadar yıpranmış bölük bir yol ışığımda, yakınımda
Bir yalan gerçek gibi benim kadar söylendik sanıyor kendini
***
Hey mükemmel
Ben gerçek, sen gölge
Yok bensiz bir ülke
İstemezsin istesen de
***
Hey mükemmel
Ben yüksek, sen serçe
Yok bensiz nefes de
Yaşamazsın, ölmezsin de
***
Hey mükemmel bende, bende
Hey mükemmel zafer bende
Hey mükemmel sende, sende
Hey mükemmel alış sen de
***
Hey mükemmel bende, bende
Hey mükemmel zafer bende
Hey mükemmel sende, sende
Hey mükemmel alış sen de
***
Sıradan bir gün, hayat kadar yıpranmış bölük bir yol ışığımda, yakınımda
Bir yalan gerçek gibi benim kadar söylendik sanıyor kendini
***
Hey mükemmel
Ben gerçek, sen gölge
Yok bensiz bir ülke
İstemezsin istesen de
***
Hey mükemmel
Ben yüksek, sen serçe
Yok bensiz nefes de
Yaşamazsın, ölmezsin de
***
Hey mükemmel bende, bende
Hey mükemmel zafer bende
Hey mükemmel sende, sende
Hey mükemmel alış sen de
***
Hey mükemmel bende, bende
Hey mükemmel zafer bende
Hey mükemmel sende, sende
Hey mükemmel alış sen de
***
Sıradan bir gün, hayat kadar yıpranmış bölük bir yol ışığımda, yakınımda
Bir hayal gerçek gibi benim kadar yaşadım sanıyor kendini
-
Yalancının mumu gibi yandın yatsıya dek
Bense bir ömür içimde korla yaşadım
Öyle bir acı buldum ki tam kalbime denk
Kor oldum söndüm yine yandım
***
Sabır bir erdemse bende fazlasıyla var
Kararında güzel ama fazlası zarar
Gitme vakti geldiğinde anlarsın inan
Anladım ben de hoşçakal
***
İyi şanslar yokluğumda, iyi şanslar
Kimine kızar kader kimini alkışlar
Benim içim rahat seni Tanrı'ya sordum
Ona hesabın var iyi şanslar
***
İyi şanslar yokluğumda, iyi şanslar
Kimine kızar kader kimini alkışlar
Benim içim rahat seni Tanrı'ya sordum
Ona hesabın var iyi şanslar
***
Yalancının mumu gibi yandın yatsıya dek
Bense bir ömür içimde korla yaşadım
Öyle bir acı buldum ki tam kalbime denk
Kor oldum söndüm yine yandım
***
Sabır bir erdemse bende fazlasıyla var
Kararında güzel ama fazlası zarar
Gitme vakti geldiğinde anlarsın inan
Anladım ben de hoşçakal
***
İyi şanslar yokluğumda, iyi şanslar
Kimine kızar kader kimini alkışlar
Benim içim rahat seni Tanrı'ya sordum
Ona hesabın var iyi şanslar
***
İyi şanslar yokluğumda, iyi şanslar
Kimine kızar kader kimini alkışlar
Benim içim rahat seni Tanrı'ya sordum
Ona hesabın var iyi şanslar