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7/24 Dinle Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor

Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor Şarkı Sözleri

Hande Yener Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor

  • Yanındaki Var Ya

  • Acele Etme

  • Acı Veriyor

  • Armağan

  • Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor

  • Bu Yüzden

  • Kırmızı

  • Savaş Sonrası

  • Bedenim Senin Oldu

  • Bir İz Gerek

  • 24 Saat

  • Hoşgeldiniz

  • Acısı Çıkıyor

  • Bence Mutluluk

  • Savaş Sonrası (Ekstra Version)

  • 24 Saat (Ekstra Version)

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