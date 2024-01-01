Hande Yener

-
Tamam gerçeklerden artık kaçmıyorum
Biliyorum hata yaptım ışık saçmıyorum
Herkes sevdiğini ister sonuç tamamen şans
Son gözyaşımı da yuttum hala taşmıyorum
***
Yanımdaki var ya sen olmalıydın
Yanındaki var ya ben olmalıydım
Acı bazen zevk veriyor yaradılış böyle
Teselli girmez koynuna dinmez ki aşk sözle
Acı bazen zevk veriyor yaradılış böyle
Teselli girmez koynuna dinmez ki aşk sözle
Yanındaki var ya ben olmalıydım
***
Tamamen yaşa
***
Tamam gerçeklerden artık kaçmıyorum
Biliyorum hata yaptım ışık saçmıyorum
Herkes sevdiğini ister sonuç tamamen şans
Son gözyaşımı da yuttum hala taşmıyorum
***
Yanımdaki var ya sen olmalıydın
Yanındaki var ya ben olmalıydım
Acı bazen zevk veriyor yaradılış böyle
Teselli girmez koynuna dinmez ki aşk sözle
Acı bazen zevk veriyor yaradılış böyle
Teselli girmez koynuna dinmez ki aşk sözle
Yanındaki var ya ben olmalıydım
***
Tamamen yaşa
***
Tamamen yaşa
-
Eğer istiyorsa
Kalp sonunu kendi seçer
Aşk yaşıyorsa
Yasakları deler geçer
***
Mahkûm ettiremez
Kimse beni aşktan sebep
Firar serbest bende
İstemeyen çeker gider
***
Belki anlarsın
Hatanı ileride
Sen zaten hep yanımdasın
Sabrın nerde
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Eğer istiyorsa
Kalp sonunu kendi seçer
Aşk yaşıyorsa
Yasakları deler geçer
***
Mahkûm ettiremez
Kimse beni aşktan sebep
Firar serbest bende
İstemeyen çeker gider
***
Belki anlarsın
Hatanı ileride
Sen zaten hep yanımdasın
Sabrın nerde
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
-
Tanrıya, yalvarmıştım
Yıllar önce, yıllar önce
Dedim ki onu, alma yanına
Benden önce, benden önce
Küçük bir şans daha istiyorum
Bunu bütün kalbimle diliyorum
***
Küçük bir şans daha istiyorum
Bunu bütün kalbimle diliyorum
***
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Yıllar sonra aşka küskün dönmesi
***
Tanrıya, yalvarmıştım
Yıllar önce, yıllar önce
Dedim ki onu, alma yanına
Benden önce, benden önce
Küçük bir şans daha istiyorum
Bunu bütün kalbimle diliyorum
***
Küçük bir şans daha istiyorum
Bunu bütün kalbimle diliyorum
***
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Yıllar sonra aşka küskün dönmesi
***
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Yıllar sonra aşka küskün dönmesi
-
Bu yalancı bahar bir gün bitecek
Yeni aldığın eskiyecek
Yedik içtik sanırım doyduk
Hesabı kim ödeyecek
***
Of güzel Allahım
Nasıl bir kader yazdın
Tadı damağımda kaldı
Of güzel Allahım
***
İçimi ısıtan adam
Sanki senin aynandı
***
Bir ömür yeter bana bu armağan
Ölsem de gam yemem artık
Bir ömür yeter bana bu armağan
Ölsem de gam yemem artık
***
Her insana her nefes
Bir başka heves
Bir tek ilk aşk bitmeyecek
Daha ilk günden hep
Sonunu sorduk
Cevap ne kimse bilmeyecek
Of güzel Allahım
Nasıl bir kader yazdın
***
Tadı damağımda kaldı
Of güzel Allahım
İçimi ısıtan adam
Sanki senin aynandı
Bir ömür yeter bana bu armağan
Ölsem de gam yemem artık
Bir ömür yeter bana bu armağan
Ölsem de gam yemem artık
Bir ömür yeter bana bu armağan
-
Daha giderken biliyorum yerime başkası gelir
Eğer yolda karşılaşırsak sevgilim yüzünü çevir
Ağır ağır, aşk çok ağır, yüreğim ya sus ya da bağır
Aşkı sen büyüttün içimde, yalan da olsa çağır
***
Yarı yolda kaldım
***
Son öpüşün yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
Al, gidişin yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
***
Son öpüşün yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
Al, gidişin yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
***
Daha giderken biliyorum yerime başkası gelir
Eğer yolda karşılaşırsak sevgilim yüzünü çevir
Ağır ağır, aşk çok ağır, yüreğim ya sus ya da bağır
Aşkı sen büyüttün içimde, yalan da olsa çağır
***
Yarı yolda kaldım
***
Son öpüşün yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
Al, gidişin yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
***
Son öpüşün yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
Al, gidişin yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
***
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
-
İçindeyken çok acı aşk
Dönüp geçmişe bakınca güzel
Yani şimdiden ayrılmayı
Bu yüzden seçtim ben
***
Mükemmel maalesef sıradan
Çekilince aşk acısı aradan
Yani şimdiden ayrılmayı
O yüzden seçtim ben
***
Sevmediğim fikrini aklından çıkar
Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor
Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar
Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor
***
İyice ezberle tenimi
Ruh değiştirir, tutmaz kabını
Yani şimdiden ayrılmayı
Bu yüzden seçtim ben
****
Arada varsa aşka inanan
Çekinmesin gelsin sıradan
Yani şimdiden ayrılmayı
O yüzden seçtim ben
***
Sevmediğim fikrini aklından çıkar
Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor
Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar
Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor
***
Sevmediğim fikrini aklından çıkar
Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor
Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar
Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor
-
Hatayı ben en başında yaptım
Aynı evi senle paylaşarak
Kendimi çok takdir edeceğim
Ayrılığı kutlayarak
***
Vedalaşırken üzülmüş gibi
Tutma ellerimi acıyarak
Kendine dev aynasında değil
Boy aynasında bir bak
***
Acım taze kurtulamazsın
Gözlerini kaçırarak
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Hatayı ben en başında yaptım
Aynı evi senle paylaşarak
Kendimi çok takdir edeceğim
Ayrılığı kutlayarak
***
Vedalaşırken üzülmüş gibi
Tutma ellerimi acıyarak
Kendine dev aynasında değil
Boy aynasında bir bak
***
Acım taze kurtulamazsın
Gözlerini kaçırarak
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
-
Kendimi bir savaş sonrasında
Kendimi o savaş alanında
Yürürken buldum, yürürken buldum
***
Kaybolmuş bir sürü hayatın
Yetmedi aşkların, ihtirasın
Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim
***
Beni kendinden soğuturken
Bir tek soru bile sormadın
Onlar için geri adımlar attın
Sıra bana gelince yerinde saydın
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Kaybolmuş bir sürü hayatın
Yetmedi aşkların, ihtirasın
Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim
***
Beni kendinden soğuturken
Bir tek soru bile sormadın
Onlar için geri adımlar attın
Sıra bana gelince yerinde saydın
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
-
Sen evinde otururken
Aşk, kapını çalacak mı?
Kapını çalan her insan
Doğru kişi olacak mı?
***
Sen zırhınla savaşırken
Kalp zincirinden kopar mı?
Öyle güçlü kalbin varsa
Bana düşen bu kadar mı?
***
Yanılıp, şaşırıp sakın bir daha beni arama
Allayıp, pullayıp sakın kendini günahsız sanma
***
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi
***
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
***
Sen evinde otururken
Aşk, kapını çalacak mı?
Kapını çalan her insan
Doğru kişi olacak mı?
***
Sen zırhınla savaşırken
Kalp zincirinden kopar mı?
Öyle güçlü kalbin varsa
Bana düşen bu kadar mı?
***
Yanılıp, şaşırıp sakın bir daha beni arama
Allayıp, pullayıp sakın kendini günahsız sanma
***
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi
***
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi
***
Ahhhh
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi
Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi
Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi
-
Akamayan sözlerini
Buz kesmiş gözlerini
Acımasızca üstüme
Salıyorsun susuyorsun
***
Yağamayan yağmur gibi
Uğuldayan sessizliği
Hatıranın hatırına
Bozmuyorsun, susuyorsun
***
Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin
İki yorgun şahidiyiz, ağırlıyoruz biz bizi
Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin
İki yorgun şahidiyiz, uğurluyoruz biz bizi
***
Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti
Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti
Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi
Bana seni inandıran bir iz gerek
***
Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti
Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti
Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi
Bana seni inandıran bir iz gerek
Bana seni inandıran bir iz gerek
***
Akamayan sözlerini
Buz kesmiş gözlerini
Acımasızca üstüme
Salıyorsun susuyorsun
***
Yağamayan yağmur gibi
Uğuldayan sessizliği
Hatıranın hatırına
Bozmuyorsun, susuyorsun
***
Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin
İki yorgun şahidiyiz, ağırlıyoruz biz bizi
Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin
İki yorgun şahidiyiz, uğurluyoruz biz bizi
***
Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti
Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti
Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi
Bana seni inandıran bir iz gerek
***
Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti
Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti
Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi
Bana seni inandıran bir iz gerek
Bana seni inandıran bir iz gerek
-
Senden aşka bir köprüm vardı
Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı
Aşktan geçtim, ayrılık kaldı
Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı
***
Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle
Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
Senden aşka bir köprüm vardı
Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı
Aşktan geçtim, ayrılık kaldı
Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı
***
Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle
Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
Gönül dolaşır döner bir gün
-
Aşkın kollarında zamanı unutmuşum
Hayalmiş her şey
Bu olmayan bi' oyunmuş
***
Aklın yollarında gidip gelmişim
Kolaymış her şey
Bu olmayan bi' oyunmuş
***
İyi değil miyim neyim?
Adeta aşka hipnozum
Sırlarımı sorma
Beni konuşturma
***
Kalan yine ben miyim?
Kendime düş kurmuşum
Gerisini sorma
Beni karıştırma
***
Kim ne derse yalan
Zamanı değilse duman
Kaderim nerde
Bilen var mı?
***
Dayanamam yalan
***
Dayanırım inan
Eceli nerde
Bilen var mı?
Dayanamam yalan
***
Aşkım kollarında dengemi bulmuşum
Değermiş her şey
Bir dipsizden kurtulmuşum
***
Aşkın yollarında kayıp olmuşum
Tutkuymuş her şey
Bu bitmeyen bir
İyi değil miyim neyim?
Adeta aşka hipnozum
Sırlarımı sorma
Beni konuşturma
***
Kalan yine ben miyim?
Kendime düş kurmuşum
Gerisini sorma
Beni karıştırma
***
Kim ne derse yalan
Zamanı değilse duman
Kaderim nerde
Bilen var mı?
***
Dayanamam yalan
Dayanırım inan
Eceli nerde
Bilen var mı? (Bilen var mı?)
***
Kim ne derse yalan
Bilen var mı?
Dayanamam yalan
Bilen var mı?
-
Acısı çıkıyor bak yavaş yavaş
Alıp götürdüğün şeyler
Bana geri dönüyor
***
Bir sorumlu ararsan
Git başkasıyla savaş
Ben seni çoktan unuttum
Dile kolay geliyor
***
Kader senin bildiğin gibi
Kolay değişmez bir tanem
Taşlara kazır gibi yazılır
Kolay silinmez bir tanem
***
Sen kendini severken
Sevmenin lezzetini alamadın
Ben aşkla sabah ettim
Tövbeler bir muhabbet kuramadım
***
Sen kendini severken
Sevmenin lezzetini alamadın
Ben aşkla sabah ettim
Tövbeler bir muhabbet kuramadım (kuramadım)
***
Acısı çıkıyor bak yavaş yavaş
Alıp götürdüğün şeyler
Bana geri dönüyor
***
Bir sorumlu ararsan
Git başkasıyla savaş
Ben seni çoktan unuttum
Dile kolay geliyor
***
Kader senin bildiğin gibi
Kolay değişmez bir tanem
Taşlara kazır gibi yazılır
Kolay silinmez bir tanem
***
Sen kendini severken
Sevmenin lezzetini alamadın
Ben aşkla sabah ettim
Tövbeler bir muhabbet kuramadım
***
Sen kendini severken
Sevmenin lezzetini alamadın
Ben aşkla sabah ettim
***
Tövbeler bir muhabbet kuramadım (kuramadım)
-
Artık bir karar ver
Daha ne duruyorsun
Dinle içinden geleni
Ya kalıyor ya gidiyorsun
***
Ağırlık yok dünyada
Sözlerinle tartılıyorsun
Söyle içinden geleni
Aşk susmuyor, konuşturuyorsun
***
Bence mutluyduk
Bu acıdan biz boşuna geçtik
İkimiz de suçluyduk
Ama olsun bir kez tecrübe ettik
-
Kendimi bir savaş sonrasında
Kendimi o savaş alanında
Yürürken buldum, yürürken buldum
***
Kaybolmuş bir sürü hayatın
Yetmedi aşkların, ihtirasın
Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim
***
Beni kendinden soğuturken
Bir tek soru bile sormadın
Onlar için geri adımlar attın
Sıra bana gelince yerinde saydın
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Kaybolmuş bir sürü hayatın
Yetmedi aşkların, ihtirasın
Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim
***
Beni kendinden soğuturken
Bir tek soru bile sormadın
Onlar için geri adımlar attın
Sıra bana gelince yerinde saydın
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
-
Senden aşka bir köprüm vardı
Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı
Aşktan geçtim, ayrılık kaldı
Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı
***
Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle
Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
Senden aşka bir köprüm vardı
Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı
Aşktan geçtim, ayrılık kaldı
Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı
***
Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle
Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
24 saat önce her şey bitti, yani dün
Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün
Gönül dolaşır döner bir gün
***
Gönül dolaşır döner bir gün