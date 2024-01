Hande Yener

Yanındaki Var Ya Tamam gerçeklerden artık kaçmıyorum Biliyorum hata yaptım ışık saçmıyorum Herkes sevdiğini ister sonuç tamamen şans Son gözyaşımı da yuttum hala taşmıyorum *** Yanımdaki var ya sen olmalıydın Yanındaki var ya ben olmalıydım Acı bazen zevk veriyor yaradılış böyle Teselli girmez koynuna dinmez ki aşk sözle Acı bazen zevk veriyor yaradılış böyle Teselli girmez koynuna dinmez ki aşk sözle Yanındaki var ya ben olmalıydım *** Tamamen yaşa *** Tamam gerçeklerden artık kaçmıyorum Biliyorum hata yaptım ışık saçmıyorum Herkes sevdiğini ister sonuç tamamen şans Son gözyaşımı da yuttum hala taşmıyorum *** Yanımdaki var ya sen olmalıydın Yanındaki var ya ben olmalıydım Acı bazen zevk veriyor yaradılış böyle Teselli girmez koynuna dinmez ki aşk sözle Acı bazen zevk veriyor yaradılış böyle Teselli girmez koynuna dinmez ki aşk sözle Yanındaki var ya ben olmalıydım *** Tamamen yaşa *** Tamamen yaşa

Acele Etme Eğer istiyorsa Kalp sonunu kendi seçer Aşk yaşıyorsa Yasakları deler geçer *** Mahkûm ettiremez Kimse beni aşktan sebep Firar serbest bende İstemeyen çeker gider *** Belki anlarsın Hatanı ileride Sen zaten hep yanımdasın Sabrın nerde *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Eğer istiyorsa Kalp sonunu kendi seçer Aşk yaşıyorsa Yasakları deler geçer *** Mahkûm ettiremez Kimse beni aşktan sebep Firar serbest bende İstemeyen çeker gider *** Belki anlarsın Hatanı ileride Sen zaten hep yanımdasın Sabrın nerde *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor

Acı Veriyor Tanrıya, yalvarmıştım Yıllar önce, yıllar önce Dedim ki onu, alma yanına Benden önce, benden önce Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum *** Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum *** Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küskün dönmesi *** Tanrıya, yalvarmıştım Yıllar önce, yıllar önce Dedim ki onu, alma yanına Benden önce, benden önce Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum *** Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum *** Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küskün dönmesi *** Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küskün dönmesi

Armağan Bu yalancı bahar bir gün bitecek Yeni aldığın eskiyecek Yedik içtik sanırım doyduk Hesabı kim ödeyecek *** Of güzel Allahım Nasıl bir kader yazdın Tadı damağımda kaldı Of güzel Allahım *** İçimi ısıtan adam Sanki senin aynandı *** Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık *** Her insana her nefes Bir başka heves Bir tek ilk aşk bitmeyecek Daha ilk günden hep Sonunu sorduk Cevap ne kimse bilmeyecek Of güzel Allahım Nasıl bir kader yazdın *** Tadı damağımda kaldı Of güzel Allahım İçimi ısıtan adam Sanki senin aynandı Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan

Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor Daha giderken biliyorum yerime başkası gelir Eğer yolda karşılaşırsak sevgilim yüzünü çevir Ağır ağır, aşk çok ağır, yüreğim ya sus ya da bağır Aşkı sen büyüttün içimde, yalan da olsa çağır *** Yarı yolda kaldım *** Son öpüşün yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor Al, gidişin yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor *** Son öpüşün yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor Al, gidişin yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor *** Daha giderken biliyorum yerime başkası gelir Eğer yolda karşılaşırsak sevgilim yüzünü çevir Ağır ağır, aşk çok ağır, yüreğim ya sus ya da bağır Aşkı sen büyüttün içimde, yalan da olsa çağır *** Yarı yolda kaldım *** Son öpüşün yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor Al, gidişin yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor *** Son öpüşün yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor Al, gidişin yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor *** Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor

Bu Yüzden İçindeyken çok acı aşk Dönüp geçmişe bakınca güzel Yani şimdiden ayrılmayı Bu yüzden seçtim ben *** Mükemmel maalesef sıradan Çekilince aşk acısı aradan Yani şimdiden ayrılmayı O yüzden seçtim ben *** Sevmediğim fikrini aklından çıkar Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor *** İyice ezberle tenimi Ruh değiştirir, tutmaz kabını Yani şimdiden ayrılmayı Bu yüzden seçtim ben **** Arada varsa aşka inanan Çekinmesin gelsin sıradan Yani şimdiden ayrılmayı O yüzden seçtim ben *** Sevmediğim fikrini aklından çıkar Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor *** Sevmediğim fikrini aklından çıkar Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor

Kırmızı Hatayı ben en başında yaptım Aynı evi senle paylaşarak Kendimi çok takdir edeceğim Ayrılığı kutlayarak *** Vedalaşırken üzülmüş gibi Tutma ellerimi acıyarak Kendine dev aynasında değil Boy aynasında bir bak *** Acım taze kurtulamazsın Gözlerini kaçırarak *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Hatayı ben en başında yaptım Aynı evi senle paylaşarak Kendimi çok takdir edeceğim Ayrılığı kutlayarak *** Vedalaşırken üzülmüş gibi Tutma ellerimi acıyarak Kendine dev aynasında değil Boy aynasında bir bak *** Acım taze kurtulamazsın Gözlerini kaçırarak *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor

Savaş Sonrası Kendimi bir savaş sonrasında Kendimi o savaş alanında Yürürken buldum, yürürken buldum *** Kaybolmuş bir sürü hayatın Yetmedi aşkların, ihtirasın Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim *** Beni kendinden soğuturken Bir tek soru bile sormadın Onlar için geri adımlar attın Sıra bana gelince yerinde saydın *** Ne sen beni bir daha ara Ne ben senin yoluna çıkayım Başka bir koku bul kendine Ya da ben belalar bulayım *** Ne sen beni bir daha ara Ne ben senin yoluna çıkayım Başka bir koku bul kendine Ya da ben belalar bulayım *** Kaybolmuş bir sürü hayatın Yetmedi aşkların, ihtirasın Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim *** Beni kendinden soğuturken Bir tek soru bile sormadın Onlar için geri adımlar attın Sıra bana gelince yerinde saydın *** Ne sen beni bir daha ara Ne ben senin yoluna çıkayım Başka bir koku bul kendine Ya da ben belalar bulayım *** Ne sen beni bir daha ara Ne ben senin yoluna çıkayım Başka bir koku bul kendine Ya da ben belalar bulayım

Bedenim Senin Oldu Sen evinde otururken Aşk, kapını çalacak mı? Kapını çalan her insan Doğru kişi olacak mı? *** Sen zırhınla savaşırken Kalp zincirinden kopar mı? Öyle güçlü kalbin varsa Bana düşen bu kadar mı? *** Yanılıp, şaşırıp sakın bir daha beni arama Allayıp, pullayıp sakın kendini günahsız sanma *** Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi *** Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi *** Sen evinde otururken Aşk, kapını çalacak mı? Kapını çalan her insan Doğru kişi olacak mı? *** Sen zırhınla savaşırken Kalp zincirinden kopar mı? Öyle güçlü kalbin varsa Bana düşen bu kadar mı? *** Yanılıp, şaşırıp sakın bir daha beni arama Allayıp, pullayıp sakın kendini günahsız sanma *** Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi *** Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi *** Ahhhh Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, güzel ellerin çizdi Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi Aramıza sınırı unutma, senin ellerin çizdi

Bir İz Gerek Akamayan sözlerini Buz kesmiş gözlerini Acımasızca üstüme Salıyorsun susuyorsun *** Yağamayan yağmur gibi Uğuldayan sessizliği Hatıranın hatırına Bozmuyorsun, susuyorsun *** Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin İki yorgun şahidiyiz, ağırlıyoruz biz bizi Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin İki yorgun şahidiyiz, uğurluyoruz biz bizi *** Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi Bana seni inandıran bir iz gerek *** Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi Bana seni inandıran bir iz gerek Bana seni inandıran bir iz gerek *** Akamayan sözlerini Buz kesmiş gözlerini Acımasızca üstüme Salıyorsun susuyorsun *** Yağamayan yağmur gibi Uğuldayan sessizliği Hatıranın hatırına Bozmuyorsun, susuyorsun *** Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin İki yorgun şahidiyiz, ağırlıyoruz biz bizi Her güzel şey biter deyip, çağırdığın bu matemin İki yorgun şahidiyiz, uğurluyoruz biz bizi *** Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi Bana seni inandıran bir iz gerek *** Susar bu dil, susar, evet, tadım bitti Solar bu yüz, solar, evet, adın bitti Akmaz ki kan, donar, evet, acım dindi Bana seni inandıran bir iz gerek Bana seni inandıran bir iz gerek

24 Saat Senden aşka bir köprüm vardı Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı Aşktan geçtim, ayrılık kaldı Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı *** Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine *** 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün Gönül dolaşır döner bir gün *** Senden aşka bir köprüm vardı Ömrün köpük köpük suyundan içmeyi bilen bir yudum aldı Aşktan geçtim, ayrılık kaldı Bu yanan acı tütünden çileyi seven bir nefes aldı *** Yanıyorum, uzanıp yanıma ateşi besle Bu yüreğin durumu böyle, bağlanamaz birine *** 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün Gönül dolaşır döner bir gün *** 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün 24 saat önce her şey bitti, yani dün Sevgilim sen üzülme, gönül dolaşır döner bir gün Gönül dolaşır döner bir gün *** Gönül dolaşır döner bir gün

Hoşgeldiniz Aşkın kollarında zamanı unutmuşum Hayalmiş her şey Bu olmayan bi' oyunmuş *** Aklın yollarında gidip gelmişim Kolaymış her şey Bu olmayan bi' oyunmuş *** İyi değil miyim neyim? Adeta aşka hipnozum Sırlarımı sorma Beni konuşturma *** Kalan yine ben miyim? Kendime düş kurmuşum Gerisini sorma Beni karıştırma *** Kim ne derse yalan Zamanı değilse duman Kaderim nerde Bilen var mı? *** Dayanamam yalan *** Dayanırım inan Eceli nerde Bilen var mı? Dayanamam yalan *** Aşkım kollarında dengemi bulmuşum Değermiş her şey Bir dipsizden kurtulmuşum *** Aşkın yollarında kayıp olmuşum Tutkuymuş her şey Bu bitmeyen bir İyi değil miyim neyim? Adeta aşka hipnozum Sırlarımı sorma Beni konuşturma *** Kalan yine ben miyim? Kendime düş kurmuşum Gerisini sorma Beni karıştırma *** Kim ne derse yalan Zamanı değilse duman Kaderim nerde Bilen var mı? *** Dayanamam yalan Dayanırım inan Eceli nerde Bilen var mı? (Bilen var mı?) *** Kim ne derse yalan Bilen var mı? Dayanamam yalan Bilen var mı?

Acısı Çıkıyor Acısı çıkıyor bak yavaş yavaş Alıp götürdüğün şeyler Bana geri dönüyor *** Bir sorumlu ararsan Git başkasıyla savaş Ben seni çoktan unuttum Dile kolay geliyor *** Kader senin bildiğin gibi Kolay değişmez bir tanem Taşlara kazır gibi yazılır Kolay silinmez bir tanem *** Sen kendini severken Sevmenin lezzetini alamadın Ben aşkla sabah ettim Tövbeler bir muhabbet kuramadım *** Sen kendini severken Sevmenin lezzetini alamadın Ben aşkla sabah ettim Tövbeler bir muhabbet kuramadım (kuramadım) *** Acısı çıkıyor bak yavaş yavaş Alıp götürdüğün şeyler Bana geri dönüyor *** Bir sorumlu ararsan Git başkasıyla savaş Ben seni çoktan unuttum Dile kolay geliyor *** Kader senin bildiğin gibi Kolay değişmez bir tanem Taşlara kazır gibi yazılır Kolay silinmez bir tanem *** Sen kendini severken Sevmenin lezzetini alamadın Ben aşkla sabah ettim Tövbeler bir muhabbet kuramadım *** Sen kendini severken Sevmenin lezzetini alamadın Ben aşkla sabah ettim *** Tövbeler bir muhabbet kuramadım (kuramadım)

Bence Mutluluk Artık bir karar ver Daha ne duruyorsun Dinle içinden geleni Ya kalıyor ya gidiyorsun *** Ağırlık yok dünyada Sözlerinle tartılıyorsun Söyle içinden geleni Aşk susmuyor, konuşturuyorsun *** Bence mutluyduk Bu acıdan biz boşuna geçtik İkimiz de suçluyduk Ama olsun bir kez tecrübe ettik

Savaş Sonrası (Ekstra Version) Kendimi bir savaş sonrasında Kendimi o savaş alanında Yürürken buldum, yürürken buldum *** Kaybolmuş bir sürü hayatın Yetmedi aşkların, ihtirasın Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim *** Beni kendinden soğuturken Bir tek soru bile sormadın Onlar için geri adımlar attın Sıra bana gelince yerinde saydın *** Ne sen beni bir daha ara Ne ben senin yoluna çıkayım Başka bir koku bul kendine Ya da ben belalar bulayım *** Ne sen beni bir daha ara Ne ben senin yoluna çıkayım Başka bir koku bul kendine Ya da ben belalar bulayım *** Kaybolmuş bir sürü hayatın Yetmedi aşkların, ihtirasın Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim *** Beni kendinden soğuturken Bir tek soru bile sormadın Onlar için geri adımlar attın Sıra bana gelince yerinde saydın *** Ne sen beni bir daha ara Ne ben senin yoluna çıkayım Başka bir koku bul kendine Ya da ben belalar bulayım *** Ne sen beni bir daha ara Ne ben senin yoluna çıkayım Başka bir koku bul kendine Ya da ben belalar bulayım