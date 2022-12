Hande Yener

Yokluğunla var oldum anladım hatalarımı Ve neden böyle bıraktığını Sanki çok mutlu oldun sende gör yanlışlarını Silebildin mi yaşananları *** Başkasının kolunda bin pişman olduğunda Bensiz kalmaktan korktuğunda Dönmeyi düşündüğünü ne kadar üzüldüğünü Her şeyi anladım o anda *** Bile bile seni, bile bile beni Ayırmaya kıyamadım bizi Acele kararlardan nasibimizi aldık Artık aşkın hakkını vermeli *** Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde *** Başkasının kolunda bin pişman olduğunda Bensiz kalmaktan korktuğunda Dönmeyi düşündüğünü ne kadar üzüldüğünü Her şeyi anladım o anda *** Bile bile seni, bile bile beni Ayırmaya kıyamadım bizi Acele kararlardan nasibimizi aldık Artık aşkın hakkını vermeli *** Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde *** Yanmışız *** Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde Her şey bıraktığın yerde Her şey bıraktığın yerdeyim