Hande Yener

Dur artık yeter, kızgınım Problemlerden bozgunum Yok deme yeter özgürüm Kurallardan kamburum *** Hediyeyse hayat nerde sürprizleri Of doydum bayat Eziyet mi hayat, vardır güzellikleri Of sıvazlama sırtımı, ben hırçınım, asiyim asiyim *** Oyuncu muyum ben, yoksa bi' yolcu muyum? Of güldürme beni, sanki ben çocuk muyum? Oyuncu muyum ben, yoksa bi' yolcu muyum? Of güldürme beni, sanki ben çocuk muyum? *** Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben Açmadım anladım, daha beni anlamadın *** Gör işte zaman batmadım Dikenlerden suçsuzum El değmek yasak saklıyım Özelliğim bu uçtayım *** Seviyeyse hayat nerde dengeleri Ne yazıyor kitap Bizlerin hayat, vardır güzellikleri Of frenleme hızımı, bak geçiyor gençliğim gençliğim Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben Açmadım anladım, daha beni anlamadın *** Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben Açmadım anladım, daha beni anlamadın