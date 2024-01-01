Hande Yener

Yoksa Mani Beni yalnız sen anlarsın Bir bakınca gözlerimden Anlayan yok Ne olursun gel *** Beni yalnız sen anlarsın Bir tutunca ellerimden Hiç tutan yok Ne olursun gel *** Hadi bir sor bana Sor nasıl gidiyor Kimseyi bilmem ama Bana zor geliyor *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel *** Beni yalnız sen anlarsın Bir bakınca gözlerimden Anlayan yok Ne olursun gel *** Beni yalnız sen anlarsın Bir tutunca ellerimden Hiç tutan yok Ne olursun gel *** Hadi bir sor bana Sor nasıl gidiyor Kimseyi bilmem ama Bana zor geliyor *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel

Bunun Adı Ayrılık Sensiz geçen bu onuncu gün Vakit doldu, sonuncu gün O saf aşığın değilim artık Bekler sandığın *** Sensiz geçen bu onuncu gün Vakit doldu, sonuncu gün O saf aşığın değilim artık Duygularım darmadağın *** Yalnız değilim, sıkılmıyorum Aşk dediğin geliyor geçiyor Viran değilim, yıkılmıyorum Viran kim, kendine sor *** Geri dönme, günahkarsın Geri dönme, bulamazsın Hiç düşünme, bunun adı ayrılık *** Biliyorsun, affetmem ben Biliyorsun, dert etmem ben İnan artık, bunun adı ayrılık *** Sensiz geçen bu onuncu gün Vakit doldu, sonuncu gün O saf aşığın değilim artık Bekler sandığın *** Sensiz geçen bu onuncu gün Vakit doldu, sonuncu gün O saf aşığın değilim artık Duygularım darmadağın *** Yalnız değilim, sıkılmıyorum Aşk dediğin geliyor geçiyor Viran değilim, yıkılmıyorum Viran kim, kendine sor *** Geri dönme, günahkarsın Geri dönme, bulamazsın Hiç düşünme, bunun adı ayrılık *** Biliyorsun, affetmem ben Biliyorsun, dert etmem ben İnan artık, bunun adı ayrılık *** Geri dönme, günahkarsın Geri dönme, bulamazsın Hiç düşünme, bunun adı ayrılık *** Biliyorsun, affetmem ben Biliyorsun, dert etmem ben İnan artık, bunun adı ayrılık *** Geri dönme (Geri dönme) Geri dönme (Geri dönme) Hiç düşünme, bunun adı ayrılık *** Biliyorsun, (Biliyorsun) affetmem ben Biliyorsun, (Biliyorsun) dert etmem ben İnan artık, bunun adı ayrılık

Haykırdım Seni Gün bugün, gecelerden soğuk Üşüyorum, sensiz tek başıma Gün bugün, geceden de siyah Kapkara korku çığlıkları *** Dayanamam buna Eskiye dönüşü olan Bir yol bulmalı Geriye dönmeli *** Işıkların yanıp söndüğü odamda Beklerim sessizce Seni ve seni biçare *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Gün bugün, gecelerden soğuk Üşüyorum, sensiz tek başıma Gün bugün, geceden de siyah Kapkara korku çığlıkları *** Dayanamam buna Eskiye dönüşü olan Bir yol bulmalı Geriye dönmeli *** Işıkların yanıp söndüğü odamda Beklerim sessizce Seni ve seni biçare *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana