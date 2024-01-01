Senden İbaret Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Senden İbaret
-
Beni yalnız sen anlarsın
Bir bakınca gözlerimden
Anlayan yok
Ne olursun gel
***
Beni yalnız sen anlarsın
Bir tutunca ellerimden
Hiç tutan yok
Ne olursun gel
***
Hadi bir sor bana
Sor nasıl gidiyor
Kimseyi bilmem ama
Bana zor geliyor
***
Yoksa mani, yoksa engel
Gel hayırsız, hadi dön gel
Sen gidince kapanan kapılar
Sana açık, sen gel
***
Yoksa mani, yoksa engel
Gel hayırsız, hadi dön gel
Sen gidince kapanan kapılar
Sana açık, sen gel
***
Beni yalnız sen anlarsın
Bir bakınca gözlerimden
Anlayan yok
Ne olursun gel
***
Beni yalnız sen anlarsın
Bir tutunca ellerimden
Hiç tutan yok
Ne olursun gel
***
Hadi bir sor bana
Sor nasıl gidiyor
Kimseyi bilmem ama
Bana zor geliyor
***
Yoksa mani, yoksa engel
Gel hayırsız, hadi dön gel
Sen gidince kapanan kapılar
Sana açık, sen gel
***
Yoksa mani, yoksa engel
Gel hayırsız, hadi dön gel
Sen gidince kapanan kapılar
Sana açık, sen gel
***
Yoksa mani, yoksa engel
Gel hayırsız, hadi dön gel
Sen gidince kapanan kapılar
Sana açık, sen gel
-
Sensiz geçen bu onuncu gün
Vakit doldu, sonuncu gün
O saf aşığın değilim artık
Bekler sandığın
***
Sensiz geçen bu onuncu gün
Vakit doldu, sonuncu gün
O saf aşığın değilim artık
Duygularım darmadağın
***
Yalnız değilim, sıkılmıyorum
Aşk dediğin geliyor geçiyor
Viran değilim, yıkılmıyorum
Viran kim, kendine sor
***
Geri dönme, günahkarsın
Geri dönme, bulamazsın
Hiç düşünme, bunun adı ayrılık
***
Biliyorsun, affetmem ben
Biliyorsun, dert etmem ben
İnan artık, bunun adı ayrılık
***
Sensiz geçen bu onuncu gün
Vakit doldu, sonuncu gün
O saf aşığın değilim artık
Bekler sandığın
***
Sensiz geçen bu onuncu gün
Vakit doldu, sonuncu gün
O saf aşığın değilim artık
Duygularım darmadağın
***
Yalnız değilim, sıkılmıyorum
Aşk dediğin geliyor geçiyor
Viran değilim, yıkılmıyorum
Viran kim, kendine sor
***
Geri dönme, günahkarsın
Geri dönme, bulamazsın
Hiç düşünme, bunun adı ayrılık
***
Biliyorsun, affetmem ben
Biliyorsun, dert etmem ben
İnan artık, bunun adı ayrılık
***
Geri dönme, günahkarsın
Geri dönme, bulamazsın
Hiç düşünme, bunun adı ayrılık
***
Biliyorsun, affetmem ben
Biliyorsun, dert etmem ben
İnan artık, bunun adı ayrılık
***
Geri dönme (Geri dönme)
Geri dönme (Geri dönme)
Hiç düşünme, bunun adı ayrılık
***
Biliyorsun, (Biliyorsun) affetmem ben
Biliyorsun, (Biliyorsun) dert etmem ben
İnan artık, bunun adı ayrılık
-
Gün bugün, gecelerden soğuk
Üşüyorum, sensiz tek başıma
Gün bugün, geceden de siyah
Kapkara korku çığlıkları
***
Dayanamam buna
Eskiye dönüşü olan
Bir yol bulmalı
Geriye dönmeli
***
Işıkların yanıp söndüğü odamda
Beklerim sessizce
Seni ve seni biçare
***
Haykırdım seni yıldızlara
Umutsuz benliğim isyanlarda
Yarınlarım bile olmasa da
Bir kıvılcım yeter bana
***
Haykırdım seni yıldızlara
Umutsuz benliğim isyanlarda
Yarınlarım bile olmasa da
Bir kıvılcım yeter bana
***
Gün bugün, gecelerden soğuk
Üşüyorum, sensiz tek başıma
Gün bugün, geceden de siyah
Kapkara korku çığlıkları
***
Dayanamam buna
Eskiye dönüşü olan
Bir yol bulmalı
Geriye dönmeli
***
Işıkların yanıp söndüğü odamda
Beklerim sessizce
Seni ve seni biçare
***
Haykırdım seni yıldızlara
Umutsuz benliğim isyanlarda
Yarınlarım bile olmasa da
Bir kıvılcım yeter bana
***
Haykırdım seni yıldızlara
Umutsuz benliğim isyanlarda
Yarınlarım bile olmasa da
Bir kıvılcım yeter bana
***
Haykırdım seni yıldızlara
Umutsuz benliğim isyanlarda
Yarınlarım bile olmasa da
Bir kıvılcım yeter bana
***
Haykırdım seni yıldızlara
Umutsuz benliğim isyanlarda
Yarınlarım bile olmasa da
Bir kıvılcım yeter bana
-
Ne mektubun geliyor ne de bir haberin
Hayallerim bile aynı artık ezberledim
Kahrolurum biliyorsun sensin tek sebebim
Dağlar gibi yüreğimi parçaladın yar sen
***
Aaaah
***
Düğümledin yollarımı
Boş bıraktın kollarımı
Sana verdim yıllarımı
Acımadın ki sen
***
Aaaah
***
Keder olsan çekiyordum
Tükensem of demiyordum
Canımdan çok seviyordum
Anlamadın ki sen
***
Ne mektubun geliyor ne de bir haberin
Hayallerim bile aynı artık ezberledim
Kahrolurum biliyorsun sensin tek sebebim
Dağlar gibi yüreğimi parçaladın yar sen
***
Aaaah
***
Düğümledin yollarımı
Boş bıraktın kollarımı
Sana verdim yıllarımı
Acımadın ki sen
***
Aaaah
***
Keder olsan çekiyordum
Tükensem of demiyordum
Canımdan çok seviyordum
Anlamadın ki sen
***
Düğümledin yollarımı
Boş bıraktın kollarımı
Sana verdim yıllarımı
Acımadın ki sen
***
Aaaah
***
Keder olsan çekiyordum
Tükensem of demiyordum
Canımdan çok seviyordum
Anlamadın ki sen
-