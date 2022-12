Hande Yener

Yıkıldığın her an yok olmadığına şükret Kalk aynalara bak Yorulduğun her an kolay ölümden vazgeç Kalk gökyüzüne bak *** Yıkıldığın her an yok olmadığına şükret Kalk aynalara bak Yorulduğun her an kolay ölümden vazgeç Kalk gökyüzüne bak *** Yüreğine güneş koy Yüreğine bulut koy Yüreğine yıldız koy Yola devam *** Yüreğine güneş koy Yüreğine bulut koy Yüreğine yıldız koy Yola devam *** Sen zamansız yürek yakan Hayatı yalan dolan, olmadın hiçbir zaman Ağla hiç kimseler duymadan Sevdiğine doymadan, kendini unutmadan *** Kalk kendine bi' bak *** Yüreğine güneş koy Yüreğine bulut koy Yüreğine yıldız koy Yola devam *** Yüreğine güneş koy Yüreğine bulut koy Yüreğine yıldız koy Yola devam *** Yüreğine güneş koy Yüreğine bulut koy Yüreğine yıldız koy Yola devam *** Yüreğine güneş koy Yüreğine bulut koy Yüreğine yıldız koy Yola devam