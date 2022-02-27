Hande Yener

Yola Devam Şarkı Sözleri
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Yıkıldığın her an yok olmadığına şükret
Kalk aynalara bak
Yorulduğun her an kolay ölümden vazgeç
Kalk gökyüzüne bak
***
Yıkıldığın her an yok olmadığına şükret
Kalk aynalara bak
Yorulduğun her an kolay ölümden vazgeç
Kalk gökyüzüne bak
***
Yüreğine güneş koy
Yüreğine bulut koy
Yüreğine yıldız koy
Yola devam
***
Yüreğine güneş koy
Yüreğine bulut koy
Yüreğine yıldız koy
Yola devam
***
Sen zamansız yürek yakan
Hayatı yalan dolan, olmadın hiçbir zaman
Ağla hiç kimseler duymadan
Sevdiğine doymadan, kendini unutmadan
***
Kalk kendine bi' bak
***
Yüreğine güneş koy
Yüreğine bulut koy
Yüreğine yıldız koy
Yola devam
***
Yüreğine güneş koy
Yüreğine bulut koy
Yüreğine yıldız koy
Yola devam
***
Yüreğine güneş koy
Yüreğine bulut koy
Yüreğine yıldız koy
Yola devam
***
Yüreğine güneş koy
Yüreğine bulut koy
Yüreğine yıldız koy
Yola devam