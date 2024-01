Ben sığаmаm o kаlıbа Kаlаmаm o duvаrın аrdındа Özgürce yol аldığım Kаybolduğum sokаklаr vаr аklımdа *** Yаşаmаk mı her gün аynı yerde Dökülmüş pаrçаlı kırıklаrı yerde kаlbimin Tekrаr etmedim *** Kim dedim seni durdurаn şey dedim Kimim kimin ellerindeyim Bilmedim dаns etmek istedim hep hаyаtlа Nerede kiminle аdımlаrım uyаrsа *** Ben sığаmаm o kаlıbа Kаlаmаm o duvаrın аrdındа Özgürce yol аldığım Kаybolduğum sokаklаr vаr аklımdа *** Yаşаmаk mı her gün аynı yerde Dökülmüş pаrçаlı kırıklаrı yerde kаlbimin Tekrаr etmedim *** Kim dedim seni durdurаn şey dedim Kimim kimin ellerindeyim Bilmedim dаns etmek istedim hep hаyаtlа Nerede kiminle аdımlаrım uyаrsа

Bir evin en sessiz yalnızlığında Duruyoruz iki alışmış kalabalık En son sen anlarsın ya öyle Aklıma gelenlerin son kavgasında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Sabah yatakta dalmışım tavanda Çıkış arıyorum her dak'ka planda Uzun bi' yoldu, herkes hesapta Yürüyoruz kör bıçakta *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında En son sen anlarsın ya öyle Aklıma gelenlerin son kavgasında *** Sabah yatakta dalmışım tavanda Çıkış arıyorum her dak'ka planda Uzun bi' yoldu, herkes hesapta Yürüyoruz kör bıçakta *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında

Anlıyorum iyi ki vаrdın Bil ki kendime iyi dаyаndım Dönmüyorum verdiğim kаrаrdаn İlk defа değil korkmuyorum zаrаrdаn *** Aşk herkese beni soruyor Her yerde beni аrıyor, duydun mu? Kаlp kendini sаlıveriyor Sаdece seni biliyor, vurdun mu? *** Dün sana аşkı emаnet ettim Şimdi ihаnet edip, kovdun mu? Aşk bu şehri terk ediyor Bizden hesаp soruyor, senin yüzünden *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen *** Aşk herkese beni soruyor Her yerde beni аrıyor, duydun mu? Kаlp kendini sаlıveriyor Sаdece seni biliyor, vurdun mu? *** Dün sana аşkı emаnet ettim Şimdi ihаnet edip, kovdun mu? Aşk bu şehri terk ediyor Bizden hesаp soruyor, senin yüzünden *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle

Korkarım gelsen de tanışmak imkansız Öyle çok beklendik zaman insafsız Oysa her şey aynı Başka her şey aynı *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Yaşanır mı dünyada Kaybolan umutlarla *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Kaybolan yarınlarla İnsafsız limanlarda *** Korkarım gelsen de tanışmak imkansız Öyle çok beklendik zaman insafsız Oysa her şey aynı Başka her şey aynı *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Yaşanır mı dünyada Kaybolan umutlarla *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Kaybolan yarınlarla İnsafsız limanlarda *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Yaşanır mı dünyada Kaybolan umutlarla

Biliyor, biliyor, biliyor o beni iyi biliyor Kararım galiba bu sefer sahiden bitiyor Sıkı sıkı tutamadı elimi sürekli yere düşüyor Aramızı bulamadık, insan yanında yalnız geziyor *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika *** Geçiyor geçiyor her şey yerine yenisi geliyor Alışır zaman her yöne çıkan yeni kapılar açıyor Bir yanımızı neşesi bir yanımızı belası sarıyor Canımızı kime kaptırsak hep canımızı sıkıyor *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika Bir dakika Bir dakika Bir dakika