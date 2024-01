Senle her an mutluluğun hayali var Çizmiyorsun Yanında hep birileri Dokunuyor Tutmuyorsun Değmiyorsun *** Senin korkuların var Benim yok Benim için aşk var Senin için yok Senin çok paran var Benim yok Benim tutkularım var Senin yok *** Ne sende aşk var Ne bende Yüzük müzük yok İlerde Ne sende aşk var Ne bende *** Hayat var bu gezegende *** Sende her an maceranın hayali var Gitmiyorsun Suçlu hep bir başkaları Aşka teslim olmuyorsun Sevmiyorsun *** Senin kuşkuları var Benim yok Benim için aşk var Senin için yok Benim on tane sevgilim yok Benim tutkularım var Senin yok *** Ne sende aşk var Ne bende Yüzük müzük yok İlerde Ne sende aşk var Ne bende Hayat var bu gezegende