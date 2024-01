Pitäiskö nyt vähän jutella On se sitten mitä tahansa *** Mä oon sun puolella Hiljaisuutes aion rikkoa *** Tulen vaikka karmit aulassa Onhan tässä näitä vuosia *** Olla sun puolella *** Minä olen sinun ja sinä olet minun jokapäiväinen Mul on sydämessäni se paikka joka on sun muotoinen *** Sun täytynyt on varmaan raahata Mustaa möykkyäsi mukana *** Pienestä pojasta Mul ois sulle yksi idea *** Yhdessä me voitais karata Meren taakse talvella *** Jouluaatto hiekkaa varpaissa Minä olen sinun ja sinä olet minun jokapiväinen Mul on sydämessäni se paikka joka on sun muotoinen *** Pääsisinkö rajoillesi maahan koskemattomaan Illansuussa kylääsi saapuisin Nuotiolle järven rantaan vierellesi istuisin *** Sinuun kietoutuisin *** Minä