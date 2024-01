Hanna Pakarinen

Elämä on vaiheita kahdessa sekunnissa vuoretkin murtuu vuoretkin murtuu Olen ilosta juopunut ja surujakin suudellut vuoretkin murtuu vuoretkin murtuu Ei nyt, ei tänään mutta siinä sä oot Vaikka olen kova kuin kallio kauniimpi kuin norjan lofootit mut kun mannerlaatat kohtaa toisensa niin vuoretkin murtuu Olen ristini riisunut luottamuksen rikkonut vuoretkin murtuu vuoretkin murtuu *** Olen armoa pyytänyt ja rakkaani menettänyt vuoretkin murtuu vuoretkin murtuu *** ei nyt, ei tänään mutta siinä sä oot *** Vaikka olen kova kuin kallio kauniimpi kuin norjan lofootit mut kun mannerlaatat kohtaa toisensa niin vuoretkin murtuu *** Vaikka olen jumalattoman voimakas ei mulla ole vaihtoehtoja kun kaksi vahvaa kohtaa toisensa niin vuoretkin murtuu *** mun sisällä on voimaa mut sun eessä se on turhaa kun vesi kiven voittaa ja purot poskillani virtaa *** Vaikka olen kova kuin kallio kauniimpi kuin norjan lofootit mut kun mannerlaatat kohtaa toisensa niin vuoretkin murtuu *** Vaikka olen jumalattoman voimakas ei mulla ole vaihtoehtoja kun kaksi vahvaa kohtaa toisensa niin vuoretkin murtuu