Ala Gözlerini Ala gözlerini sevdiğim dilber Yar senin ahdına durmaz mı sandın Ala gözlerini sevdiğim dilber Yar senin ahdına durmaz mı sandın *** Hatırın hoş olsun birin bin olsun Senden alasını canım bulmaz mı sandın Hatırın hoş olsun birin bin olsun Senden alasını canım bulmaz mı sandın *** Doğru gelenlere doğru varayım Halden bilenlere kurban olayım Doğru gelenlere doğru varayım Halden bilenlere kurban olayım *** Sen birini bulmuşsun ben de bulayım Güzeller dengini canım bulmaz mı sandın Sen birini bulmuşsun ben de bulayım Güzeller dengini canım bulmaz mı sandın *** Karacaoğlan der ki böyle olmasın Arada engeller murad almasın Karacaoğlan der ki böyle olmasın Arada engeller murad almasın *** Sana senden olmuş benden olmasın Herkes ettiğini canım bulmaz mı sandın Sana senden olmuş benden olmasın Herkes ettiğini canım bulmaz mı sandın

Alın Yazısı Çağla sen, çağla yaralı kalbim Feryadım duysun alem, isterdim Çağla sen, çağla yaralı kalbim Feryadım duysun alem, isterdim *** Bal dudaktan ahu gözden Ak söğüt altında güzde Bir ateş isterim yar senden *** Bal dudaktan ahu gözden Ak söğüt altında güzde Bir ateş isterim yar senden *** Cemalini görmeseydim Al yanaktan tatmasaydım Seni bir an unutsaydım Keşke demek neyime *** Cemalini görmeseydim Al yanaktan tatmasaydım Seni bir an unutsaydım Keşke demek neyime *** Tükenir ömrüm, viran yerlerde Güller açmaz oldu, özlem hep yare Tükenir ömrüm, viran yerlerde Güller açmaz oldu, özlem hep yare *** Felek suç sende değil Bütün kabahat bende Çiziyorum alın yazım elle *** Felek suç sende değil Bütün kabahat bende Çiziyorum alın yazım elle *** Ne hasretim mavilere Ne bahara, ne de güle Beni ayırdılar yardan Kaldım burda biçare *** Ne hasretim mavilere Ne bahara, ne de güle Beni ayırdılar yardan Kaldım burda biçare *** Budur halim, dertli başım Uslanmadı deli gönlüm Felek sana bir çift sözüm Çiziyorum alın yazım elle *** Budur halim, dertli başım Uslanmadı deli gönlüm Felek sana bir çift sözüm Çiziyorum alın yazım elle Alın yazım elle Alın yazım elle

Çağır Beni Gece soğuk ve karanlık Yalnızsın üşüyorsun Sımsıcak dostun sesini Arayıp bulamazsın *** Hani dertlerin bir çığ olur peşinden Koşar da kaçamazsın Tutmak istersin gökyüzünü Kanatlanıp uçamazsın *** Hani dertlerin bir çığ olur peşinden Koşar da, kaçamazsın Tutmak istersin gökyüzünü Kanatlanıp uçamazsın *** Yakarım kederleri umarsız birer birer Ama elin kolun bağlıdır, bu seni tutsak eder Yakarım kederleri umarsız birer birer Ama elin kolun bağlıdır, bu seni tutsak eder *** Tükettik acılarla koca bir ömrü Çağır beni anılara bir akşam üstü Tükettik acılarla koca bir ömrü Çağır beni anılara bir akşam üstü *** Yakarım kederleri umarsız birer birer Ama elin kolun bağlıdır, bu seni tutsak eder Yakarım kederleri umarsız birer birer Ama elin kolun bağlıdır, bu seni tutsak eder *** Tükettik acılarla koca bir ömrü Çağır beni anılara bir akşam üstü Tükettik acılarla koca bir ömrü Çağır beni anılara bir akşam üstü

Nazlı Yarim Nazlı yarim gel yanıma Saçların dola boynuma Vermezlerse seni bana Kaçalım dağlar ardına *** Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey) *** Kıraç toprakta çiçektim Güz bekler rahmet dilerdim Su başına geldiğinde Gölgen ile yeşillendim *** Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey) *** Meskenin dağlardır benim Hüküm ferman dinlemedim Borcum olan bir canı da Senin yoluna eyledim *** Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey)

Kara Toprak Dost dost diye nicesine sine sarıldım, hey yar sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır Beyhude dolandım hey yar boşa yoruldum, boşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır Dost dost diye nicesine sine sarıldım, hey yar sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır Kara topraktır, kara topraktır

Balıkçının Öyküsü Sevinçler vardır Sıcacık umut dolu Sevinçler sıcacık Sevinçler umut dolu *** Yakamozların oynaşmaya Güneşin ateşinin küllenmeye Başladığı saatte Zokasına vuran iri balığı Zokasına vuran iri balığı *** Nasırlı ve güçsüz ellerine Nasırlı ve güçsüz ellerine Aldırmaksızın Ama umutla Ama coşkuyla çeken İhtiyar balıkçının hissettiği gibi *** Yakamozların oynaşmaya Güneşin ateşinin küllenmeye Başladığı saatte Zokasına vuran iri balığı Zokasına vuran iri balığı *** Nasırlı ve güçsüz ellerine Nasırlı ve güçsüz ellerine Aldırmaksızın Ama umutla Ama coşkuyla çeken İhtiyar balıkçının hissettiği gibi

Drama Köprüsü Drama Köprüsü bre Hasan Dardır geçilmez Bre Hasan dardır geçilmez *** Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez *** Anadan geçilir Hasan Yardan geçilmez Bre Hasan yardan geçilmez *** At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan Dostlar dinlesin *** Mezar taşlarını Hasan Koyun mu sandın bre Hasan? Koyun mu sandın? *** Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? *** Drama mahpusunu Hasan Evin mi sandın? Be Hasan evin mi sandın? *** At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

Yaşamak Bir nehir gibi çaresiz ve yorgun Umarsız yol almaktır yaşamak dedikleri Hırçın rüzgarlar beni sürüklerken meçhule Yalanlarla hüzünlerle savrulmak bu nehirde *** Bil ki acılar örseler yüreği Karanlık gece değil yaşamın ta kendi Korkar ellerim tutmaz ellerini Sanma umutsuzdur kaçar bu deli Rüzgara inat ve yaşamak Umutla bir başına *** Bir nehir gibi çaresiz ve yorgun