Çağla sen, çağla yaralı kalbim Feryadım duysun alem, isterdim Çağla sen, çağla yaralı kalbim Feryadım duysun alem, isterdim *** Bal dudaktan ahu gözden Ak söğüt altında güzde Bir ateş isterim yar senden *** Bal dudaktan ahu gözden Ak söğüt altında güzde Bir ateş isterim yar senden *** Cemalini görmeseydim Al yanaktan tatmasaydım Seni bir an unutsaydım Keşke demek neyime *** Cemalini görmeseydim Al yanaktan tatmasaydım Seni bir an unutsaydım Keşke demek neyime *** Tükenir ömrüm, viran yerlerde Güller açmaz oldu, özlem hep yare Tükenir ömrüm, viran yerlerde Güller açmaz oldu, özlem hep yare *** Felek suç sende değil Bütün kabahat bende Çiziyorum alın yazım elle *** Felek suç sende değil Bütün kabahat bende Çiziyorum alın yazım elle *** Ne hasretim mavilere Ne bahara, ne de güle Beni ayırdılar yardan Kaldım burda biçare *** Ne hasretim mavilere Ne bahara, ne de güle Beni ayırdılar yardan Kaldım burda biçare *** Budur halim, dertli başım Uslanmadı deli gönlüm Felek sana bir çift sözüm Çiziyorum alın yazım elle *** Budur halim, dertli başım Uslanmadı deli gönlüm Felek sana bir çift sözüm Çiziyorum alın yazım elle Alın yazım elle Alın yazım elle

Drama Köprüsü bre Hasan Dardır geçilmez Bre Hasan dardır geçilmez *** Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez *** Anadan geçilir Hasan Yardan geçilmez Bre Hasan yardan geçilmez *** At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan Dostlar dinlesin *** Mezar taşlarını Hasan Koyun mu sandın bre Hasan? Koyun mu sandın? *** Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? *** Drama mahpusunu Hasan Evin mi sandın? Be Hasan evin mi sandın? *** At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin