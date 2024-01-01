Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Haramiler
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Sevinçler vardır
Sıcacık umut dolu
Sevinçler sıcacık
Sevinçler umut dolu
***
Yakamozların oynaşmaya
Güneşin ateşinin küllenmeye
Başladığı saatte
Zokasına vuran iri balığı
Zokasına vuran iri balığı
***
Nasırlı ve güçsüz ellerine
Nasırlı ve güçsüz ellerine
Aldırmaksızın
Ama umutla
Ama coşkuyla çeken
İhtiyar balıkçının hissettiği gibi
***
Yakamozların oynaşmaya
Güneşin ateşinin küllenmeye
Başladığı saatte
Zokasına vuran iri balığı
Zokasına vuran iri balığı
***
Nasırlı ve güçsüz ellerine
Nasırlı ve güçsüz ellerine
Aldırmaksızın
Ama umutla
Ama coşkuyla çeken
İhtiyar balıkçının hissettiği gibi
-
Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
-
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Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
***
Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
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