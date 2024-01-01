Balıkçının Öyküsü Sevinçler vardır Sıcacık umut dolu Sevinçler sıcacık Sevinçler umut dolu *** Yakamozların oynaşmaya Güneşin ateşinin küllenmeye Başladığı saatte Zokasına vuran iri balığı Zokasına vuran iri balığı *** Nasırlı ve güçsüz ellerine Nasırlı ve güçsüz ellerine Aldırmaksızın Ama umutla Ama coşkuyla çeken İhtiyar balıkçının hissettiği gibi *** Yakamozların oynaşmaya Güneşin ateşinin küllenmeye Başladığı saatte Zokasına vuran iri balığı Zokasına vuran iri balığı *** Nasırlı ve güçsüz ellerine Nasırlı ve güçsüz ellerine Aldırmaksızın Ama umutla Ama coşkuyla çeken İhtiyar balıkçının hissettiği gibi

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda