-
Gece soğuk ve karanlık
Yalnızsın üşüyorsun
Sımsıcak dostun sesini
Arayıp bulamazsın
***
Hani dertlerin bir çığ olur peşinden
Koşar da kaçamazsın
Tutmak istersin gökyüzünü
Kanatlanıp uçamazsın
***
Hani dertlerin bir çığ olur peşinden
Koşar da, kaçamazsın
Tutmak istersin gökyüzünü
Kanatlanıp uçamazsın
***
Yakarım kederleri umarsız birer birer
Ama elin kolun bağlıdır, bu seni tutsak eder
Yakarım kederleri umarsız birer birer
Ama elin kolun bağlıdır, bu seni tutsak eder
***
Tükettik acılarla koca bir ömrü
Çağır beni anılara bir akşam üstü
Tükettik acılarla koca bir ömrü
Çağır beni anılara bir akşam üstü
***
Yakarım kederleri umarsız birer birer
Ama elin kolun bağlıdır, bu seni tutsak eder
Yakarım kederleri umarsız birer birer
Ama elin kolun bağlıdır, bu seni tutsak eder
***
Tükettik acılarla koca bir ömrü
Çağır beni anılara bir akşam üstü
Tükettik acılarla koca bir ömrü
Çağır beni anılara bir akşam üstü
-
Çağla sen, çağla yaralı kalbim
Feryadım duysun alem, isterdim
Çağla sen, çağla yaralı kalbim
Feryadım duysun alem, isterdim
***
Bal dudaktan ahu gözden
Ak söğüt altında güzde
Bir ateş isterim yar senden
***
Bal dudaktan ahu gözden
Ak söğüt altında güzde
Bir ateş isterim yar senden
***
Cemalini görmeseydim
Al yanaktan tatmasaydım
Seni bir an unutsaydım
Keşke demek neyime
***
Cemalini görmeseydim
Al yanaktan tatmasaydım
Seni bir an unutsaydım
Keşke demek neyime
***
Tükenir ömrüm, viran yerlerde
Güller açmaz oldu, özlem hep yare
Tükenir ömrüm, viran yerlerde
Güller açmaz oldu, özlem hep yare
***
Felek suç sende değil
Bütün kabahat bende
Çiziyorum alın yazım elle
***
Felek suç sende değil
Bütün kabahat bende
Çiziyorum alın yazım elle
***
Ne hasretim mavilere
Ne bahara, ne de güle
Beni ayırdılar yardan
Kaldım burda biçare
***
Ne hasretim mavilere
Ne bahara, ne de güle
Beni ayırdılar yardan
Kaldım burda biçare
***
Budur halim, dertli başım
Uslanmadı deli gönlüm
Felek sana bir çift sözüm
Çiziyorum alın yazım elle
***
Budur halim, dertli başım
Uslanmadı deli gönlüm
Felek sana bir çift sözüm
Çiziyorum alın yazım elle
Alın yazım elle
Alın yazım elle
-
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Yar senin ahdına durmaz mı sandın
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Yar senin ahdına durmaz mı sandın
***
Hatırın hoş olsun birin bin olsun
Senden alasını canım bulmaz mı sandın
Hatırın hoş olsun birin bin olsun
Senden alasını canım bulmaz mı sandın
***
Doğru gelenlere doğru varayım
Halden bilenlere kurban olayım
Doğru gelenlere doğru varayım
Halden bilenlere kurban olayım
***
Sen birini bulmuşsun ben de bulayım
Güzeller dengini canım bulmaz mı sandın
Sen birini bulmuşsun ben de bulayım
Güzeller dengini canım bulmaz mı sandın
***
Karacaoğlan der ki böyle olmasın
Arada engeller murad almasın
Karacaoğlan der ki böyle olmasın
Arada engeller murad almasın
***
Sana senden olmuş benden olmasın
Herkes ettiğini canım bulmaz mı sandın
Sana senden olmuş benden olmasın
Herkes ettiğini canım bulmaz mı sandın
-
Nazlı yarim gel yanıma
Saçların dola boynuma
Vermezlerse seni bana
Kaçalım dağlar ardına
***
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey)
***
Kıraç toprakta çiçektim
Güz bekler rahmet dilerdim
Su başına geldiğinde
Gölgen ile yeşillendim
***
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey)
***
Meskenin dağlardır benim
Hüküm ferman dinlemedim
Borcum olan bir canı da
Senin yoluna eyledim
***
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey)
-
Dost dost diye nicesine sine sarıldım, hey yar sarıldım
Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır
Beyhude dolandım hey yar boşa yoruldum, boşa yoruldum
Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır
Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır
Dost dost diye nicesine sine sarıldım, hey yar sarıldım
Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır
Kara topraktır, kara topraktır
-
Sevinçler vardır
Sıcacık umut dolu
Sevinçler sıcacık
Sevinçler umut dolu
***
Yakamozların oynaşmaya
Güneşin ateşinin küllenmeye
Başladığı saatte
Zokasına vuran iri balığı
Zokasına vuran iri balığı
***
Nasırlı ve güçsüz ellerine
Nasırlı ve güçsüz ellerine
Aldırmaksızın
Ama umutla
Ama coşkuyla çeken
İhtiyar balıkçının hissettiği gibi
***
Yakamozların oynaşmaya
Güneşin ateşinin küllenmeye
Başladığı saatte
Zokasına vuran iri balığı
Zokasına vuran iri balığı
***
Nasırlı ve güçsüz ellerine
Nasırlı ve güçsüz ellerine
Aldırmaksızın
Ama umutla
Ama coşkuyla çeken
İhtiyar balıkçının hissettiği gibi
-
Drama Köprüsü bre Hasan
Dardır geçilmez
Bre Hasan dardır geçilmez
***
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
***
Anadan geçilir Hasan
Yardan geçilmez
Bre Hasan yardan geçilmez
***
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan
Dostlar dinlesin
***
Mezar taşlarını Hasan
Koyun mu sandın bre Hasan?
Koyun mu sandın?
***
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
***
Drama mahpusunu Hasan
Evin mi sandın?
Be Hasan evin mi sandın?
***
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
-
Bir nehir gibi çaresiz ve yorgun
Umarsız yol almaktır yaşamak dedikleri
Hırçın rüzgarlar beni sürüklerken meçhule
Yalanlarla hüzünlerle savrulmak bu nehirde
***
Bil ki acılar örseler yüreği
Karanlık gece değil yaşamın ta kendi
Korkar ellerim tutmaz ellerini
Sanma umutsuzdur kaçar bu deli
Rüzgara inat ve yaşamak
Umutla bir başına
***
Bir nehir gibi çaresiz ve yorgun
-
Eski bir şehrin ilk ışığında
Puslu sokak lambasının altında
Düşler tarlasına yolculuk
Düşler tarlasına yolculuk
***
Yalnızlık camdan bir küre
Küre de düşten pencere
Yalnızlık camdan bir küre
Küre de düşten pencere
Uzatsam elimi sana sevgiyle
***
Büyüsü aşkın dudaklarda
Sokaklar bomboş o anda
Büyüsü aşkın dudaklarda
Sokaklar bomboş o anda
Düşlerim ve ben baş başa
***
Yalnızlık camdan bir küre
Küre de düşten pencere
Yalnızlık camdan bir küre
Küre de düşten pencere
Uzatsam elimi sana sevgiyle
***
Büyüsü aşkın dudaklarda
Sokaklar bomboş o anda
Büyüsü aşkın dudaklarda
Sokaklar bomboş o anda
Düşlerim ve ben baş başa