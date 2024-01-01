Camdan Küre Eski bir şehrin ilk ışığında Puslu sokak lambasının altında Düşler tarlasına yolculuk Düşler tarlasına yolculuk *** Yalnızlık camdan bir küre Küre de düşten pencere Yalnızlık camdan bir küre Küre de düşten pencere Uzatsam elimi sana sevgiyle *** Büyüsü aşkın dudaklarda Sokaklar bomboş o anda Büyüsü aşkın dudaklarda Sokaklar bomboş o anda Düşlerim ve ben baş başa *** Yalnızlık camdan bir küre Küre de düşten pencere Yalnızlık camdan bir küre Küre de düşten pencere Uzatsam elimi sana sevgiyle *** Büyüsü aşkın dudaklarda Sokaklar bomboş o anda Büyüsü aşkın dudaklarda Sokaklar bomboş o anda Düşlerim ve ben baş başa

Dokunmayın Bana Onu yirmisinde tanıdım İşte dedim aşkım bu İşte dedim hayatım Her sözüne inandım Yandım Allah'ım yandım *** Onu yirmisinde tanıdım İşte dedim aşkım bu İşte dedim hayatım Her sözüne inandım Yandım Allah'ım yandım *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi? *** O benim ilk aşkımdı Hayata bakışımdı İçimdeki sevincim Gözlerimde neşemdi Eğilmeyen başımdı *** O benim ilk aşkımdı Hayata bakışımdı İçimdeki sevincim Gözlerimde neşemdi Eğilmeyen başımdı *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi? *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi?

Garson Bırak garson Bırak kalsın Masamda bir kadeh Bir demet gül *** Gelmez artık Gelmez artık Biliyorum, gelmez artık Biz ayrıldık *** Sakın gülme İçin için Sakın gülme gizlice *** Sakın gülme İçin için Sakın gülme gizlice *** Sen işine Dön sessizce Ben kalayım kendimle *** Bırakta ağlayayım Karalar bağlayayım Gitti canımın canı Anılara dalayım *** Bırakın ağlayayım Karalar bağlayayım Gitti canımın canı Ben derdime yanayım *** Bırak garson Bırak kalsın Masamda bir kadeh Bir demet gül *** Gelmez artık Gelmez artık Biliyorum, gelmez artık Biz ayrıldık *** Sen hiç aşık oldun mu? Yüreğinden vuruldun mu? Sen hiç aşık oldun mu? Kalbinden vuruldun mu? *** Ummadığın bir anda Köşelerde kaldın mı? *** Bırakta ağlayayım Karalar bağlayayım Gitti canımın canı Anılara dalayım *** Bırakta ağlayayım Karalar bağlayayım Gitti canımın canı Ben derdime yanayım *** Bırak garson Bırak kalsın Masamda bir kadeh Bir demet gül *** Biliyorum, gelmez artık Dönmez artık Biz ayrıldık Gelmez artık, gelmez...