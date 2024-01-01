Sen Ağlama Şarkı Sözleri
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Drama Köprüsü bre Hasan
Dardır geçilmez
Bre Hasan dardır geçilmez
***
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
***
Anadan geçilir Hasan
Yardan geçilmez
Bre Hasan yardan geçilmez
***
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan
Dostlar dinlesin
***
Mezar taşlarını Hasan
Koyun mu sandın bre Hasan?
Koyun mu sandın?
***
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
***
Drama mahpusunu Hasan
Evin mi sandın?
Be Hasan evin mi sandın?
***
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
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Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel
***
Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz
Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel, gel
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece...
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece...
-
Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam
Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından
Dön demeye utanırım zavallı korkularımla
Arkasına saklandığım gururumdan
***
Geri dön geri dön, ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Ah, olur da bir gün sen de özlersen
Olur da bir gün sen de
Gözlerimle buluşmayı istersen
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken
Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken
Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin
Her şey seni hatırlatır da yeniden
***
Geri dön geri dön, ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
-
Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan
Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan
Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var
***
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Oradaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
***
Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden
Yıldızları tek tek yakacağım
Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden
Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun
***
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Oradaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
-
Hasret oldu ayrılık oldu
Hüzünlere bölündü saatler
Gördüm akan iki damla yaş
Ayrılık da sevgiyle beraber
***
Bir şarkı bir şiir gibi
Yaşadım canım acıları
Senden bana hatıra şimdi
Sakladığım sevgili kederler
***
Bir sır gibi saklarım seni
Bir yemin bir gizli düş gibi
Ben bu yükü taşırım sen git,
Git acılanma....
***
Sen ağlama dayanamam
Ağlama göz bebeğim sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
-
Ne böyle senle ne de sensiz yazık yaşanmıyor çaresiz
Ne bir arada ne de ayrı olmak imkansız hiç sebepsiz
Ne hayallerle ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz
Suçlu ne sensin ne de benim şimdi sensizim sen de bensiz
***
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İşte biz o gün düşüneceğiz
***
Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ki asla bitmeyecek
Her şey bir anda anlamsız gelecek işte biz o gün tükeneceğiz
-
Hep binbir maske ve binbir duyguda
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bin insana dönüp yaşıyorsun
Parça parça her duygunu olmaz
***
Hep binbir maske ve binbir duyguda
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bin insana dönüp yaşıyorsun
Parça parça her duygunu olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Hep yarım yarım ve erken yaşanan
Her sevgiden izler var içinde
Çizgi çizgi ve silemiyorsun
Onları bir türlü hayır olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
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