Drama Köprüsü Drama Köprüsü bre Hasan Dardır geçilmez Bre Hasan dardır geçilmez *** Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez *** Anadan geçilir Hasan Yardan geçilmez Bre Hasan yardan geçilmez *** At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan Dostlar dinlesin *** Mezar taşlarını Hasan Koyun mu sandın bre Hasan? Koyun mu sandın? *** Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? *** Drama mahpusunu Hasan Evin mi sandın? Be Hasan evin mi sandın? *** At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

Bu Gece Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel *** Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel, gel *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece... *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece...

Geri Dön Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından Dön demeye utanırım zavallı korkularımla Arkasına saklandığım gururumdan *** Geri dön geri dön, ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Ah, olur da bir gün sen de özlersen Olur da bir gün sen de Gözlerimle buluşmayı istersen Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin Her şey seni hatırlatır da yeniden *** Geri dön geri dön, ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön

Haydi Gel Benimle Ol Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var *** Haydi gel benimle ol Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize Oradaki sevgililer özenip birer birer Gün olur erişirler ikimize *** Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden Yıldızları tek tek yakacağım Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun *** Haydi gel benimle ol Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize Oradaki sevgililer özenip birer birer Gün olur erişirler ikimize

Sen Ağlama Hasret oldu ayrılık oldu Hüzünlere bölündü saatler Gördüm akan iki damla yaş Ayrılık da sevgiyle beraber *** Bir şarkı bir şiir gibi Yaşadım canım acıları Senden bana hatıra şimdi Sakladığım sevgili kederler *** Bir sır gibi saklarım seni Bir yemin bir gizli düş gibi Ben bu yükü taşırım sen git, Git acılanma.... *** Sen ağlama dayanamam Ağlama göz bebeğim sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Tükeneceğiz Ne böyle senle ne de sensiz yazık yaşanmıyor çaresiz Ne bir arada ne de ayrı olmak imkansız hiç sebepsiz Ne hayallerle ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz Suçlu ne sensin ne de benim şimdi sensizim sen de bensiz *** Bir an gelip de küllenince Yüreklerimiz dinlenince Başka sevgilerde teselli bulunca İşte biz o gün düşüneceğiz *** Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ki asla bitmeyecek Her şey bir anda anlamsız gelecek işte biz o gün tükeneceğiz