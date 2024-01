Fabrika Kızı Gün doğarken her sabah Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp kaybolur Başı önde yorgunca *** Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi Sararken de hayal kurar Bütün insanlar gibi *** Bir evi olsun ister Bir de içmeyen kocası Tanrı ne verirse geçinir gider Yeter ki mutlu olsun yuvası *** Dışarda bir yağmur başlar Yüreğinde derin sızı Gözlerinden yaşlar akar Ağlar fabrika kızı *** Oysa yatağında bile Bir gün uyku göremez İhtiyar anası gibi Kadınlığını bilemez *** Makineler diken gibi Batar her gün kalbine Yün örecek elleri Her gün ekmek derdinde *** Gün batarken her akşam Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp kaybolur Başı önde yorgunca *** Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi Sararken de hayal kurar Bütün insanlar gibi *** Dışarda bir yağmur başlar Yüreğinde derin sızı Gözlerinden yaşlar akar Ağlar fabrika kızı

Emmoğlu Karşıdadır evleri Ah leylim, vah leylim emmoğlu Yayılır develeri, beyoğlu Yayılır develeri, dayıoğlu *** Emmoğlu ele benzer, emmoğlu Emmoğlu ele benzer, emmoğlu Boyu fidana benzer, dayıoğlu Boyu çimene benzer, beyoğlu *** Diyarbakır şad akar ah leylim Vay leylim, emmoğlu Urfa Mardine bakar, beyoğlu Urfa Mardine bakar, dayıoğlu *** Emmoğlu ele benzer, emmoğlu Emmoğlu ele benzer, emmoğlu Boyu fidana benzer, beyoğlu Boyu çimene benzer, dayıoğlu *** Şu Urfanın kızları, ah leylim Vah leylim, emmoğlu Kibritsiz kandil yakar, dayıoğlu Kibritsiz kandil yakar, beyoğlu *** Emmoğlu ele benzer, emmoğlu Emmoğlu ele benzer, emmoğlu Boyu fidana benzer, beyoğlu Boyu çimene benzer, dayıoğlu *** Boyu fidana benzer, beyoğlu Boyu çimene benzer, dayıoğlu Boyu fidana benzer, emmoğlu

Sürgün Kim bilir kaç hain gece Şu gönlüme vurgun oldu Bozgun oldu, talan oldu Ayrılıktır, geçer dedim Her sözün içime aktı, aktı kan doldu *** Sarı saçaların savruldu Ateş bakışların soldu Bu tenin tenime yalan oldu Gittiğin gün renkler sustu, zaman durdu Aldığım her nefes haram oldu *** Göz yaşlarımın aktığı yerde Hasretin ektim bu yalnız gönlümde Simsiyah, simsiyah Simsiyah güller açıyor *** Sür beni, sürgün eyle Bin derdime bin dert ekle Yoruldum, duruldum artık Aşkta gurur olmaz, dinle *** Tut beni, tutsak eyle Sevdan ile Ferhat eyle Aşkından hüküm giydim İsyanım sensizliğe *** Sür beni, sürgün eyle Bin derdime bin dert ekle Yoruldum, duruldum artık Aşkta gurur olmaz, dinle *** Tut beni, tutsak eyle Sevdan ile Ferhat eyle Aşkından hüküm giydim İsyanım sensizliğe *** Göz yaşlarımın aktığı yerde Hasretin ektim bu yalnız gönlümde Simsiyah, simsiyah Simsiyah güller açıyor *** Sür beni, sürgün eyle Bin derdime bin dert ekle Yoruldum, duruldum artık Aşkta gurur olmaz, dinle *** Tut beni, tutsak eyle Sevdan ile Ferhat eyle Aşkından hüküm giydim İsyanım sensizliğe Sür beni, sürgün eyle Bin derdime bin dert ekle Yoruldum, duruldum artık Aşkta gurur olmaz, dinle *** Tut beni, tutsak eyle Sevdan ile Ferhat eyle Aşkından hüküm giydim İsyanım sensizliğe

Kar Yağıyor Bugün Ankara'ya Kar yağıyor bugün Ankara'da Kar yağıyor uykularıma Sen uzaklardasın *** Dışarda buz gibi bir hava Odam sıcacık aşkınla Sen uzaklardasın *** Ooff kar yağıyor bugün ayrılanlara Eski günlere, hatıralara Ooff biliyorum örtecek onları Eski günleri, hatıraları *** Ooff kar yağıyor bugün ayrılanlara Eski günlere, hatıralara Ooff biliyorum örtecek onları Eski günleri (eski günleri), hatıraları *** Kaç mevsim geldi geçti Yanıyorum aşkınla Sen uzaklardasın *** Gün seni anlattı, ben dinledim Geceler tutsak yalnızlığıma Sen uzaklardasın *** Ooff kar yağıyor bugün ayrılanlara Eski günlere, hatıralara Ooff biliyorum örtecek onları Eski günleri, hatıraları *** Ooff kar yağıyor bugün ayrılanlara Eski günlere, hatıralara Ooff biliyorum örtecek onları Eski günleri (eski günleri), hatıraları *** Ooff kar yağıyor bugün ayrılanlara Eski günlere, hatıralara Ooff biliyorum örtecek onları Eski günleri, hatıraları *** Ooff kar yağıyor bugün ayrılanlara Eski günlere, hatıralara Ooff biliyorum örtecek onları Eski günleri, hatıraları

Dadaloğlu Ay dost canım hey Kalktı göç eyledi, Avşar elleri hey Kalktı göç eyledi, Avşar elleri Ağır ağır giden eller bizimdir Arap atlar yakın eder ırağı Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağdan aşan yollar *** Yollar bizimdir, yollar bizimdir, yollar bizimdir, yollar bizimdir Yollar bizimdir, yollar bizimdir *** Ay dost canım hey Belimizde kılıcımız kirmani hey Belimizde kılıcımız kirmani Taşı deler mızrağım cemrani Hakkımızda devlet etmiş fermanı Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın gardaş dağlar bizimdir *** Dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir Dağlar bizimdir, dağlar bizimdir *** Ay dost canım hey Dadaloğlum bir gün kavga kurulur Dadaloğlum bir gün kavga kurulur öter Tüfek davlumbazlar vurulur Nice koç yiğitler yere serilir Nice koç yiğitler yere serilir Ölen ölür kalan sağlar sağlar bizimdir, sağlar bizimdir *** Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir, sağlar bizimdir, sağlar bizimdir *** Ay dost canım hey

Mektup İnan düşündüm Hiç olamazdı seninle Ağırlığın bana çok gelir taşıyamazdı kalbim seni de *** İnan çok düşündüm Hiç olamazdı seninle Ağırlığın bana çok gelir taşıyamazdı kalbim seni de *** Bitti tüm kavgalarım nerdesin diye sormalarım Bak sensiz de yaşıyorum hayatı böyle ay *** Bitti tüm kavgalarım nerdesin diye sormalarım ama Bugünlerde çok yalnızım *** Ağzımda bir sonbahar şarkısı bir de sensizliğin kalp ağrısı Pişman mıyım ben de bilmiyorum dedim ya çok yalnızım *** Aklımdan hiç çıkmıyor Peki hoşcakal deyişin Gözünde bir damla yaş ile arkana bile bakmadan gidişin *** Aklımdan hiç çıkmıyor Peki hoşcakal deyişin Gözünde bir damla yaş ile arkana bile bakmadan gidişin *** Bitti tüm kavgalarım nerdesin diye sormalarım Bak sensiz de yaşıyorum hayatı böyle ay *** Bitti tüm kavgalarım nerdesin diye sormalarım ama Bugünlerde çok yalnızım *** Bilirim sen de çok yalnızsın hasret yaş olur gözlerinde Ağlarsın bir köşede sessizce başını omuzuma koymadan ilk defa Tut ellerim sensizlikten çek al beni Tut tut ellerim sensizlikten kurtar beni

Suna Gelin Suna gelindir kızın adı, Cemali de yavuklusu Bir akşam tütün zamanı kıymışlar kuytuda sözü Bir akşam tütün zamanı kıymışlar kuytuda sözü *** Cemali durmaz ağ çeker, sevda çeker, umut çeker Kaçmak için İstanbul'a yürek değil, para ister Kaçmak için İstanbul'a yürek değil, para ister *** Gelir gelir çaydan gelir, Suna gelin çaydan gelir Beyazları giymiş üstüne, Suna gelin çaydan gelir *** Deli poyraz eser durur, dalgalar koynunda vurur Gün akşama yıkılırken Suna gelin zor avunur Gün akşama yıkılırken Suna gelin zor avunur *** Takalar döner birer birer, Suna gelin ufuk gözler Ördüğü al atkısından Cemalini hemen seçer Ördüğü al atkısından Cemalini hemen seçer *** Karadeniz, Karadeniz dalgan engin, dibinde pis Bir yazgı ki yazıldı oy, adın gibi kara, sessiz *** Kasımdı ay, günlerden salı, deniz fırtına borandı Suna gelinin içini bir garip sıkıntı sardı Suna gelinin içini bir garip sıkıntı sardı *** Takalar döndü cekeğe, Suna koştu yarim nerde Takalar döndü cekeğe, Suna koştu yarim nerde Ördüğü o al atkısı oy, kefen olmuş Cemaline Ördüğü o al atkısı oy, kefen olmuş Cemaline *** Karadeniz, Karadeniz dalgan engin, dibinde pis Bir yazgı ki yazıldı oy, adın gibi kara, sessiz Karadeniz, Karadeniz dalgan engin, dibinde pis Bir yazgı ki yazıldı oy, adın gibi kara, sessiz Kara, sessiz...

Leylim Ley Döndüm daldan düşen kuru yaprağa leylim ley Seher yeli dağıt beni kır beni leylim ley Götür tozlarımı burdan uzağa leylim ley Yarin çıplak ayağına sür beni, leyim ley *** Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley *** Ayın şavkı vurur sazım üstüne, leylim ley Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne, leylim ley Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne, leylim ley Ay bir yandan sen bir yandan sar beni, leylim key *** Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley *** Yedi yıldır uğramadım yurduma, leylim ley Dert ortağı aramadım derdime, leylim ley Geleceksin bir gün düşüp ardıma, leylim ley Kula değil yüreğine sor beni, leylim ley *** Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley Leylim ley, leylim ley

Büyük Şehir Herşeyi bırakıp giderken büyük şehre Mahzun ve mahçup bir çığlık var içimde *** Kavga gibi haklı Yalnızlık gibi ürkek Ve senin kadar çıplaktır *** Kavga gibi haklı Yalnızlık gibi ürkek Ve senin kadar çıplaktır *** Veda edip giderken doğduğum bu şehre Hala içimde taşralı bir his *** Kavga gibi haklı Yalnızlık gibi ürkek Ve senin kadar çıplaktır *** Kavga gibi haklı Yalnızlık gibi ürkek Ve senin kadar çıplaktır *** Bu şehrin geceleri daha parlaktır Ve kadınları daha bir kadındır geceleri Kibar beyleri, pahalı sofraları Yalancıdır aşkları, sevdaları *** Ve o şehrin aç çocukları bizim kadar çıplaktır Ve o şehrin aç çocukları bizim kadar çıplaktır *** Ve o şehrin aç çocukları bizim kadar çıplaktır Ve o şehrin aç çocukları bizim kadar çıplaktır Bizim kadar çıplaktır Bizim kadar çıplaktır

Nem Kaldı Nakış nakış işledim, gönlüme yar Sevda desem aşk desem az gelir yar Al yazmandan, gül teninden, ela gözünden İlmek ilmek sökmüşsün oy daha nem kaldı *** Al yazmandan, gül teninden, ela gözünden İlmek ilmek sökmüşsün oy daha nem kaldı *** Gözüm yaşı doldu taşar Bir onulmaz derde akar Bu hasretle gayri gönül karalar bağlar Giden yarim sende oy daha nem kaldı *** Bu hasretle gayri gönül karalar bağlar Giden yarim sende oy daha nem kaldı *** Gonca güldüm elinde sarardım soldum Kül oldum, savruldum oy ateşe doydum Bin kahırla yıktın gittin virane oldum Figanım artıran yarda daha nem kaldı *** Bin kahırla yıktın gittin virane oldum Figanım artıran yarda daha nem kaldı *** Gözüm yaşı doldu taşar Bir onulmaz derde akar Bu hasretle gayri gönül karalar bağlar Giden yarim sende oy daha nem kaldı *** Bu hasretle gayri gönül karalar bağlar Giden yarim sende oy daha nem kaldı Bu hasretle gayri gönül karalar bağlar Giden yarim sende oy daha nem kaldı *** Bu hasretle gayri gönül karalar bağlar Giden yarim sende oy daha nem kaldı

İnce İnce İnce ince bir kar yağar Fakirlerin üstüne Neden felek inanmıyor? Gariplerin sözüne Yandım, yandım bana of, of Etme ağam, nolur, nolur, nolur, nolur, nolur *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince nolur, nolur, nolur, nolur, nolur? *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince nolur, nolur, nolur, nolur, nolur? *** Sen anandan ben babamdan Ağa doğmadık dostum Gel beraber yaşayalım Sanma ki sana küstüm Yandık, yandık bize of, of Etme ağam nolur, nolur, nolur, nolur, nolur *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince nolur, nolur, nolur, nolur, nolur? *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince nolur, nolur, nolur, nolur, nolur? *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince nolur, nolur, nolur, nolur, nolur? *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince nolur, nolur, nolur, nolur, nolur?

Yastayım Neredesin şimdi ner'de? Sesin duyulmuyor, niye? Neredesin şimdi ner'de? Bir veda etmeden niye? *** Gölgen düşer üzerime Sana hasret her nefeste Son öpüşün saklı bende Doyamadım, dur gitme *** Yastayım yâr yastayım Yokluğundan yastayım Saramadan son defa Gidişine yastayım *** Yastayım yâr yastayım Yokluğundan yastayım Saramadan son defa Gidişine yastayım *** Kederli her günümde Umut idin, can idin Şu kısacık ömürde Bir buğulu düş idin *** Kendini bulduğun yerdesin *** Gülen güldün, şirin sözdün Mehtabımdın, can özümdün Feda olsa idi ömrüm Neredesin şiir gözlüm? *** Bir yağmura değdin göçtün Damla damla akar hüznün Bu son sefer değil gülüm Buluşuruz elbet bir gün *** Yastayım yâr yastayım Yokluğundan yastayım