Nazlı yarim gel yanıma Saçların dola boynuma Vermezlerse seni bana Kaçalım dağlar ardına *** Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey) *** Kıraç toprakta çiçektim Güz bekler rahmet dilerdim Su başına geldiğinde Gölgen ile yeşillendim *** Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey) *** Meskenin dağlardır benim Hüküm ferman dinlemedim Borcum olan bir canı da Senin yoluna eyledim *** Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan Sen sen edalı ceylan Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey)

Beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? Sen beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı Ben çekerim kime ne? *** Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye *** Beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? Sen beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar, derdin tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu Ben çekerim kime ne? *** Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu Ben çekerim kime ne?