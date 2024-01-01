Sen De Gidersen Şarkı Sözleri
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Haramiler
Sen De Gidersen
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Nazlı yarim gel yanıma
Saçların dola boynuma
Vermezlerse seni bana
Kaçalım dağlar ardına
***
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey)
***
Kıraç toprakta çiçektim
Güz bekler rahmet dilerdim
Su başına geldiğinde
Gölgen ile yeşillendim
***
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey)
***
Meskenin dağlardır benim
Hüküm ferman dinlemedim
Borcum olan bir canı da
Senin yoluna eyledim
***
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan
Sen sen edalı ceylan
Ben ben yaralı şahan (hey, hey hey, hey) (hey, hey hey, hey)
-
Beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
Sen beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı
Ben çekerim kime ne?
***
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
***
Beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
Sen beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar, derdin tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu
Ben çekerim kime ne?
***
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu
Ben çekerim kime ne?
-