Hep Böyle Kal Şarkı Sözleri
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Kim bilir kaç hain gece
Şu gönlüme vurgun oldu
Bozgun oldu, talan oldu
Ayrılıktır, geçer dedim
Her sözün içime aktı, aktı kan doldu
***
Sarı saçaların savruldu
Ateş bakışların soldu
Bu tenin tenime yalan oldu
Gittiğin gün renkler sustu, zaman durdu
Aldığım her nefes haram oldu
***
Göz yaşlarımın aktığı yerde
Hasretin ektim bu yalnız gönlümde
Simsiyah, simsiyah
Simsiyah güller açıyor
***
Sür beni, sürgün eyle
Bin derdime bin dert ekle
Yoruldum, duruldum artık
Aşkta gurur olmaz, dinle
***
Tut beni, tutsak eyle
Sevdan ile Ferhat eyle
Aşkından hüküm giydim
İsyanım sensizliğe
***
Sür beni, sürgün eyle
Bin derdime bin dert ekle
Yoruldum, duruldum artık
Aşkta gurur olmaz, dinle
***
Tut beni, tutsak eyle
Sevdan ile Ferhat eyle
Aşkından hüküm giydim
İsyanım sensizliğe
***
Göz yaşlarımın aktığı yerde
Hasretin ektim bu yalnız gönlümde
Simsiyah, simsiyah
Simsiyah güller açıyor
***
Sür beni, sürgün eyle
Bin derdime bin dert ekle
Yoruldum, duruldum artık
Aşkta gurur olmaz, dinle
***
Tut beni, tutsak eyle
Sevdan ile Ferhat eyle
Aşkından hüküm giydim
İsyanım sensizliğe
Sür beni, sürgün eyle
Bin derdime bin dert ekle
Yoruldum, duruldum artık
Aşkta gurur olmaz, dinle
***
Tut beni, tutsak eyle
Sevdan ile Ferhat eyle
Aşkından hüküm giydim
İsyanım sensizliğe
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