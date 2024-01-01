Kim bilir kaç hain gece Şu gönlüme vurgun oldu Bozgun oldu, talan oldu Ayrılıktır, geçer dedim Her sözün içime aktı, aktı kan doldu *** Sarı saçaların savruldu Ateş bakışların soldu Bu tenin tenime yalan oldu Gittiğin gün renkler sustu, zaman durdu Aldığım her nefes haram oldu *** Göz yaşlarımın aktığı yerde Hasretin ektim bu yalnız gönlümde Simsiyah, simsiyah Simsiyah güller açıyor *** Sür beni, sürgün eyle Bin derdime bin dert ekle Yoruldum, duruldum artık Aşkta gurur olmaz, dinle *** Tut beni, tutsak eyle Sevdan ile Ferhat eyle Aşkından hüküm giydim İsyanım sensizliğe *** Sür beni, sürgün eyle Bin derdime bin dert ekle Yoruldum, duruldum artık Aşkta gurur olmaz, dinle *** Tut beni, tutsak eyle Sevdan ile Ferhat eyle Aşkından hüküm giydim İsyanım sensizliğe *** Göz yaşlarımın aktığı yerde Hasretin ektim bu yalnız gönlümde Simsiyah, simsiyah Simsiyah güller açıyor *** Sür beni, sürgün eyle Bin derdime bin dert ekle Yoruldum, duruldum artık Aşkta gurur olmaz, dinle *** Tut beni, tutsak eyle Sevdan ile Ferhat eyle Aşkından hüküm giydim İsyanım sensizliğe Sür beni, sürgün eyle Bin derdime bin dert ekle Yoruldum, duruldum artık Aşkta gurur olmaz, dinle *** Tut beni, tutsak eyle Sevdan ile Ferhat eyle Aşkından hüküm giydim İsyanım sensizliğe