Aleni Aleni Ft Volkan Konak Dur bakma bana öyle İçime akıyor o kara gözlerin Ne hisset ne de söyle Canımı yakıyor veda sözlerin *** Yanarım yanarım, aşk ile yanarım Gurbanım yoluna Aleni aleni yar kırdı kalemi Çıkamam yarına *** Alnıma yazdı kader, silemedum Ağladum ağladım hiç gülemedum Kimseye söylemedim, diyemedum Aşk diye çektuğumi *** Ah felek inadun hep bana midur Herkese ak da bize kara midur Aşk acıdan sızıdan yana midur Anla ne ettuğuni

İki Deli Ft Hande Yener İşte bu yüzyılın en büyük buluşması Daha yeni başlıyor aşkın duruşması Bu gidişle biraz zor kavuşulması Yine de kesme umut *** İkimizden birine suçu yıkacak kader Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter Elalemin durumu bizden de beter Diye diye kendini unut *** Daldığın rüyadan artık uyanır mısın? Bana müsaade desem darılır mısın? *** İki deli bir araya gelmemeliydik Belki de bu kadar sevmemeliydik İyi kötü atıyordu kalp, işi biliyordu Dinlemeliydik https://lyricstranslate.com