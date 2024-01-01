İki Deli Ft Hande Yener İşte bu yüzyılın en büyük buluşması Daha yeni başlıyor aşkın duruşması Bu gidişle biraz zor kavuşulması Yine de kesme umut *** İkimizden birine suçu yıkacak kader Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter Elalemin durumu bizden de beter Diye diye kendini unut *** Daldığın rüyadan artık uyanır mısın? Bana müsaade desem darılır mısın? *** İki deli bir araya gelmemeliydik Belki de bu kadar sevmemeliydik İyi kötü atıyordu kalp, işi biliyordu Dinlemeliydik https://lyricstranslate.com

Aleni Aleni Ft Volkan Konak Dur bakma bana öyle İçime akıyor o kara gözlerin Ne hisset ne de söyle Canımı yakıyor veda sözlerin *** Yanarım yanarım, aşk ile yanarım Gurbanım yoluna Aleni aleni yar kırdı kalemi Çıkamam yarına *** Alnıma yazdı kader, silemedum Ağladum ağladım hiç gülemedum Kimseye söylemedim, diyemedum Aşk diye çektuğumi *** Ah felek inadun hep bana midur Herkese ak da bize kara midur Aşk acıdan sızıdan yana midur Anla ne ettuğuni