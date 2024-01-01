Harem (Rhythm Of Anatolia) Şarkı Sözleri
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Harem
Harem (Rhythm Of Anatolia)
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İşte bu yüzyılın en büyük buluşması
Daha yeni başlıyor aşkın duruşması
Bu gidişle biraz zor kavuşulması
Yine de kesme umut
***
İkimizden birine suçu yıkacak kader
Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter
Elalemin durumu bizden de beter
Diye diye kendini unut
***
Daldığın rüyadan artık uyanır mısın?
Bana müsaade desem darılır mısın?
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu kalp, işi biliyordu
Dinlemeliydik
https://lyricstranslate.com
-
Dur bakma bana öyle
İçime akıyor o kara gözlerin
Ne hisset ne de söyle
Canımı yakıyor veda sözlerin
***
Yanarım yanarım, aşk ile yanarım
Gurbanım yoluna
Aleni aleni yar kırdı kalemi
Çıkamam yarına
***
Alnıma yazdı kader, silemedum
Ağladum ağladım hiç gülemedum
Kimseye söylemedim, diyemedum
Aşk diye çektuğumi
***
Ah felek inadun hep bana midur
Herkese ak da bize kara midur
Aşk acıdan sızıdan yana midur
Anla ne ettuğuni
-
Söndü, içimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
***
Nazın sitemin belli değil
Ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil
İlk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı?
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı?
Bugünün, yarınların günahkâr
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı?
***
Söndü, içimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
***
Nazın-zın sitemin belli değil
Ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil
İlk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı?
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı?
Bugünün, yarınların günahkâr
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı?
***
Kim bu gözlerindeki yabancı?
-