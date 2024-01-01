Kop Gel Günahlarından Ft İbrahim Tatlıses Söndü, içimin ateşi bitti Bıktım yalanlarından Zorla ele avuca sığmaz aşk Kop gel günahlarından *** Nazın sitemin belli değil Ben senin neyinim anlayamadım Sevda ateşin aynı değil İlk defa üşüyorum kollarında *** Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı? Bugünün, yarınların günahkâr Yakanı bırakmaz ellerim Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı? *** Söndü, içimin ateşi bitti Bıktım yalanlarından Zorla ele avuca sığmaz aşk Kop gel günahlarından *** Nazın-zın sitemin belli değil Ben senin neyinim anlayamadım Sevda ateşin aynı değil İlk defa üşüyorum kollarında *** Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı? Bugünün, yarınların günahkâr Yakanı bırakmaz ellerim Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı? *** Kim bu gözlerindeki yabancı?

Aleni Aleni Ft Volkan Konak Dur bakma bana öyle İçime akıyor o kara gözlerin Ne hisset ne de söyle Canımı yakıyor veda sözlerin *** Yanarım yanarım, aşk ile yanarım Gurbanım yoluna Aleni aleni yar kırdı kalemi Çıkamam yarına *** Alnıma yazdı kader, silemedum Ağladum ağladım hiç gülemedum Kimseye söylemedim, diyemedum Aşk diye çektuğumi *** Ah felek inadun hep bana midur Herkese ak da bize kara midur Aşk acıdan sızıdan yana midur Anla ne ettuğuni