Harika Avcı

Yalansız bir dünya ister dururdun En büyük yalanlar, sendeymiş meğer Yalansız bir dünya ister dururdun En büyük yalanlar, sendeymiş meğer *** Sen aşkı her şeyden, kutsal bulurdun En büyük günahlar, sendeymiş meğer Sen aşkı her şeyden, kutsal bulurdun En büyük günahlar, sendeymiş meğer *** Yalanmış meğer, yalanmış meğer O büyük aşkımız yalanmış meğer Yalanmış meğer, yalanmış meğer Beni çok sevdiğin yalanmış meğer *** Bir ömür diyordum, bir mevsim sürdü O sevda ateşin, ne çabuk söndü Bir ömür diyordum, bir mevsim sürdü O sevda ateşin, ne çabuk söndü *** Ettiğin her yemin tersine döndü En büyük yalanlar sendeymiş meğer Ettiğin her yemin tersine döndü En büyük yalanlar sendeymiş meğer *** Yalanmış meğer, yalanmış meğer O büyük aşkımız yalanmış meğer Yalanmış meğer, yalanmış meğer Beni çok sevdiğin yalanmış meğer *** Yalanmış meğer, yalanmış meğer O büyük aşkımız yalanmış meğer Yalanmış meğer, yalanmış meğer Beni çok sevdiğin yalanmış meğer

Bakışların bir ok sanki Keder senin gözlerinde Hançer gibi yaralıyor Bir mana var sözlerinde *** Bakışların bir ok sanki Keder senin gözlerinde Hançer gibi yaralıyor Bir mana var sözlerinde *** Gülmek bizim hakkımızdır Bu dünyada yaşıyorsak Neden ayrı kaldık bilmem Ölesiye seviyorsak *** Bir çile var, bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu mahvoluş var *** Bir çile var, bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu mahvoluş var *** Ümit ettik, hayal oldu İki gençlik ziyan oldu Ne yaptık da felek vurdu? Bilmem neden böyle oldu *** Ümit ettik, hayal oldu İki gençlik ziyan oldu Ne yaptık da felek vurdu? Bilmem neden böyle oldu *** Gülmek bizim hakkımızdır Bu dünyada yaşıyorsak Neden ayrı kaldık bilmem Ölesiye seviyorsak *** Bir çile var, bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu mahvoluş var *** Bir çile var, bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu mahvoluş var