Harika Avcı

Deliyim Şarkı Sözleri
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Aklımın ucundan bile geçmezdi
Bu kadar severken, bana "Yeter" diyeceğin
Ne kadar sevsem de sana yetmezdi
Sevginin kıymetini yok, yok bileceğin
***
"Seviyorum" diyerek
Başından savdın
"Elimin altında" deyip
Gidemez sandın, yanıldın
Bak yalnız kaldın
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Aklımın ucundan bile geçmezdi
Bu kadar severken, bana "Yeter" diyeceğin
Ne kadar sevsem de sana yetmezdi
Sevginin kıymetini yok, yok bileceğin
***
"Seviyorum" diyerek
Başından savdın
"Elimin altında" deyip
Gidemez sandın, yanıldın
Bak yalnız kaldın
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum, yeni birini
-
Aklımın ucundan bile geçmezdi
Bu kadar severken, bana "Yeter" diyeceğin
Ne kadar sevsem de sana yetmezdi
Sevginin kıymetini yok, yok bileceğin
***
"Seviyorum" diyerek
Başından savdın
"Elimin altında" deyip
Gidemez sandın, yanıldın
Bak yalnız kaldın
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Aklımın ucundan bile geçmezdi
Bu kadar severken, bana "Yeter" diyeceğin
Ne kadar sevsem de sana yetmezdi
Sevginin kıymetini yok, yok bileceğin
***
"Seviyorum" diyerek
Başından savdın
"Elimin altında" deyip
Gidemez sandın, yanıldın
Bak yalnız kaldın
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum, yeni birini
Çoktan doldurdu yerini
Aşkına taptım, hata mı yaptım?
Ki bilmedin değerimi
***
Birini buldum, yeni birini