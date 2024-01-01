Harika Avcı

Aklımın ucundan bile geçmezdi Bu kadar severken, bana "Yeter" diyeceğin Ne kadar sevsem de sana yetmezdi Sevginin kıymetini yok, yok bileceğin *** "Seviyorum" diyerek Başından savdın "Elimin altında" deyip Gidemez sandın, yanıldın Bak yalnız kaldın *** Birini buldum, yeni birini Çoktan doldurdu yerini Aşkına taptım, hata mı yaptım? Ki bilmedin değerimi *** Birini buldum, yeni birini Çoktan doldurdu yerini Aşkına taptım, hata mı yaptım? Ki bilmedin değerimi *** Aklımın ucundan bile geçmezdi Bu kadar severken, bana "Yeter" diyeceğin Ne kadar sevsem de sana yetmezdi Sevginin kıymetini yok, yok bileceğin *** "Seviyorum" diyerek Başından savdın "Elimin altında" deyip Gidemez sandın, yanıldın Bak yalnız kaldın *** Birini buldum, yeni birini Çoktan doldurdu yerini Aşkına taptım, hata mı yaptım? Ki bilmedin değerimi *** Birini buldum, yeni birini Çoktan doldurdu yerini Aşkına taptım, hata mı yaptım? Ki bilmedin değerimi *** Birini buldum *** Birini buldum, yeni birini Çoktan doldurdu yerini Aşkına taptım, hata mı yaptım? Ki bilmedin değerimi *** Birini buldum, yeni birini Çoktan doldurdu yerini Aşkına taptım, hata mı yaptım? Ki bilmedin değerimi *** Birini buldum, yeni birini