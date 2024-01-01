Aşkımız Bir Uçurum Şarkı Sözleri
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Harika Avcı
Aşkımız Bir Uçurum
-
Ben sevince işte böyle
Arasıra naz yaparım
Göster derse sevdiğini
Onu biraz az yaparım
Benim böyle bir yanım var
Hiç kimseler görmüyor
***
Zor değilim seversem
Onlar bunu bilmiyor
Ama o başka bambaşka
Beni tanıyor hayallerim oluyor
Bu adam bu işi biliyor
Sevince tam seviyor
Nasıl karşı koyayım
Çok hoşuma gidiyor
-
Ben boyun eğdim yasak aşka
Aşk galipken sözler ne fayda
Gönül bir kafeste sana tutsak olmuş
Ah, kara sevda beni bulmuş
***
Aşkımız bir uçurum
Dönelim, korkuyorum
Bilirim, sonu yok, sonu yok
Yine de seni çok seviyorum
***
Aşkımız bir uçurum
Dönelim, korkuyorum
Bilirim, sonu yok, sonu yok
Yine de seni çok seviyorum
***
Gözlerin bir hançer
Saplandı gönlüme
Yüreğim derbeder
Ağlar içimde
***
Ben savrulurken yokluğunla
Sen mutlu ol onun yanında
Bırak bana kalsın, gülüm, yasak aşkım
Her nefesimde sen varsın
***
Aşkımız bir uçurum
Dönelim, korkuyorum
Bilirim, sonu yok, sonu yok
Yine de seni çok seviyorum
***
Aşkımız bir uçurum
Dönelim, korkuyorum
Bilirim, sonu yok, sonu yok
Yine de seni çok seviyorum
***
Gözlerin bir hançer
Saplandı gönlüme
Yüreğim derbeder
Ağlar içimde
***
Aşkımız bir uçurum
Dönelim, korkuyorum
Bilirim, sonu yok, sonu yok
Yine de seni çok seviyorum
***
Aşkımız bir uçurum
Dönelim, korkuyorum
Bilirim, sonu yok, sonu yok
Yine de seni çok seviyorum
***
Gözlerin bir hançer
Saplandı gönlüme
Yüreğim derbeder
Ağlar içimde
-
Kaç yıl oldu sen gideli
Takvimlere bakmadım ki
Ne bir haber, ne de selam
Hiç aklımdan çıkmadın ki
***
Çok sevmiştim ne haldeyim
Senden kalan derdimleyim
Bıraktığın yere dön bak
Aynı yerdeyim
Seni nerde bulayım
Düşmüşüm ocağına
Hani söz vermiştin ya
Dön gel Allah aşkına
-
Ben hep sana yolcuyum
Sevdamı yola yazdım
Böyle deli sevmezsem
Peşinde dolanmazdım
***
Ben hep sana yolcuyum
Sevdamı yola yazdım
Böyle deli sevmezsem
Peşinde dolanmazdım
***
Aşk eski bir yalansa
En büyük yalan sensin
Sana baskına geldim
Görenler haber versin
***
Bu gece uyuyamam
Sıkıntıdan patlarım
Şimdi kim var yanında
Öğrenmezsem çatlarım
***
Bu gece uyuyamam
Sıkıntıdan patlarım
Şimdi kim var yanında
Öğrenmezsem çatlarım
***
Ben hep sana yolcuyum
Sevdamı yola yazdım
Böyle deli sevmezsem
Peşinde dolanmazdım
***
Aşk eski bir yalansa
En büyük yalan sensin
Sana baskına geldim
Görenler haber versin
***
Bu gece uyuyamam
Sıkıntıdan patlarım
Şimdi kim var yanında
Öğrenmezsem çatlarım
***
Bu gece uyuyamam
Sıkıntıdan patlarım
Şimdi kim var yanında
Öğrenmezsem çatlarım
***
Öğrenmezsem çatlarım
-
-
-
-
-
Nerede hani şiir gözlerin?
Kime yâr oldun? Yaslı gönlüme
Bir alev gibi düşer özlemin
Senden uzakta geçen ömrüme
***
Gözlerim yağmur yağmur
Ağlar delice
***
Vefasız, vefasız
Günahkâr sevgilim
Dokunma, dokunma
Ölümsüz aşkıma
***
Bir tek o kaldı senden hatıra
Boynum bükük, kalbim kırık
Dokunma, dokunma
Ölümsüz aşkıma
***
Unutur giden, kalan yaralı
Ne gelir elden? Yârim, uğruna
Bir avuç küle döner bu beden
Senden uzakta geçen ömrüme
***
Gözlerim yağmur yağmur
Ağlar delice
***
Vefasız, vefasız
Günahkâr sevgilim
Dokunma, dokunma
Ölümsüz aşkıma
***
Bir tek o kaldı senden hatıra
Boynum bükük, kalbim kırık
Dokunma, dokunma
Ölümsüz aşkıma
-
Âşık olma, sevgilim
Aşk insanı ağlatır
Paylaşılmaz dertleri
Her gün ayrı anlatır
***
Olmaz olsun böyle sevgi
Ben bu derde katlanmam
Bir taraftan ağlıyorsam
Bir taraftan kıskandım
***
Aklımı aldı baştan
"Unut" desen, olmuyor
Usandım ayrılıktan
Senin yerin dolmuyor
***
Aklımı aldı baştan
"Unut" desen, olmuyor
Usandım ayrılıktan
Senin yerin dolmuyor
***
Âşık olma, sevgilim
Aşk insanı ağlatır
Paylaşılmaz dertleri
Her gün ayrı anlatır
***
Olmaz olsun böyle sevgi
Ben bu derde katlanmam
Bir taraftan ağlıyorsam
Bir taraftan kıskandım
***
Aklımı aldı baştan
"Unut" desen, olmuyor
Usandım ayrılıktan
Senin yerin dolmuyor
***
Aklımı aldı baştan
"Unut" desen, olmuyor
Usandım ayrılıktan
Senin yerin dolmuyor
***
Aklımı aldı baştan
"Unut" desen, olmuyor
Usandım ayrılıktan
Senin yerin dolmuyor