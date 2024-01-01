Harika Avcı

Dön Gel Allahaşkına Kaç yıl oldu sen gideli Takvimlere bakmadım ki Ne bir haber, ne de selam Hiç aklımdan çıkmadın ki *** Çok sevmiştim ne haldeyim Senden kalan derdimleyim Bıraktığın yere dön bak Aynı yerdeyim Seni nerde bulayım Düşmüşüm ocağına Hani söz vermiştin ya Dön gel Allah aşkına

Aşkımız Bir Uçurum Ben boyun eğdim yasak aşka Aşk galipken sözler ne fayda Gönül bir kafeste sana tutsak olmuş Ah, kara sevda beni bulmuş *** Aşkımız bir uçurum Dönelim, korkuyorum Bilirim, sonu yok, sonu yok Yine de seni çok seviyorum *** Aşkımız bir uçurum Dönelim, korkuyorum Bilirim, sonu yok, sonu yok Yine de seni çok seviyorum *** Gözlerin bir hançer Saplandı gönlüme Yüreğim derbeder Ağlar içimde *** Ben savrulurken yokluğunla Sen mutlu ol onun yanında Bırak bana kalsın, gülüm, yasak aşkım Her nefesimde sen varsın *** Aşkımız bir uçurum Dönelim, korkuyorum Bilirim, sonu yok, sonu yok Yine de seni çok seviyorum *** Aşkımız bir uçurum Dönelim, korkuyorum Bilirim, sonu yok, sonu yok Yine de seni çok seviyorum *** Gözlerin bir hançer Saplandı gönlüme Yüreğim derbeder Ağlar içimde *** Aşkımız bir uçurum Dönelim, korkuyorum Bilirim, sonu yok, sonu yok Yine de seni çok seviyorum *** Aşkımız bir uçurum Dönelim, korkuyorum Bilirim, sonu yok, sonu yok Yine de seni çok seviyorum *** Gözlerin bir hançer Saplandı gönlüme Yüreğim derbeder Ağlar içimde

Çatlarım Ben hep sana yolcuyum Sevdamı yola yazdım Böyle deli sevmezsem Peşinde dolanmazdım *** Ben hep sana yolcuyum Sevdamı yola yazdım Böyle deli sevmezsem Peşinde dolanmazdım *** Aşk eski bir yalansa En büyük yalan sensin Sana baskına geldim Görenler haber versin *** Bu gece uyuyamam Sıkıntıdan patlarım Şimdi kim var yanında Öğrenmezsem çatlarım *** Bu gece uyuyamam Sıkıntıdan patlarım Şimdi kim var yanında Öğrenmezsem çatlarım *** Ben hep sana yolcuyum Sevdamı yola yazdım Böyle deli sevmezsem Peşinde dolanmazdım *** Aşk eski bir yalansa En büyük yalan sensin Sana baskına geldim Görenler haber versin *** Bu gece uyuyamam Sıkıntıdan patlarım Şimdi kim var yanında Öğrenmezsem çatlarım *** Bu gece uyuyamam Sıkıntıdan patlarım Şimdi kim var yanında Öğrenmezsem çatlarım *** Öğrenmezsem çatlarım

Bu Adam Bu İşi Biliyor Ben sevince işte böyle Arasıra naz yaparım Göster derse sevdiğini Onu biraz az yaparım Benim böyle bir yanım var Hiç kimseler görmüyor *** Zor değilim seversem Onlar bunu bilmiyor Ama o başka bambaşka Beni tanıyor hayallerim oluyor Bu adam bu işi biliyor Sevince tam seviyor Nasıl karşı koyayım Çok hoşuma gidiyor

Günahkar Sevgilim Nerede hani şiir gözlerin? Kime yâr oldun? Yaslı gönlüme Bir alev gibi düşer özlemin Senden uzakta geçen ömrüme *** Gözlerim yağmur yağmur Ağlar delice *** Vefasız, vefasız Günahkâr sevgilim Dokunma, dokunma Ölümsüz aşkıma *** Bir tek o kaldı senden hatıra Boynum bükük, kalbim kırık Dokunma, dokunma Ölümsüz aşkıma *** Unutur giden, kalan yaralı Ne gelir elden? Yârim, uğruna Bir avuç küle döner bu beden Senden uzakta geçen ömrüme *** Gözlerim yağmur yağmur Ağlar delice *** Vefasız, vefasız Günahkâr sevgilim Dokunma, dokunma Ölümsüz aşkıma *** Bir tek o kaldı senden hatıra Boynum bükük, kalbim kırık Dokunma, dokunma Ölümsüz aşkıma