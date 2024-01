Harika Avcı

Hüzün Aklım başımda değil, geçmiyor günler Gözlerimin önünde yüzün, hep yüzün Hasretin yüreğimi yakıyor alev alev Islak hayallerimde hüzün, hep hüzün *** Bütün hızıyla temmuz takvim yapraklarında En çılgın arzularım tuzlu dudaklarımda Bütün hızıyla temmuz takvim yapraklarında En çılgın arzularım tuzlu dudaklarımda Kumsalda izlerimiz ve öpüşen gölgemiz uzaklarımda *** Unutmak mümkün değil, kapanmıyor sayfalar Her gece özleminle yüzün, hep yüzün Bir yanımda yokluğun, bir yanımda anılar Gözyaşımla büyüyen hüzün, hep hüzün *** Aklım başımda değil, geçmiyor günler Gözlerimin önünde yüzün, hep yüzün Hasretin yüreğimi yakıyor alev alev Islak hayallerimde hüzün, hep hüzün *** Bütün hızıyla temmuz takvim yapraklarında En çılgın arzularım tuzlu dudaklarımda Bütün hızıyla temmuz takvim yapraklarında En çılgın arzularım tuzlu dudaklarımda Kumsalda izlerimiz ve öpüşen gölgemiz uzaklarımda *** Unutmak mümkün değil, kapanmıyor sayfalar Her gece özleminle yüzün, hep yüzün Bir yanımda yokluğun, bir yanımda anılar Gözyaşımla büyüyen hüzün, hep hüzün

Kimin Umurunda Alım, gülümsün, canım, canımsın Gülen yüzümsün sen Benim gözümde inan ilahsın Can verensin sen *** Günün birinde, "Yeter" dedirten Aşk değilsin sen Böyle sevda ner'de bulunur? Böyle aşka her gün ölünür Bir bakışla, bir gülüşle Dertlerim yok olur ya *** Onu bunu bilmem, sen benimsin El güzelmiş, kimin umurunda? Bedenime her gün zerk edilsin Aşk zehirmiş, kimin umurunda? *** Para, gümüş, altın eksik olsun El zenginmiş, kimin umurunda? Beni saran aşkın hırkam olsun Kim üşürmüş sabah ayazında? *** Alım, gülümsün, canım, canımsın Gülen yüzümsün sen Benim gözümde inan ilahsın Can verensin sen Günün birinde, "Yeter" dedirten Aşk değilsin sen *** Böyle sevda ner'de bulunur? Böyle aşka her gün ölünür Bir bakışla, bir gülüşle Dertlerim yok olur ya *** Onu bunu bilmem, sen benimsin El güzelmiş, kimin umurunda? Bedenime her gün zerk edilsin Aşk zehirmiş, kimin umurunda? *** Para, gümüş, altın eksik olsun El zenginmiş, kimin umurunda? Beni saran aşkın hırkam olsun Kim üşürmüş sabah ayazında? *** Onu bunu bilmem

Kolay Değil Kolay değil, unutmadım Ne zamandır yalnızım Delice sevdim, yarıda kaldı Ne bugün ne yarın Bir ömür bana uzaksın *** Ne önemi var benim için, ah, yâr? Yaşaması çok zor, bir de bana sor Yüreğime her gün iki yeni kurşun Saplanıyor aşkım, yaralıyım ben *** Kolay değil, unutmadım Ne zamandır yalnızım Delice sevdim, yarıda kaldı Ne bugün ne yarın Bir ömür bana uzaksın *** Ne önemi var benim için, ah, yâr? Yaşaması çok zor, bir de bana sor Yüreğime her gün iki yeni kurşun Saplanıyor aşkım, yaralıyım ben *** Ne önemi var benim için, ah, yâr? Yaşaması çok zor, bir de bana sor Yüreğime her gün iki yeni kurşun Saplanıyor aşkım, yaralıyım ben *** Ne önemi var benim için, ah, yâr? Yaşaması çok zor, bir de bana sor Yüreğime her gün iki yeni kurşun

Sürünüyorum Döndürsene beni senin yoluna Kahreden dünyamda sürünüyorum Huzursuz geceler, korkulu düşler Bak da gör halimi, sürünüyorum *** Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim Ellerim bağrımda, perişan kaldım Bir gün değil sana hergün yalvardım Duymadın sesimi, sürünüyorum *** Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim Ellerim bağrımda, perişan kaldım Birgün değil sana hergün yalvardım Duymadın sesimi, sürünüyorum *** Avutma her güne bin ümit verip Ağlatıyor sonra hüsranlar gelip Baştan yarat beni dertten eleyip Acı bu halime, sürünüyorum *** Tövbeler dileyip düşsem yoluna Günahım bırakmaz girer koluma Sonunda kul oldum kötü kuluna Ayaklar altında sürünüyorum *** Tövbeler dileyip düşsem yoluna Günahım bırakmaz girer koluma Sonunda kul oldum kötü kuluna Ayaklar altında sürünüyorum *** Tövbeler dileyip düşsem yoluna Günahım bırakmaz girer koluma Sonunda kul oldum kötü kuluna Ayaklar altında sürünüyorum *** Tövbeler dileyip düşsem yoluna

Ateşlere Sür Beni Mahzende yıllanmış şarap tadında Bir ateş dolaşır dudaklarımda Çılgın gecelerin sabahlarında Yeniden kamçılar arzularımı Çılgın gecelerin sabahlarında Yeniden kamçılar arzularımı *** Ateşlere sür beni Aşkına götür beni Daha sarıl, daha çok Aramızda sır yok *** Ateşlere sür beni Aşkına götür beni Daha sarıl, daha çok Aramızda sır yok *** Hüzünlü günleri sildik gönülden Sevgiyle yıkadık karanlıkları Kırdık yasakları zincirlerinden Dünyadan eledik yalnızlıkları Kırdık yasakları zincirlerinden Dünyadan eledik yalnızlıkları *** Ateşlere sür beni Aşkına götür beni Daha sarıl, daha çok Aramızda sır yok *** Ateşlere sür beni Aşkına götür beni Daha sarıl, daha çok Aramızda sır yok

İndir Perdeyi İndir perdeyi, söndür lambayı Yâr, beni kollarına al Benden başkası öpmesin, istemem Bal dudağındakini, yâr *** Aşkım, sırdaşım, sevda yoldaşım Al, beni kollarına al Olmaz, istemem, söyleme, istemem Yâr, yüreğindekini, yâr *** Ben kuru dal, sen ateşim Yangına bak, yok bir eşin Sen gecem ol, ben güneşin Keyfine bak, aşk ateşim, aman *** Kara kara kaşların, o deli bakışların Yüreğimi hoplatır, ah Üzüm üzüm gözlerin, o güzelim sözlerin Yüreğimi oynatır, ah *** Kara kara kaşların, o deli bakışların Yüreğimi hoplatır, ah Üzüm üzüm gözlerin, o güzelim sözlerin Yüreğimi oynatır, ah *** İndir perdeyi, söndür lambayı Yâr, beni kollarına al Benden başkası öpmesin, istemem Bal dudağındakini, yâr *** Aşkım, sırdaşım, sevda yoldaşım Al, beni kollarına al Olmaz, istemem, söyleme kimseye Yâr, yüreğindekini, yâr *** Ben kuru dal, sen ateşim Yangına bak, yok bir eşin Sen gecem ol, ben güneşin Keyfine bak, aşk ateşim, aman *** Kara kara kaşların, o deli bakışların Yüreğimi hoplatır, ah Üzüm üzüm gözlerin, o güzelim sözlerin Yüreğimi oynatır, ah *** Kara kara kaşların, o deli bakışların Yüreğimi oynatır, ah Üzüm üzüm gözlerin, o güzelim sözlerin Yüreğimi...

Sonbahar Rüzgârları Düşen bir yaprak görürsen "Beni hatırla", demiştin Biliyorsun, seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Düşen bir yaprak görürsen "Beni hatırla", demiştin Biliyorsun, seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Döneceksin sen bana *** Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Döneceksin sen bana *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Sen gelirsin aklıma Sen gelirsin aklıma

Seviyor Yüreğim Ne sevdalar gördüm, ne hüzünler yaşadım Sevgiyi lanetledim bin kere Bırakmadı peşimi kaderin cilveleri Tanrı'ya avuç açtım her gece *** Sonunda seni buldum, alevlendi her yanım Aşkı sorma, gözlerimden anla, canım Sonunda seni buldum, alevlendi her yanım Aşkı sorma, gözlerimden anla, canım *** Seviyor, seviyor yüreğim Deliyim, sana ben deliyim Görmüyor gözüm hiç kimseleri Ne olur beni anla, canım *** Seviyor, seviyor yüreğim Deliyim, sana ben deliyim Görmüyor gözüm hiç kimseleri Ne olur beni anla, canım *** Ne sevdalar gördüm, ne hüzünler yaşadım Sevgiyi lanetledim bin kere Bırakmadı peşimi kaderin cilveleri Tanrı'ya avuç açtım her gece *** Sonunda seni buldum, alevlendi her yanım Aşkı sorma, gözlerimden anla, canım Sonunda seni buldum, alevlendi her yanım Aşkı sorma, gözlerimden anla, canım *** Seviyor, seviyor yüreğim Deliyim, sana ben deliyim Görmüyor gözüm hiç kimseleri Ne olur beni anla, canım *** Seviyor, seviyor yüreğim Deliyim, sana ben deliyim Görmüyor gözüm hiç kimseleri Ne olur beni anla, canım *** Seviyor, seviyor yüreğim Deliyim, sana ben deliyim Görmüyor gözüm hiç kimseleri Ne olur...

Keyfime Göre Yasarım Olmaz, olmaz, şaşkın, olmaz Ah, çekilmez aşkın derdi Hiç gücenme, yok seninle Aşk yaşansa meşk olmaz ki *** Olmaz, olmaz, şaşkın, olmaz Ah, çekilmez aşkın derdi Hiç gücenme, yok seninle Aşk yaşansa meşk olmaz ki Aşk yaşansa meşk olmaz ki *** Gördüğüm gün kördüğümdün Or'da kaldın, or'da öldün Hiç yanılmam, senle olamam Ben senin olamam *** Düşme peşime, gelmez işime Komşu hatırı olmaz bende Şimdi boşuna, koşma yokuşa Belki tanırım çok sonra *** Bakma yaşıma, ben bir başıma Ah, sana göre bir dem fazla Naz da yaparım, caz da yaparım Kâhyası mısın? Keyfime göre yaşarım *** Olmaz, olmaz, şaşkın, olmaz Ah, çekilmez aşkın derdi Hiç gücenme, yok seninle Aşk yaşansa meşk olmaz ki *** Olmaz, olmaz, şaşkın, olmaz Ah, çekilmez aşkın derdi Hiç gücenme, yok seninle Aşk yaşansa meşk olmaz ki *** Gördüğüm gün kördüğümdün Or'da kaldın, or'da öldün Hiç yanılmam, senle olamam Ben senin olamam *** Düşme peşime, gelmez işime Komşu hatırı olmaz bende Şimdi boşuna, koşma yokuşa Belki tanırım çok sonra *** Bakma yaşıma, ben bi' başıma Ah, sana göre bir dem fazla Naz da yaparım, caz da yaparım Kâhyası mısın? Keyfime göre yaşarım

Ne Duruyorsun Hep aradığın, bulamadığın Bir gün gelecek sandığın Seni arar, seni sorar Ne olur fark et *** Hep aradığın, bulamadığın Bir gün gelecek sandığın Seni arar, seni sorar Ne olur fark et *** Ah, bu gözler Ah, bu diller Ne kadar çok aşkı söyler *** Ah, bu gözler Ah, bu diller Ne kadar çok aşkı söyler *** Koş, ara, bul onu Sımsıkı sar onu Seni bekler, seni ister Ne duruyorsun? *** Koş, ara, bul onu Sımsıkı sar onu Seni bekler, seni ister Ne duruyorsun? *** Hep aradığın, bulamadığın Bir gün gelecek sandığın Seni arar, seni sorar Ne olur fark et *** Hep aradığın, bulamadığın Bir gün gelecek sandığın Seni arar, seni sorar Ne olur fark et *** Ah, bu gözler Ah, bu diller Ne kadar çok aşkı söyler *** Ah, bu gözler Ah, bu diller Ne kadar çok aşkı söyler *** Koş, ara, bul onu Sımsıkı sar onu Seni bekler, seni ister *** Ne duruyorsun? Koş, ara, bul onu Sımsıkı sar onu Seni bekler, seni ister *** Ne duruyorsun? Koş, ara, bul onu Sımsıkı sar onu Seni bekler, seni ister *** Ne duruyorsun? Koş, ara, bul onu Sımsıkı sar onu Seni bekler, seni ister