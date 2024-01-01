Harika Avcı

-
Talihi döndürmedi
Arada bir güldürmedi
Mutlu sona erdirmedi
Böyle kader olmaz olsun
***
Talihi döndürmedi
Arada bir güldürmedi
Mutlu sona erdirmedi
Böyle kader olmaz olsun
***
Artık kapım çalmaz oldu
Hiç adımı anmaz oldu
Artık kapım çalmaz oldu
Hiç adımı anmaz oldu
Bir yaramı sarmaz oldu
Böyle dosta lanet olsun
***
Lanet olsun, kader, sana
Güldürmedin aşktan yana
Lanet olsun, kader, sana
Güldürmedin şanstan yana
***
Kerem gibi yaktı beni
Para pula sattı beni
Sokaklara attı beni
Böyle dosta lanet olsun
***
Kerem gibi yaktı beni
Para pula sattı beni
Sokaklara attı beni
Böyle dosta lanet olsun
***
Artık kapım çalmaz oldu
Hiç adımı anmaz oldu
Artık kapım çalmaz oldu
Hiç adımı anmaz oldu
Bir yaramı sarmaz oldu
Böyle dosta lanet olsun
***
Lanet olsun, kader, sana
Güldürmedin şanstan yana
Lanet olsun, kader, sana
Güldürmedin aşktan yana
***
Güldürmedin şanstan yana
Güldürmedin aşktan yana
-
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesen de alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesen de alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sevmesen de alışırım
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar?
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar?
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
Sevmesen de alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesen de alışırım
Sevmesen de alışırım
-
Bir gün bu aşkımıza
Nazar değecek olsa
Bir gün mutluluğumuz
Sona erecek olsa
***
Bir gün bu aşkımıza
Nazar değecek olsa
Bir gün mutluluğumuz
Sona erecek olsa
***
Yıllar geçse aşkını
Kalbimde eskitemem
Ölmek daha kolaydır
Sana veda edemem
***
Yıllar geçse aşkını
Kalbimde eskitemem
Ölmek daha kolaydır
Sana veda edemem
***
Gözlerinden kalbime
Dökülürken yaşlarım
Seni dilimle değil
Kalbimle uğurlarım
***
Gözlerinden kalbime
Dökülürken yaşlarım
Seni dilimle değil
Kalbimle uğurlarım
***
Yıllar geçse aşkını
Kalbimde eskitemem
Ölmek daha kolaydır
Sana veda edemem
***
Yıllar geçse aşkını
Kalbimde eskitemem
Ölmek daha kolaydır
Sana veda edemem
***
Sana veda edemem
Sana veda edemem
Sana veda edemem
Sana veda edemem
-
Ben seni bir zamanlar
Candan bir dost sanmıştım
Ben seni bir zamanlar
Candan bir dost sanmıştım
***
Kalbine girmek için
Neler neler yapmıştım
Kalbine girmek için
Neler neler yapmıştım
***
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
***
Ben bu aşkı bir ömür
Sürer gider sanmıştım
Ben bu aşkı bir ömür
Sürer gider sanmıştım
***
Neler ümit etmiştim
Nelerle karşılaştım
Neler ümit etmiştim
Nelerle karşılaştım
***
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
***
Ben seni bir zamanlar
Candan bir dost sanmıştım
Ben seni bir zamanlar
Candan bir dost sanmıştım
***
Kalbine girmek için
Neler neler yapmıştım
Kalbine girmek için
Neler neler yapmıştım
***
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
Suç bende, hata bende
Seni sevdim bile bile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
Bilmedin kıymetimi
Düşürdün dilden dile
***
Bilmedin kıymetimi
Düşü...
-
Sevdiğim o güzel gitmiş buradan
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
Çok sürmez, ölürüm ben bu yaradan
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
Çok sürmez, ölürüm ben bu yaradan
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
***
Tanrı'ya yalvarıp kıbleye durdum
Öldüren derdimi bir bir duyurdum
Gelirsin diyerek hayaller kurdum
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
Gelirsin diyerek hayaller kurdum
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
***
Ahımda verirsin çarkıfelekler
Heba oldu artık bütün dilekler
Ağlasın hâlime şimdi melekler
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
Ağlasın şimdi melekler
Tanrı'm, şu gurbeti kaldır aradan
***
Kaldır aradan
Kaldır aradan
-
Yalansız bir dünya ister dururdun
En büyük yalanlar, sendeymiş meğer
Yalansız bir dünya ister dururdun
En büyük yalanlar, sendeymiş meğer
***
Sen aşkı her şeyden, kutsal bulurdun
En büyük günahlar, sendeymiş meğer
Sen aşkı her şeyden, kutsal bulurdun
En büyük günahlar, sendeymiş meğer
***
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
O büyük aşkımız yalanmış meğer
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
Beni çok sevdiğin yalanmış meğer
***
Bir ömür diyordum, bir mevsim sürdü
O sevda ateşin, ne çabuk söndü
Bir ömür diyordum, bir mevsim sürdü
O sevda ateşin, ne çabuk söndü
***
Ettiğin her yemin tersine döndü
En büyük yalanlar sendeymiş meğer
Ettiğin her yemin tersine döndü
En büyük yalanlar sendeymiş meğer
***
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
O büyük aşkımız yalanmış meğer
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
Beni çok sevdiğin yalanmış meğer
***
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
O büyük aşkımız yalanmış meğer
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
Beni çok sevdiğin yalanmış meğer
-
Bakışların bir ok sanki
Keder senin gözlerinde
Hançer gibi yaralıyor
Bir mana var sözlerinde
***
Bakışların bir ok sanki
Keder senin gözlerinde
Hançer gibi yaralıyor
Bir mana var sözlerinde
***
Gülmek bizim hakkımızdır
Bu dünyada yaşıyorsak
Neden ayrı kaldık bilmem
Ölesiye seviyorsak
***
Bir çile var, bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu mahvoluş var
***
Bir çile var, bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu mahvoluş var
***
Ümit ettik, hayal oldu
İki gençlik ziyan oldu
Ne yaptık da felek vurdu?
Bilmem neden böyle oldu
***
Ümit ettik, hayal oldu
İki gençlik ziyan oldu
Ne yaptık da felek vurdu?
Bilmem neden böyle oldu
***
Gülmek bizim hakkımızdır
Bu dünyada yaşıyorsak
Neden ayrı kaldık bilmem
Ölesiye seviyorsak
***
Bir çile var, bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu mahvoluş var
***
Bir çile var, bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu mahvoluş var
-
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yinemi hasretler yaşayacağım
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yinemi hasretler yaşayacağım
***
Dün gelmiş gibisin doymadım sana
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Dün gelmiş gibisin doymadım sana
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Birdaha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Son hatıram olsun nolur bu gece
Ömrümce bugünü hatırlayayım
Son hatıram olsun nolur bu gece
Ömrümce bugünü hatırlayayım
***
Gitmeyecekmiş gibi sev sen beni
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
Gitmeyecekmiş gibi sev sen beni
Ne olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
***
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
-
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Uzadı bitmiyor bu aylar, yıllar
Uzadı bitmiyor bu aylar, yıllar
***
Öldür beni yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum
Öldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
***
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi yarap
Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi yarap
***
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum
***
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
-
Ayrılıp gidişin bir çare değil
Bu acı gerçeği bir gün anlarsın
Unuttuğum dediğin yerlerde bile
Bir eski şarkıyı duyar ağlarsın
O güzel günlere yanar ağlarsın
***
Unuttuğum dediğin yerlerde bile
Bir eski şarkıyı duyar ağlarsın
O güzel günlere yanar ağlarsın
***
Bir zaman seninle gezdiğim yerler
Sahiller, kahveler, kuytu köşeler
Canlanır gözünde o eski günler
Maziyi hasrete anar ağlarsın
El ele gezerek bakar ağlarsın
***
Gün olur, gözlerim gelir aklına
Güm olur sözlerim gelir aklına
Gözyaşın yetmez ki pişmanlığına
Başını taşlara vurup ağlarsın
O güzel günlere yanar ağlarsın
***
Gözyaşın yetmez ki pişmanlığına
Başını taşlara vurup ağlarsın
O güzel günlere yanar ağlarsın
***
Bir zaman seninle gezdiğim yerler
Sahiller, kahveler, kuytu köşeler
Canlanır gözünde o eski günler
Maziyi hasrete anar ağlarsın
El ele gezerek bakar ağlarsın
-
Artık gönül dostun olamam senin
Hakkın yok dünyamı yıkmaya benim
Arzuyla tutuşup yansa da kalbim
Uzak dur, istemem, değmesin elin
***
Artık gönül dostun olamam senin
Hakkın yok dünyamı yıkmaya benim
Arzuyla tutuşup yansa da kalbim
Uzak dur, istemem, değmesin elin
***
Kalbimin sahibi seni bilmiştim
Ömrümde ilk defa seni sevmiştim
Ellerin kolunda görünce seni
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
***
Kalbimin sahibi seni bilmiştim
Ömrümde ilk defa seni sevmiştim
Ellerin kolunda görünce seni
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
***
Sevginin böylesi dostlar başına
Yalanı süsleyip geldi karşıma
Ne sözlerine kan ne de aşkına
Dilerim sen de düş aşk tuzağına
***
Sevginin böylesi dostlar başına
Yalanı süsleyip geldi karşıma
Ne sözlerine kan ne de aşkına
Dilerim sen de düş aşk tuzağına
***
Kalbimin sahibi seni bilmiştim
Ömrümde ilk defa seni sevmiştim
Ellerin kolunda görünce seni
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
***
Kalbimin sahibi seni bilmiştim
Ömrümde ilk defa seni sevmiştim
Ellerin kolunda görünce seni
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
"Uğrunda öldüğüm aşk bu", demiştim
-
Bu dargınlık bitsin diye
Acılarım dinsin diye
Seviyorum diye diye
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim
***
Ahh kırıp gurur zincirini
Unutup kavgayı kini
Beklemesen bile beni
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim
***
Çekemez oldum ben artık
Senden ayrı yaşamayı
Göze alıp kovulmayı
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim
***
Ahh kırıp gurur zincirini
Unutup kavgayı kini
Beklemesen bile beni
Bir gün sana geleceğim
Yine seni seveceğim