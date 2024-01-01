Harika Avcı

-
Döndürsene beni senin yoluna
Kahreden dünyamda sürünüyorum
Huzursuz geceler, korkulu düşler
Bak da gör halimi, sürünüyorum
***
Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim
Ellerim bağrımda, perişan kaldım
Bir gün değil sana hergün yalvardım
Duymadın sesimi, sürünüyorum
***
Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim
Ellerim bağrımda, perişan kaldım
Birgün değil sana hergün yalvardım
Duymadın sesimi, sürünüyorum
***
Avutma her güne bin ümit verip
Ağlatıyor sonra hüsranlar gelip
Baştan yarat beni dertten eleyip
Acı bu halime, sürünüyorum
***
Tövbeler dileyip düşsem yoluna
Günahım bırakmaz girer koluma
Sonunda kul oldum kötü kuluna
Ayaklar altında sürünüyorum
***
Tövbeler dileyip düşsem yoluna
Günahım bırakmaz girer koluma
Sonunda kul oldum kötü kuluna
Ayaklar altında sürünüyorum
***
Tövbeler dileyip düşsem yoluna
Günahım bırakmaz girer koluma
Sonunda kul oldum kötü kuluna
Ayaklar altında sürünüyorum
***
Tövbeler dileyip düşsem yoluna
-
Alım, gülümsün, canım, canımsın
Gülen yüzümsün sen
Benim gözümde inan ilahsın
Can verensin sen
***
Günün birinde, "Yeter" dedirten
Aşk değilsin sen
Böyle sevda ner'de bulunur?
Böyle aşka her gün ölünür
Bir bakışla, bir gülüşle
Dertlerim yok olur ya
***
Onu bunu bilmem, sen benimsin
El güzelmiş, kimin umurunda?
Bedenime her gün zerk edilsin
Aşk zehirmiş, kimin umurunda?
***
Para, gümüş, altın eksik olsun
El zenginmiş, kimin umurunda?
Beni saran aşkın hırkam olsun
Kim üşürmüş sabah ayazında?
***
Alım, gülümsün, canım, canımsın
Gülen yüzümsün sen
Benim gözümde inan ilahsın
Can verensin sen
Günün birinde, "Yeter" dedirten
Aşk değilsin sen
***
Böyle sevda ner'de bulunur?
Böyle aşka her gün ölünür
Bir bakışla, bir gülüşle
Dertlerim yok olur ya
***
Onu bunu bilmem, sen benimsin
El güzelmiş, kimin umurunda?
Bedenime her gün zerk edilsin
Aşk zehirmiş, kimin umurunda?
***
Para, gümüş, altın eksik olsun
El zenginmiş, kimin umurunda?
Beni saran aşkın hırkam olsun
Kim üşürmüş sabah ayazında?
***
Onu bunu bilmem
-
Kolay değil, unutmadım
Ne zamandır yalnızım
Delice sevdim, yarıda kaldı
Ne bugün ne yarın
Bir ömür bana uzaksın
***
Ne önemi var benim için, ah, yâr?
Yaşaması çok zor, bir de bana sor
Yüreğime her gün iki yeni kurşun
Saplanıyor aşkım, yaralıyım ben
***
Kolay değil, unutmadım
Ne zamandır yalnızım
Delice sevdim, yarıda kaldı
Ne bugün ne yarın
Bir ömür bana uzaksın
***
Ne önemi var benim için, ah, yâr?
Yaşaması çok zor, bir de bana sor
Yüreğime her gün iki yeni kurşun
Saplanıyor aşkım, yaralıyım ben
***
Ne önemi var benim için, ah, yâr?
Yaşaması çok zor, bir de bana sor
Yüreğime her gün iki yeni kurşun
Saplanıyor aşkım, yaralıyım ben
***
Ne önemi var benim için, ah, yâr?
Yaşaması çok zor, bir de bana sor
Yüreğime her gün iki yeni kurşun
-
Mahzende yıllanmış şarap tadında
Bir ateş dolaşır dudaklarımda
Çılgın gecelerin sabahlarında
Yeniden kamçılar arzularımı
Çılgın gecelerin sabahlarında
Yeniden kamçılar arzularımı
***
Ateşlere sür beni
Aşkına götür beni
Daha sarıl, daha çok
Aramızda sır yok
***
Ateşlere sür beni
Aşkına götür beni
Daha sarıl, daha çok
Aramızda sır yok
***
Hüzünlü günleri sildik gönülden
Sevgiyle yıkadık karanlıkları
Kırdık yasakları zincirlerinden
Dünyadan eledik yalnızlıkları
Kırdık yasakları zincirlerinden
Dünyadan eledik yalnızlıkları
***
Ateşlere sür beni
Aşkına götür beni
Daha sarıl, daha çok
Aramızda sır yok
***
Ateşlere sür beni
Aşkına götür beni
Daha sarıl, daha çok
Aramızda sır yok
-
İndir perdeyi, söndür lambayı
Yâr, beni kollarına al
Benden başkası öpmesin, istemem
Bal dudağındakini, yâr
***
Aşkım, sırdaşım, sevda yoldaşım
Al, beni kollarına al
Olmaz, istemem, söyleme, istemem
Yâr, yüreğindekini, yâr
***
Ben kuru dal, sen ateşim
Yangına bak, yok bir eşin
Sen gecem ol, ben güneşin
Keyfine bak, aşk ateşim, aman
***
Kara kara kaşların, o deli bakışların
Yüreğimi hoplatır, ah
Üzüm üzüm gözlerin, o güzelim sözlerin
Yüreğimi oynatır, ah
***
Kara kara kaşların, o deli bakışların
Yüreğimi hoplatır, ah
Üzüm üzüm gözlerin, o güzelim sözlerin
Yüreğimi oynatır, ah
***
İndir perdeyi, söndür lambayı
Yâr, beni kollarına al
Benden başkası öpmesin, istemem
Bal dudağındakini, yâr
***
Aşkım, sırdaşım, sevda yoldaşım
Al, beni kollarına al
Olmaz, istemem, söyleme kimseye
Yâr, yüreğindekini, yâr
***
Ben kuru dal, sen ateşim
Yangına bak, yok bir eşin
Sen gecem ol, ben güneşin
Keyfine bak, aşk ateşim, aman
***
Kara kara kaşların, o deli bakışların
Yüreğimi hoplatır, ah
Üzüm üzüm gözlerin, o güzelim sözlerin
Yüreğimi oynatır, ah
***
Kara kara kaşların, o deli bakışların
Yüreğimi oynatır, ah
Üzüm üzüm gözlerin, o güzelim sözlerin
Yüreğimi...
-
-
Aklım başımda değil, geçmiyor günler
Gözlerimin önünde yüzün, hep yüzün
Hasretin yüreğimi yakıyor alev alev
Islak hayallerimde hüzün, hep hüzün
***
Bütün hızıyla temmuz takvim yapraklarında
En çılgın arzularım tuzlu dudaklarımda
Bütün hızıyla temmuz takvim yapraklarında
En çılgın arzularım tuzlu dudaklarımda
Kumsalda izlerimiz ve öpüşen gölgemiz uzaklarımda
***
Unutmak mümkün değil, kapanmıyor sayfalar
Her gece özleminle yüzün, hep yüzün
Bir yanımda yokluğun, bir yanımda anılar
Gözyaşımla büyüyen hüzün, hep hüzün
***
Aklım başımda değil, geçmiyor günler
Gözlerimin önünde yüzün, hep yüzün
Hasretin yüreğimi yakıyor alev alev
Islak hayallerimde hüzün, hep hüzün
***
Bütün hızıyla temmuz takvim yapraklarında
En çılgın arzularım tuzlu dudaklarımda
Bütün hızıyla temmuz takvim yapraklarında
En çılgın arzularım tuzlu dudaklarımda
Kumsalda izlerimiz ve öpüşen gölgemiz uzaklarımda
***
Unutmak mümkün değil, kapanmıyor sayfalar
Her gece özleminle yüzün, hep yüzün
Bir yanımda yokluğun, bir yanımda anılar
Gözyaşımla büyüyen hüzün, hep hüzün
-
Düşen bir yaprak görürsen
"Beni hatırla", demiştin
Biliyorsun, seni ben
Sonbaharda sevmiştim
***
Düşen bir yaprak görürsen
"Beni hatırla", demiştin
Biliyorsun, seni ben
Sonbaharda sevmiştim
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Rüzgârla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
Döneceksin sen bana
***
Rüzgârla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
Döneceksin sen bana
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Sen gelirsin aklıma
Sen gelirsin aklıma
-
Ne sevdalar gördüm, ne hüzünler yaşadım
Sevgiyi lanetledim bin kere
Bırakmadı peşimi kaderin cilveleri
Tanrı'ya avuç açtım her gece
***
Sonunda seni buldum, alevlendi her yanım
Aşkı sorma, gözlerimden anla, canım
Sonunda seni buldum, alevlendi her yanım
Aşkı sorma, gözlerimden anla, canım
***
Seviyor, seviyor yüreğim
Deliyim, sana ben deliyim
Görmüyor gözüm hiç kimseleri
Ne olur beni anla, canım
***
Seviyor, seviyor yüreğim
Deliyim, sana ben deliyim
Görmüyor gözüm hiç kimseleri
Ne olur beni anla, canım
***
Ne sevdalar gördüm, ne hüzünler yaşadım
Sevgiyi lanetledim bin kere
Bırakmadı peşimi kaderin cilveleri
Tanrı'ya avuç açtım her gece
***
Sonunda seni buldum, alevlendi her yanım
Aşkı sorma, gözlerimden anla, canım
Sonunda seni buldum, alevlendi her yanım
Aşkı sorma, gözlerimden anla, canım
***
Seviyor, seviyor yüreğim
Deliyim, sana ben deliyim
Görmüyor gözüm hiç kimseleri
Ne olur beni anla, canım
***
Seviyor, seviyor yüreğim
Deliyim, sana ben deliyim
Görmüyor gözüm hiç kimseleri
Ne olur beni anla, canım
***
Seviyor, seviyor yüreğim
Deliyim, sana ben deliyim
Görmüyor gözüm hiç kimseleri
Ne olur...
-
Olmaz, olmaz, şaşkın, olmaz
Ah, çekilmez aşkın derdi
Hiç gücenme, yok seninle
Aşk yaşansa meşk olmaz ki
***
Olmaz, olmaz, şaşkın, olmaz
Ah, çekilmez aşkın derdi
Hiç gücenme, yok seninle
Aşk yaşansa meşk olmaz ki
Aşk yaşansa meşk olmaz ki
***
Gördüğüm gün kördüğümdün
Or'da kaldın, or'da öldün
Hiç yanılmam, senle olamam
Ben senin olamam
***
Düşme peşime, gelmez işime
Komşu hatırı olmaz bende
Şimdi boşuna, koşma yokuşa
Belki tanırım çok sonra
***
Bakma yaşıma, ben bir başıma
Ah, sana göre bir dem fazla
Naz da yaparım, caz da yaparım
Kâhyası mısın? Keyfime göre yaşarım
***
Olmaz, olmaz, şaşkın, olmaz
Ah, çekilmez aşkın derdi
Hiç gücenme, yok seninle
Aşk yaşansa meşk olmaz ki
***
Olmaz, olmaz, şaşkın, olmaz
Ah, çekilmez aşkın derdi
Hiç gücenme, yok seninle
Aşk yaşansa meşk olmaz ki
***
Gördüğüm gün kördüğümdün
Or'da kaldın, or'da öldün
Hiç yanılmam, senle olamam
Ben senin olamam
***
Düşme peşime, gelmez işime
Komşu hatırı olmaz bende
Şimdi boşuna, koşma yokuşa
Belki tanırım çok sonra
***
Bakma yaşıma, ben bi' başıma
Ah, sana göre bir dem fazla
Naz da yaparım, caz da yaparım
Kâhyası mısın? Keyfime göre yaşarım
-
Hep aradığın, bulamadığın
Bir gün gelecek sandığın
Seni arar, seni sorar
Ne olur fark et
***
Hep aradığın, bulamadığın
Bir gün gelecek sandığın
Seni arar, seni sorar
Ne olur fark et
***
Ah, bu gözler
Ah, bu diller
Ne kadar çok aşkı söyler
***
Ah, bu gözler
Ah, bu diller
Ne kadar çok aşkı söyler
***
Koş, ara, bul onu
Sımsıkı sar onu
Seni bekler, seni ister
Ne duruyorsun?
***
Koş, ara, bul onu
Sımsıkı sar onu
Seni bekler, seni ister
Ne duruyorsun?
***
Hep aradığın, bulamadığın
Bir gün gelecek sandığın
Seni arar, seni sorar
Ne olur fark et
***
Hep aradığın, bulamadığın
Bir gün gelecek sandığın
Seni arar, seni sorar
Ne olur fark et
***
Ah, bu gözler
Ah, bu diller
Ne kadar çok aşkı söyler
***
Ah, bu gözler
Ah, bu diller
Ne kadar çok aşkı söyler
***
Koş, ara, bul onu
Sımsıkı sar onu
Seni bekler, seni ister
***
Ne duruyorsun?
Koş, ara, bul onu
Sımsıkı sar onu
Seni bekler, seni ister
***
Ne duruyorsun?
Koş, ara, bul onu
Sımsıkı sar onu
Seni bekler, seni ister
***
Ne duruyorsun?
Koş, ara, bul onu
Sımsıkı sar onu
Seni bekler, seni ister
-
Sardı beni bir heyecan
Yanımdayken durdu zaman
Sardı beni bir heyecan
Yanımdayken durdu zaman
***
Yalanım yok, bana inan
Sana âşık oluyorum
Yalanım yok, bana inan
Sana âşık oluyorum
***
Gözlerimde umut seli
Bazen çılgın, bazen deli
Başımda bir kavak yeli
Sana âşık oluyorum
***
Gözlerimde umut seli
Bazen çılgın bazen deli
Başımda bir kavak yeli
Sana âşık oluyorum
***
Bakışında mutluluk var
Sanki güneş senle doğar
Bakışında mutluluk var
Sanki güneş senle doğar
***
Yalanım yok, bana inan
Sana âşık oluyorum
Yalanım yok, bana inan
Sana âşık oluyorum
***
Gözlerimde umut seli
Bazen çılgın, bazen deli
Başımda bir kavak yeli
Sana âşık oluyorum
***
Gözlerimde umut seli
Bazen çılgın, bazen deli
Başımda bir kavak yeli
Sana âşık oluyorum