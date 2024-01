Kushoto kulia Kushoto Kulia (Jeshi) Kushoto Kulia Washa tochi ya simu sa tuone mwangaKushoto kulia Kushoto Kulia Kushoto Kulia Kapandisha wazimu analicheza vanga KondeBoy for everybody *** My music dey shake your body Eeh coz I do this for my people I wanna hear you sing tala lalaKikando kinanigadi Nafasi naongeza idadi Saluti kwa wanangu wa ghetto Segelea Okonga gwala gwala Wasonipenda kazi wanayo Eeeh kazi wanayo Mie sipigi genga pesa ninayo Eeeh pesa ninayoTunatia chenga wanafuata nyayo Eeeh wanafuata nyayo Tunapiga denda wanapiga miayo Eeeh wanapiga miayoWe kesha kwa waganganga Mwenzako najichanganganga Nazisanya faranganganga Nikipata natumia maduwoteruRuksa nipanganga Napendaga vicheni vishanganganga Na uturi wa kanganganga Hakikisha unanukia *** Kushoto kulia Kushoto Kulia Kushoto Kulia Washa tochi ya simu sa tuone mwangaKushoto kulia Kushoto Kulia Kushoto Kulia Kapandisha wazimu analicheza vangaSamina mina eeh eeh *** Waka waka eeh eeh Samina mina eeh eeh Waka waka eeh eehI say Samina mina eeh eeh Waka waka eeh eeh Samina mina eeh eeh Waka waka eeh eehWanaotaka shindana na mimi Hawapati hata sare Usishangae tattoo na vipini Ni makonde chalePeace kwa walonileta mjini Mondi wa Tandale Maneno majungu tupa chini Muziki utawaleKama nyapara kafunguliwa pingu wee Kutwa tunachana mawingu wee Ameshapanga wewe ni nani upangue Unajitesa buree(Yii Aga)We kesha kwa waganganga Mwenzako najichanganganga Nazisanya faranganganga Nikipata natumiaKushoto kulia *** Kushoto Kulia Kushoto Kulia Washa tochi ya simu sa tuone mwangaKushoto kulia Kushoto Kulia Kushoto Kulia Kapandisha wazimu analicheza vangaBonga! Mwambie cheopa *** Moto hauzimwi na moto wewe Hahaha wakiziba kulia Si tunapita kushotoHahahaha je mama jin Usicheze na jembe litakulipa My nigga Jose wa mipango Konde Gang is for everybody