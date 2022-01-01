Adore You Şarkı Sözleri
Harry Styles Adore You şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Harry Styles Adore You şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adore You sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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Walk in your rainbow paradise (Paradise)
Strawberry lipstick state of mind (State of mind)
I get so lost inside your eyes
Would you believe it?
***
Senin rengarenk cennetinde yürüyorum (Cennet)
Çilekli rujun aklımda (Aklımda)
Gözlerin içinde kayboluyorum
Buna inanabiliyor musun?
***
You don’t have to say you love me
You don’t have to say nothing
You don’t have to say you’re mine
***
Beni sevdiğini söylemene gerek yok
Bir şey söylemene gerek yok
Benim olduğunu söylemene gerek yok
***
Honey
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Oh, honey
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do
Like it’s the only thing I’ll ever do
***
Tatlım
Senin için ateşin üzerinden yürürüm
Yalnızca sana tapmama izin ver
Oh, tatlım
Senin için ateşin üzerinden yürürüm
Yalnızca sana tapmama izin ver
Sanki bu yapacağım tek şey gibi
Sanki bu yapacağım tek şey gibi
***
Your wonder under summer skies
Brown skin and lemon over ice
Would you believe it?
***
Senin yaz gökyüzünün altındaki hayranlığın
Esmer ten ve buz üstünde limon*
Buna inanabiliyor musun?
***
You don’t have to say you love me
I just wanna tell you somethin’
Lately you’ve been on my mind
***
Beni sevdiğini söylemene gerek yok
Sadece sana bir şey söylemek istiyorum
Son zamanlarda aklımdasın
***
Honey
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Oh, honey
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do
Like it’s the only thing I’ll ever do
***
Tatlım
Senin için ateşin üzerinden yürürüm
Yalnızca sana tapmama izin ver
Oh, tatlım
Senin için ateşin üzerinden yürürüm
Yalnızca sana tapmama izin ver
Sanki bu yapacağım tek şey gibi
Sanki bu yapacağım tek şey gibi
***
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do
***
Bu yapacağım tek şey
Bu yapacağım tek şey
Bu yapacağım tek şey
Bu yapacağım tek şey
Bu yapacağım tek şey
Bu yapacağım tek şey
Bu yapacağım tek şey
Bu yapacağım tek şey
***
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Oh, honey
I’d walk through fire for you
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do
(It’s the only thing I’ll ever do, It’s the only thing I’ll ever do)
I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)
Just let me adore you
Oh honey, oh honey
(It’s the only thing I’ll ever do, It’s the only thing I’ll ever do)
I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)
Just let me adore you (It’s the only thing I’ll ever do)
***
Senin için ateşin üzerinden yürürüm
Yalnızca sana tapmama izin ver
Oh, tatlım
Senin için ateşin üzerinden yürürüm
Yalnızca sana tapmama izin ver
Sanki bu yapacağım tek şey gibi
(Bu yapacağım tek şey, Bu yapacağım tek şey)
Senin için ateşin üzerinden yürürüm (Bu yapacağım tek şey)
Yalnızca sana tapmama izin ver
Oh tatlım, oh tatlım
(Bu yapacağım tek şey, Bu yapacağım tek şey)
Yalnızca sana tapmama izin ver (Bu yapacağım tek şey)
***
Ooh, ooh
Oh, honey
Ooh, ooh
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do
***
Ooh, ooh
Oh, tatlım
Ooh, ooh
Yalnızca sana tapmama izin ver
Sanki bu yapacağım tek şey gibi