Harry Styles

Walk in your rainbow paradise (Paradise) Strawberry lipstick state of mind (State of mind) I get so lost inside your eyes Would you believe it? *** Senin rengarenk cennetinde yürüyorum (Cennet) Çilekli rujun aklımda (Aklımda) Gözlerin içinde kayboluyorum Buna inanabiliyor musun? *** You don’t have to say you love me You don’t have to say nothing You don’t have to say you’re mine *** Beni sevdiğini söylemene gerek yok Bir şey söylemene gerek yok Benim olduğunu söylemene gerek yok *** Honey I’d walk through fire for you Just let me adore you Oh, honey I’d walk through fire for you Just let me adore you Like it’s the only thing I’ll ever do Like it’s the only thing I’ll ever do *** Tatlım Senin için ateşin üzerinden yürürüm Yalnızca sana tapmama izin ver Oh, tatlım Senin için ateşin üzerinden yürürüm Yalnızca sana tapmama izin ver Sanki bu yapacağım tek şey gibi Sanki bu yapacağım tek şey gibi *** Your wonder under summer skies Brown skin and lemon over ice Would you believe it? *** Senin yaz gökyüzünün altındaki hayranlığın Esmer ten ve buz üstünde limon* Buna inanabiliyor musun? *** You don’t have to say you love me I just wanna tell you somethin’ Lately you’ve been on my mind *** Beni sevdiğini söylemene gerek yok Sadece sana bir şey söylemek istiyorum Son zamanlarda aklımdasın *** Honey I’d walk through fire for you Just let me adore you Oh, honey I’d walk through fire for you Just let me adore you Like it’s the only thing I’ll ever do Like it’s the only thing I’ll ever do *** Tatlım Senin için ateşin üzerinden yürürüm Yalnızca sana tapmama izin ver Oh, tatlım Senin için ateşin üzerinden yürürüm Yalnızca sana tapmama izin ver Sanki bu yapacağım tek şey gibi Sanki bu yapacağım tek şey gibi *** It’s the only thing I’ll ever do It’s the only thing I’ll ever do It’s the only thing I’ll ever do It’s the only thing I’ll ever do It’s the only thing I’ll ever do It’s the only thing I’ll ever do It’s the only thing I’ll ever do It’s the only thing I’ll ever do *** Bu yapacağım tek şey Bu yapacağım tek şey Bu yapacağım tek şey Bu yapacağım tek şey Bu yapacağım tek şey Bu yapacağım tek şey Bu yapacağım tek şey Bu yapacağım tek şey *** I’d walk through fire for you Just let me adore you Oh, honey I’d walk through fire for you Just let me adore you Like it’s the only thing I’ll ever do (It’s the only thing I’ll ever do, It’s the only thing I’ll ever do) I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do) Just let me adore you Oh honey, oh honey (It’s the only thing I’ll ever do, It’s the only thing I’ll ever do) I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do) Just let me adore you (It’s the only thing I’ll ever do) *** Senin için ateşin üzerinden yürürüm Yalnızca sana tapmama izin ver Oh, tatlım Senin için ateşin üzerinden yürürüm Yalnızca sana tapmama izin ver Sanki bu yapacağım tek şey gibi (Bu yapacağım tek şey, Bu yapacağım tek şey) Senin için ateşin üzerinden yürürüm (Bu yapacağım tek şey) Yalnızca sana tapmama izin ver Oh tatlım, oh tatlım (Bu yapacağım tek şey, Bu yapacağım tek şey) Yalnızca sana tapmama izin ver (Bu yapacağım tek şey) *** Ooh, ooh Oh, honey Ooh, ooh Just let me adore you Like it’s the only thing I’ll ever do *** Ooh, ooh Oh, tatlım Ooh, ooh Yalnızca sana tapmama izin ver Sanki bu yapacağım tek şey gibi