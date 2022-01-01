Falling Şarkı Sözleri
Harry Styles Falling şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Harry Styles Falling şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Falling sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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I’m in my bed
And you’re not here
And there’s no one to blame but the drink in my wandering hands
Forget what I said
It’s not what I meant
And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left
***
Yatağımdayım
Ve sen burada değilsin
Ve suçlayacak kimse yok fakat başıboş ellerimdeki içki suçlanmalıdır
Ne dediğimi unut
Demek istediğim bu değil
Ve bunu geri alamam, bırakıp gittiğin bavulu boşaltamam
***
What am I now? What am I now?
What if I’m someone I don’t want around?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
What if I’m down? What if I’m out?
What if I’m someone you won’t talk about?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
***
Ben neyim şimdi? Ben neyim şimdi?
Ya etrafta olmasını istemediğim biriysem?
Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum
Ya yere yığılırsam? Ya kendimi belli edersem?
Ya hakkında konuşmayacağın biriysem?
Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum
***
You said you care, and you missed me too
And I’m well aware I write too many songs about you
And the coffee’s out at the Beachwood Cafe
And it kills me ’cause I know we’ve run out of things we can say
***
Bana umursadığını, ve senin de beni özlediğini söyledin
Ve ben senin hakkında bir sürü şarkı yazdığımın çok farkındayım
Ve Beachwood Kafe’deki kahve hazır
Ve artık bir söyleyecek bir şeyimizin kalmaması beni öldürüyor
***
What am I now? What am I now?
What if I’m someone I don’t want around?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
What if I’m down? What if I’m out?
What if I’m someone you won’t talk about?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
***
Ben neyim şimdi? Ben neyim şimdi?
Ya etrafta olmasını istemediğim biriysem?
Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum
Ya yere yığılırsam? Ya kendimi belli edersem?
Ya hakkında konuşmayacağın biriysem?
Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum
***
And I get the feeling that you’ll never need me again
***
Ve bir daha bana asla ihtiyaç duymayacağının hissi var içimde
***
What am I now? What am I now?
What if you’re someone I just want around?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
What if I’m down? What if I’m out?
What if I’m someone you won’t talk about?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
***
Ben neyim şimdi? Ben neyim şimdi?
Ya etrafta olmasını istediğim biriysen?
Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum
Ya yere yığılırsam? Ya kendimi belli edersem?
Ya hakkında konuşmayacağın biriysem?
Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum