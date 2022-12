Harry Styles

I’m in my bed And you’re not here And there’s no one to blame but the drink in my wandering hands Forget what I said It’s not what I meant And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left *** Yatağımdayım Ve sen burada değilsin Ve suçlayacak kimse yok fakat başıboş ellerimdeki içki suçlanmalıdır Ne dediğimi unut Demek istediğim bu değil Ve bunu geri alamam, bırakıp gittiğin bavulu boşaltamam *** What am I now? What am I now? What if I’m someone I don’t want around? I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’ What if I’m down? What if I’m out? What if I’m someone you won’t talk about? I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’ *** Ben neyim şimdi? Ben neyim şimdi? Ya etrafta olmasını istemediğim biriysem? Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum Ya yere yığılırsam? Ya kendimi belli edersem? Ya hakkında konuşmayacağın biriysem? Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum *** You said you care, and you missed me too And I’m well aware I write too many songs about you And the coffee’s out at the Beachwood Cafe And it kills me ’cause I know we’ve run out of things we can say *** Bana umursadığını, ve senin de beni özlediğini söyledin Ve ben senin hakkında bir sürü şarkı yazdığımın çok farkındayım Ve Beachwood Kafe’deki kahve hazır Ve artık bir söyleyecek bir şeyimizin kalmaması beni öldürüyor *** What am I now? What am I now? What if I’m someone I don’t want around? I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’ What if I’m down? What if I’m out? What if I’m someone you won’t talk about? I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’ *** Ben neyim şimdi? Ben neyim şimdi? Ya etrafta olmasını istemediğim biriysem? Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum Ya yere yığılırsam? Ya kendimi belli edersem? Ya hakkında konuşmayacağın biriysem? Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum *** And I get the feeling that you’ll never need me again *** Ve bir daha bana asla ihtiyaç duymayacağının hissi var içimde *** What am I now? What am I now? What if you’re someone I just want around? I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’ What if I’m down? What if I’m out? What if I’m someone you won’t talk about? I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’ *** Ben neyim şimdi? Ben neyim şimdi? Ya etrafta olmasını istediğim biriysen? Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum Ya yere yığılırsam? Ya kendimi belli edersem? Ya hakkında konuşmayacağın biriysem? Düşüyorum yeniden, düşüyorum yeniden, düşüyorum